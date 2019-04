Titokban került egy Orbán Viktor fiatalkori portréját ábrázoló alkotás a budapesti Ludwig Múzeumba, ugyanis ez volt az éppen a hétvégén záruló Ludwig 30 nevű kiállítás egyik interaktív installációja: a művész maga csak instrukciót közölt, a látogatók pedig alkottak, de arról csak a kép kitalálója, Brückner János tudott, hogy végül Orbán jelenik majd meg rajta.

Az Itt és Most című alkotáshoz két óra is tartozott, de a képhez hasonlóan ezek sem hétköznapi vekkerek voltak: a számok helyett betűk szerepeltek rajtuk, melyekből a "This too shall pass", vagyis "ez is el fog múlni" szöveg volt kiolvasható.

Brückner az Index kérdésére elmondta, hogy a kép ugyanolyan magas, mint a déli határzáron felhúzott kerítés, magassággal pedig a magyar vagyonosodási helyzetet próbálta érzékeltetni: az a szint csak néhány ember számára elérhető.

A történethez hozzátartozik, hogy a kép miatt a múzeum igazgatója, Fabényi Júlia magához hívatta Brückner galériását, Bencze Pétert – értesült a 444. A portál szerint a beszélgetésen végül maga Brückner is megjelent, aki az igazgatóhoz tartva szembesült azzal, hogy a közönséggel együtt létrehozott műalkotást már nem tudta lefényképezni: őt meg sem várva leszedték a falról, ahogy a kiállítás többi elemét is bontani kezdték.

Brückner elmondása szerint az igazgatóval való beszélgetés "nagyon feszült hangulatban" zajlott, amire ő egyáltalán nem számított. Fabényi a 444 szerint azért kérette be a galeristát, hogy elmondja neki, hogy a mű szerinte nem jó, ugyanis "nincs üzenete", ezért nem való múzeumba. Arról egyébként a múzeum vezetősége sem tudott, hogy az interaktív "kifestőből" végül egy Orbán-portré válik láthatóvá.

Brücknert elmondása szerint meglepte az igazgató reakciója, és azt kérdezte:

Miért kell félni attól, hogy az emberek egy nagy színezőn kiszínezik Orbán Viktort?

Az alkotó azért is lepődött meg, mert saját bevallása szerint nem azt írta a képre, hogy Orbán Viktor jó vagy rossz, ő egy szituációt próbált színre vinni, hogy a mai magyar társadalomban van egy olyan tudat alatti kép, amiről nem beszélünk.

A portál az ügy miatt kereste az igazgatót, de Fabényi nem válaszolt a kérdéseikre.