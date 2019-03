Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemben nem nőtt a hajléktalanszállók kihasználtsága sem.","shortLead":"Érdemben nem nőtt a hajléktalanszállók kihasználtsága sem.","id":"20190318_Hajlektalantorveny_januar_ota_senkit_sem_allitottak_birosag_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0006e149-0e6d-4c74-ac18-aeb9e762b496","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Hajlektalantorveny_januar_ota_senkit_sem_allitottak_birosag_ele","timestamp":"2019. március. 18. 08:04","title":"Hajléktalantörvény: január óta senkit sem állítottak bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hétre jegelhetjük a Windowshoz érkező szoftverfrissítéseket, így elejét véve a kellemetlen helyzeteknek.","shortLead":"Több hétre jegelhetjük a Windowshoz érkező szoftverfrissítéseket, így elejét véve a kellemetlen helyzeteknek.","id":"20190318_microsoft_windows_10_frissites_elhalasztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853181f3-2210-46cf-a2a8-0284bca50af4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_microsoft_windows_10_frissites_elhalasztasa","timestamp":"2019. március. 18. 08:03","title":"Végre bekerült a Windowsba a funkció, ami leszámol az idegőrlő frissítésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed617907-6637-42f0-8b65-847b0072859b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte már minden eszközünk, sőt ruhánk és cipőnk is lehet \"okos\". Hogy ez a néha talán túlzásba is vitt okoskodás milyen veszélyekkel jár, azt jól illusztrálja a Nike okoscipőjének esete.","shortLead":"Szinte már minden eszközünk, sőt ruhánk és cipőnk is lehet \"okos\". Hogy ez a néha talán túlzásba is vitt okoskodás...","id":"20190318_nike_adapt_bb_onbefuzos_cipo_okoscipo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed617907-6637-42f0-8b65-847b0072859b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b10e1bf-1214-45f4-bfbc-6a750b3b5be7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_nike_adapt_bb_onbefuzos_cipo_okoscipo","timestamp":"2019. március. 18. 12:03","title":"Napi abszurd: több tucat embernek nem sikerült bekötnie a cipőjét, mert nem működött a szoftver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b67f19-604e-4e32-addb-649729712370","c_author":"Prostamol UNO","category":"brandcontent","description":"Napjainkban szinte nem múlik el hét anélkül, hogy valami új, minden bajra gyógyírként használható növény ne kerülne a figyelem középpontjába. Most nem egy újonnan felfedezett csodabogyót, hanem egy évtizedek óta sikerrel alkalmazott növény jótékony hatásait mutatjuk be. Emellett kitérünk arra is, hogy miért is nő teher alatt az a bizonyos pálma.","shortLead":"Napjainkban szinte nem múlik el hét anélkül, hogy valami új, minden bajra gyógyírként használható növény ne kerülne...","id":"20190306_51_erdekesseg_a_novenyrol_ami_ferfiaknak_es_noknek_is_gyogyir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61b67f19-604e-4e32-addb-649729712370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced6d1e0-2ad4-4377-9bc4-116eebc199bd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190306_51_erdekesseg_a_novenyrol_ami_ferfiaknak_es_noknek_is_gyogyir","timestamp":"2019. március. 18. 07:30","title":"5+1 érdekesség a növényről, ami férfiaknak és nőknek is gyógyír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány addig nem is akarja újabb szavazásra vinni a kérdést, amíg nincs meg a szükséges többség. ","shortLead":"A kormány addig nem is akarja újabb szavazásra vinni a kérdést, amíg nincs meg a szükséges többség. ","id":"20190317_May_ujsagcikkben_keri_a_kepviseloket_a_Brexitmegallapodas_elfogadasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e41cb-4266-4af4-a943-eedbf09a4bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_May_ujsagcikkben_keri_a_kepviseloket_a_Brexitmegallapodas_elfogadasara","timestamp":"2019. március. 17. 12:33","title":"May újságcikkben kéri a képviselőket a Brexit-megállapodás elfogadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Android Q hivatalos megjelenéséig még hónapok vannak hátra, a fejlesztők és a bétatesztben részt vevők már javában próbálgatják az új oprendszert.","shortLead":"Bár az Android Q hivatalos megjelenéséig még hónapok vannak hátra, a fejlesztők és a bétatesztben részt vevők már...","id":"20190318_android_q_uj_funkciok_sotet_mod_asztali_mod_wifi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08db291d-954a-4bcb-b446-c8976e7c0dec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_android_q_uj_funkciok_sotet_mod_asztali_mod_wifi","timestamp":"2019. március. 18. 11:03","title":"6 izgalmas új funkció, amit az új Android elhoz a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag megsértette az ország legfőbb vezetőjét.","shortLead":"Állítólag megsértette az ország legfőbb vezetőjét.","id":"20190316_Iranban_tiz_ev_bortonre_iteltek_egy_amerikai_allampolgart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb8ea6f-81ad-4059-b04e-43d79d02bfaf","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Iranban_tiz_ev_bortonre_iteltek_egy_amerikai_allampolgart","timestamp":"2019. március. 16. 21:21","title":"Iránban tíz év börtönre ítéltek egy amerikai állampolgárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ecuadori kutatók \"pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek partjainak közelében. A felfedezés a veszélyeztetett ragadozók figyelemmel kíséréséhez és védelméhez járulhat hozzá.","shortLead":"Ecuadori kutatók \"pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek partjainak közelében. A felfedezés a veszélyeztetett...","id":"20190317_porolycapa_ovoda_galapagos_szigetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afa30b2-a497-4efd-a0d8-c14b99141d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_porolycapa_ovoda_galapagos_szigetek","timestamp":"2019. március. 17. 10:03","title":"\"Pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]