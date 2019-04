Kellemetlen ember, mégis megkapta a legmagasabb francia kitüntetést

A kortárs francia irodalom egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja a Goncourt-díja mellett most már a Francia Köztársaság Becsületrendjét is magáénak tudhatja. Michel Houellebecq a párizsi Elysée-palotában vette át a díjat Emmanuel Macrontól, az ünnepségen a volt elnök, Nicolas Sarkozy is jelen volt.

Houellebecq megosztó figura, a modern tarsdalomról alkotott éles megfigyeléseinek köszönhetően Franciaország legnagyobb élő írójaként tartják számon, a bíráló ugyanakkor nőgyűlölettel, rasszizmussal és iszlámgyűlölettel vádolják.

A 63 éves író legutóbbi regénye, a 2022-ben játszódó Behódolás, amelyben a franciaországi elnökválasztáson egy muszlim párt jelöltje győz, élénk vitát váltott ki Franciaországban és világszerte. De szintén erős hatása volt az 1998-as Elemi részecskék című könyvének is, a New York Times mélységesen visszataszító olvasmánynak nevezte, a Guardian egyik szerzője szerint pedig, bár a regény merészen mutatja be egy társadalom szétesését, az is kiderül belőle, hogy semmi kétség, Houellebecq egy „kellemetlen ember”.

Négy évvel a Behódolás január elején jelent meg a legújabb regénye, a Sérotonine, amelyben erős áthallások vannak a sárgamellényesek mozgalmával, noha a könyv a tüntetéssorozat előtt született meg.

Houellebecq az elmúlt években kerülte a sajtómegjelenéseket, bár nemrég cikket írt a Harpers magazinnak, amelyben Donald Trumpot az egyik legnagyszerűbb amerikai elnöknek nevezte, és dicsérte a britek döntését is a kilépésről az EU-ból.