[{"available":true,"c_guid":"643782e0-0b80-4950-bf86-6069221b9757","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A masszív teherautók tisztítása is mindössze két perc egy ilyen célgéppel.","shortLead":"A masszív teherautók tisztítása is mindössze két perc egy ilyen célgéppel.","id":"20190331_teherauto_tankmoso_automoso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643782e0-0b80-4950-bf86-6069221b9757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba592fa-7431-4666-b435-85695a31793b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_teherauto_tankmoso_automoso","timestamp":"2019. március. 31. 15:21","title":"Hogyan mosnak le egy akár 440 tonnát is szállító gigantikus teherautót? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagykövetségének átköltöztetése helyett csupán kereskedelmi képviseletet nyitott vasárnap Brazília Jeruzsálemben a dél-amerikai ország elnöke, Jair Bolsonaro izraeli látogatása során.","shortLead":"Nagykövetségének átköltöztetése helyett csupán kereskedelmi képviseletet nyitott vasárnap Brazília Jeruzsálemben...","id":"20190331_Brazilia_nagykovetsege_csak_kereskedelmi_kepviseletet_nyitott_Jeruzsalemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1c0aa2-6400-4e43-964c-01592ef46955","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Brazilia_nagykovetsege_csak_kereskedelmi_kepviseletet_nyitott_Jeruzsalemben","timestamp":"2019. március. 31. 21:51","title":"Brazília nagykövetsége csak kereskedelmi képviseletet nyitott Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40953c4e-934b-433e-a3b7-358dc34cb6bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szaturnusz gyűrűi között keringő miniholdakról a Cassini űrszonda által szerzett információkat először mutatta be a NASA.","shortLead":"A Szaturnusz gyűrűi között keringő miniholdakról a Cassini űrszonda által szerzett információkat először mutatta be...","id":"20190331_szaturnusz_gyurui_miniholdak_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40953c4e-934b-433e-a3b7-358dc34cb6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294e37e8-1226-4bd3-b0f1-c8a6df82cee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_szaturnusz_gyurui_miniholdak_nasa","timestamp":"2019. március. 31. 12:33","title":"Új képeket közölt a NASA a Szaturnusz gyűrűi között lakó miniholdakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2883ee-2816-4f7e-820e-dc475be0a409","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Még hat meccs van hátra az alapszakaszból, de a Los Angeles Lakers sztárja már egyiken sem lép pályára. A csapata már biztosan nem jut be a rájátszásba.","shortLead":"Még hat meccs van hátra az alapszakaszból, de a Los Angeles Lakers sztárja már egyiken sem lép pályára. A csapata már...","id":"20190331_lebron_james_serules_los_angeles_lakers_rajatszas_nba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d2883ee-2816-4f7e-820e-dc475be0a409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a066b3-d9fa-4935-8f89-4ee47abd8fba","keywords":null,"link":"/sport/20190331_lebron_james_serules_los_angeles_lakers_rajatszas_nba","timestamp":"2019. március. 31. 14:01","title":"Ennyi volt a szezon LeBron Jamesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az Apple, a Google és az Exxon Mobil együttvéve sem termel akkora profitot, mint az Aramco.","shortLead":"Az Apple, a Google és az Exxon Mobil együttvéve sem termel akkora profitot, mint az Aramco.","id":"20190401_Annyi_a_szaudi_olajceg_nyeresege_egy_ev_alatt_mint_a_magyar_koltsegvetes_masfelszerese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c538d21-63d2-4bad-8572-06330ede3409","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Annyi_a_szaudi_olajceg_nyeresege_egy_ev_alatt_mint_a_magyar_koltsegvetes_masfelszerese","timestamp":"2019. április. 01. 15:03","title":"Annyi a szaúdi olajcég nyeresége egy év alatt, mint a magyar költségvetés másfélszerese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24877c3b-a05d-42ab-85a5-b6405706ca17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hír Tv fideszes visszafoglalása óta viszont nem találkozott vele, pedig mint a 24.hu-nak adott interjúban mondta, lenne hozzá vagy ötezer kérdése.","shortLead":"A Hír Tv fideszes visszafoglalása óta viszont nem találkozott vele, pedig mint a 24.hu-nak adott interjúban mondta...","id":"20190401_Kalman_Olga_a_fel_karjat_adna_egy_Simicskainterjuert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24877c3b-a05d-42ab-85a5-b6405706ca17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820e1e93-b05e-4496-8a5b-e171830948dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Kalman_Olga_a_fel_karjat_adna_egy_Simicskainterjuert","timestamp":"2019. április. 01. 14:55","title":"Kálmán Olga a fél karját adná egy Simicska-interjúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Idén több mint száz magánszállás fejlesztési költségeihez járul hozzá az önkormányzat pályázati formában Hévízen, ahol tavaly már 140 ezernél is több vendégéjszakát regisztráltak a szobakiadóknál - közölte a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. az MTI-vel.","shortLead":"Idén több mint száz magánszállás fejlesztési költségeihez járul hozzá az önkormányzat pályázati formában Hévízen, ahol...","id":"20190401_Az_onkormanyzat_fizeti_Hevizen_hogy_a_szobakiadoknal_legyen_wifi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288246e0-ef21-4ccd-8cb0-c08fe51d71ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Az_onkormanyzat_fizeti_Hevizen_hogy_a_szobakiadoknal_legyen_wifi","timestamp":"2019. április. 01. 16:03","title":"Az önkormányzat fizeti Hévízen, hogy a szobakiadóknál legyen wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8f4be-80e5-4577-a758-ddf8b3fcf368","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-olaszországi Puglia egyik csodálatos öblében fekszik kétezer éve az öt oszlop.","shortLead":"A dél-olaszországi Puglia egyik csodálatos öblében fekszik kétezer éve az öt oszlop.","id":"20190331_Az_ember_uszkal_az_olasz_partoknal_aztan_belebotlik_ot_elsullyedt_okori_oszlopba__dronfelvetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac8f4be-80e5-4577-a758-ddf8b3fcf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da374a3-d9a6-423c-b611-531754138559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Az_ember_uszkal_az_olasz_partoknal_aztan_belebotlik_ot_elsullyedt_okori_oszlopba__dronfelvetel","timestamp":"2019. március. 31. 11:16","title":"Az ember úszkál az olasz partoknál, aztán belebotlik öt elsüllyedt ókori márványoszlopba - drónfelvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]