[{"available":true,"c_guid":"ca3e95c7-3058-4a15-9b3a-e44a02517837","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy a korát abszolút megelőző kiváló családi autót, amire ülései száma alapján járna a 2,5 milliós kevdezmény. De nem új autó, ezért kiesik a pixisből.","shortLead":"Mutatunk egy a korát abszolút megelőző kiváló családi autót, amire ülései száma alapján járna a 2,5 milliós kevdezmény...","id":"20190324_egy_ikonikus_7_uleses_auto_amire_viszont_nem_jar_az_allami_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca3e95c7-3058-4a15-9b3a-e44a02517837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2258f14-eb91-40c1-a690-42bc596dbf07","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_egy_ikonikus_7_uleses_auto_amire_viszont_nem_jar_az_allami_tamogatas","timestamp":"2019. március. 24. 06:41","title":"Egy ikonikus 7 üléses autó, amire viszont nem jár az állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f2d567-666a-4df7-b708-c2ee57745c3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190323_Masfel_honapja_var_a_mulabara_egy_gavavencselloi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2f2d567-666a-4df7-b708-c2ee57745c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb286c9-533b-48d5-9bcf-b46b39b94d20","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Masfel_honapja_var_a_mulabara_egy_gavavencselloi_ferfi","timestamp":"2019. március. 23. 20:55","title":"Másfél hónapja vár a műlábára egy gávavencsellői férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783a33d3-1b00-4211-b30f-92d45ea7ef83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk még csak 5 esztendős volt, amikor a Ladánál már elkészült az első villanyautó.","shortLead":"Elon Musk még csak 5 esztendős volt, amikor a Ladánál már elkészült az első villanyautó.","id":"20190323_szovjet_villanyauto_ime_a_tobb_mint_40_eves_elektromos_lada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783a33d3-1b00-4211-b30f-92d45ea7ef83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfd1071-4f8d-4b67-8015-030fb786ebf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_szovjet_villanyauto_ime_a_tobb_mint_40_eves_elektromos_lada","timestamp":"2019. március. 23. 08:21","title":"Szovjet villanyautó, íme a több mint 40 éves elektromos Lada - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e77e04a-51ed-4ddb-9e15-7e2a4b44b6e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okosórákat, fitneszeszközöket ma még szinte naponta kell tölteni. Az Európai Unió által finanszírozott egyik projekt viszont óriási előrelépést ígér ezen a területen.","shortLead":"Az okosórákat, fitneszeszközöket ma még szinte naponta kell tölteni. Az Európai Unió által finanszírozott egyik projekt...","id":"20190322_europai_unio_horizon_2020_smart2g_projekt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e77e04a-51ed-4ddb-9e15-7e2a4b44b6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7921a179-7451-4ba5-9c86-6362dfeadf01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_europai_unio_horizon_2020_smart2g_projekt","timestamp":"2019. március. 22. 18:33","title":"Ez tényleg jól hangzik: a jövőben talán már soha nem kell feltölteni az okosórákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1ef033-39c0-4fc2-80c7-e0221cd697c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt tábora összezár, igazságtalannak tartja a Fidesz felfüggesztését, de az MSZP szavazók és bizonytalanok ötöde is inkább felháborítónak tartja az Európai Néppárt lépését - olvasható egy friss felmérésben.","shortLead":"A kormánypárt tábora összezár, igazságtalannak tartja a Fidesz felfüggesztését, de az MSZP szavazók és bizonytalanok...","id":"20190323_A_magyarok_tobbsegfe_szerint_jogtalanul_fuggesztette_fel_az_Europai_Neppart_EPP_a_Fidesz_tagsagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b1ef033-39c0-4fc2-80c7-e0221cd697c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e679f374-0f29-434d-8895-1215ea4f37cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_A_magyarok_tobbsegfe_szerint_jogtalanul_fuggesztette_fel_az_Europai_Neppart_EPP_a_Fidesz_tagsagat","timestamp":"2019. március. 23. 10:40","title":"A magyarok többsége szerint jogtalanul függesztette fel az Európai Néppárt (EPP) a Fidesz tagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd0ec67-f272-41c6-a717-8218de7e9261","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a Magyarországon készült személyautóból nem sok készült, olyannyira, hogy sokan nem is tudnak a típus létezéséről.","shortLead":"Ebből a Magyarországon készült személyautóból nem sok készült, olyannyira, hogy sokan nem is tudnak a típus létezéséről.","id":"20190323_25_millio_forintert_arulnak_dunakeszin_egy_almat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bd0ec67-f272-41c6-a717-8218de7e9261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f73b52c-10a6-4e0c-b0ae-603423937125","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_25_millio_forintert_arulnak_dunakeszin_egy_almat","timestamp":"2019. március. 23. 06:41","title":"2,5 millió forintért árulnak Dunakeszin egy Almát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető, aki néhányszor már visszatért, most ismét visszatér.","shortLead":"A műsorvezető, aki néhányszor már visszatért, most ismét visszatér.","id":"20190323_A_TV2_Azsiaba_kuldi_Demcsak_Zsuzsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6545c0ac-8c85-40c3-87d9-2e782e0ebf02","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_A_TV2_Azsiaba_kuldi_Demcsak_Zsuzsat","timestamp":"2019. március. 23. 07:30","title":"A TV2 Ázsiába küldi Demcsák Zsuzsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6abaa5f-bfab-484c-8723-89fa5618d3ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bokszerrel verte meg saját rajongóit két olasz rapper, majd egy buszra váró férfira is rátámadtak.","shortLead":"Bokszerrel verte meg saját rajongóit két olasz rapper, majd egy buszra váró férfira is rátámadtak.","id":"20190324_Autogramot_kert_negy_srac_ket_rappertol_erre_azok_szetvertek_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6abaa5f-bfab-484c-8723-89fa5618d3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848c4093-a557-4ae1-a37c-4eeacd34be76","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Autogramot_kert_negy_srac_ket_rappertol_erre_azok_szetvertek_oket","timestamp":"2019. március. 24. 10:10","title":"Szelfit kért négy srác két rappertől, erre azok szétverték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]