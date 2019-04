Lovasi András a 18 év után jelentkezett szólólemezzel, amelyet itt, a hvg.hu-n mutattunk be egy interjú kíséretében. A zenész most a Magyar Naranccsal is leült beszélgetni, ennek az interjúnak pedig az a különlegessége, hogy a balesete és az egy nappal későbbi koncertje után készült, vagyis ezt firtató kérdéseket is fel lehetett tenni neki.

A Magyar Narancs meg is tette, így kiderült, hogy Lovasi a történtek fényében büszke a sikerre, amivel a koncerteket zárták.

„Valószínűleg a baleset sem véletlenül történt: egy nagyon furcsa, megfeszített időszaknak a kellős közepén vagy inkább a vége felé jött. Már abban a korban vagyok, amikor az ilyen terhelést nem lehet következmények nélkül elvinni. Nincs meg az a fajta technikám, hogy a felhalmozódó stressz-szituációkat távol tartsam magamtól fizikailag, tehát ilyen szempontból még mindig amatőr vagyok” – mondta a balesetről.

Beszélt arról is, hogy ezek után hogy élte meg a lemezbemutató koncertet. A baleset után számított rá, hogy valamennyire dekoncentrált lesz a fellépéseket. „Az ember akkor tud nyugodtabban felmenni a színpadra, ha az ott történő dolgok legalább 70-80 százalékával tisztában van. Itt ez az arány kevesebb volt” – vallotta be.