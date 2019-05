Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b67772d9-70ca-4e55-9288-54c71bcc9ba7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Két családi cég, a cseh Karlovarské minerální vody (KMV) csoport és a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. közös elnevezéséről van szó.","shortLead":"Két családi cég, a cseh Karlovarské minerální vody (KMV) csoport és a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. közös...","id":"20190507_Uj_markanevet_jelentett_be_a_magyar_asvanyvizkiraly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67772d9-70ca-4e55-9288-54c71bcc9ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58328e10-f615-44e0-98ff-2172455f0ab3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190507_Uj_markanevet_jelentett_be_a_magyar_asvanyvizkiraly","timestamp":"2019. május. 07. 15:47","title":"Új márkanevet jelentett be a magyar ásványvízkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00fa734-e481-4a94-bfef-14c2c412ee76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1969-es filmben látható Miurát a valóságban nem törték össze, és a jelek szerint napjainkban is kiváló egészségnek örvend.","shortLead":"Az 1969-es filmben látható Miurát a valóságban nem törték össze, és a jelek szerint napjainkban is kiváló egészségnek...","id":"20190509_patika_allapotban_ragyog_az_olasz_meloban_hasznalt_regi_lamborghini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00fa734-e481-4a94-bfef-14c2c412ee76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b07720-0b53-490c-9edb-7a5a2148033a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_patika_allapotban_ragyog_az_olasz_meloban_hasznalt_regi_lamborghini","timestamp":"2019. május. 09. 08:21","title":"Patika állapotban ragyog az Olasz melóban használt régi Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László április 30-ig havi 2,6 millió forintot keresett. ","shortLead":"Domokos László április 30-ig havi 2,6 millió forintot keresett. ","id":"20190509_allami_szamvevoszek_domokos_laszlo_elnoki_illetmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124ae6de-114c-4dfb-b5ca-6acb5a9007c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_allami_szamvevoszek_domokos_laszlo_elnoki_illetmeny","timestamp":"2019. május. 09. 14:03","title":"Majdnem 4 millió forintra nő az ÁSZ-elnök fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c06ddc-be7c-4e3c-a63a-b43d692f120e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy mázlija volt a teherautó mellett haladó autósnak.","shortLead":"Nagy mázlija volt a teherautó mellett haladó autósnak.","id":"20190509_defekt_kamion_M3_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5c06ddc-be7c-4e3c-a63a-b43d692f120e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57223e8f-9d46-42d4-b0a5-d907df7f6e45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_defekt_kamion_M3_autos_video","timestamp":"2019. május. 09. 14:19","title":"Videón, ahogy szétrobban egy kamion kereke az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5494ecc1-eb46-406a-9720-c1a2064ee717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a fáknak és a túrázóknak is kárt okoz. A Pilisi Parkerdő Zrt. a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"Ezzel a fáknak és a túrázóknak is kárt okoz. A Pilisi Parkerdő Zrt. a lakosság segítségét kéri.","id":"20190508_A_budai_hegyekben_tenykedo_rejtelyes_facsonkitot_keresnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5494ecc1-eb46-406a-9720-c1a2064ee717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e6eceb-e72a-41a2-862a-99fe6fad5a98","keywords":null,"link":"/elet/20190508_A_budai_hegyekben_tenykedo_rejtelyes_facsonkitot_keresnek","timestamp":"2019. május. 08. 21:38","title":"Rejtélyes, a turistajelzéseket baltával levagdosó vandált keresnek a budai hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A CEU-n tartott előadást korunk sztártörténésze, Yuval Noah Harari. Előadásában egyszer sem ejtette ki Orbán Viktor nevét, bár a hallgatósága sokszor gondolhatta, róla beszél. Lehet pokol, lehet mennyország, és a kettő között bármi - jósolta 2050-re.","shortLead":"A CEU-n tartott előadást korunk sztártörténésze, Yuval Noah Harari. Előadásában egyszer sem ejtette ki Orbán Viktor...","id":"20190508_Harari_Aki_szereti_a_foci_VBt_az_globalista_nem_nacionalista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fa837c-50cb-45ad-8f5e-ed7956cc4c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Harari_Aki_szereti_a_foci_VBt_az_globalista_nem_nacionalista","timestamp":"2019. május. 08. 20:09","title":"Harari: Erős nemzeti érzelmek idején diktatúra és polgárháború jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4929eaff-2316-4151-a59a-831f2b2069af","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nem finomkodásból maradnak ki a konkrét politikai utalások a szövegekből, hanem azt szeretnék, hogy a dalaiknak általános érvénye legyen, és évek múlva is érthetők legyenek – mondják a csütörtökön a Budapest Parkban koncertező, tavaly év végén az ötödik albummal jelentkező Esti Kornél frontemberei. Páros interjú Lázár Domokossal és Bodor Áronnal.","shortLead":"Nem finomkodásból maradnak ki a konkrét politikai utalások a szövegekből, hanem azt szeretnék, hogy a dalaiknak...","id":"20190507_Esti_Kornel_Egy_kicsit_beutott_ez_a_korosodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4929eaff-2316-4151-a59a-831f2b2069af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4564218-4b54-4e4f-a93c-540a0cd936a3","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Esti_Kornel_Egy_kicsit_beutott_ez_a_korosodas","timestamp":"2019. május. 07. 20:00","title":"Esti Kornél: „Egy kicsit beütött ez a korosodás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a03d02-423a-4062-a704-4c9e88e8e3c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ranguni reptéren a Biman Bangladesh légitársaság járata járt szerencsétlenül, többen megsérültek, de senki sem életveszélyesen.","shortLead":"A ranguni reptéren a Biman Bangladesh légitársaság járata járt szerencsétlenül, többen megsérültek, de senki sem...","id":"20190509_Kicsuszott_a_kifutorol_es_osszetort_egy_repulo_Mianmarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20a03d02-423a-4062-a704-4c9e88e8e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c7ef40-a0e0-4fde-989d-229bdc5ba1f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Kicsuszott_a_kifutorol_es_osszetort_egy_repulo_Mianmarban","timestamp":"2019. május. 09. 10:11","title":"Kicsúszott a kifutóról és összetört egy repülő Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]