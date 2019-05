Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78082f6b-285e-4f8f-80d6-a5f8fd3b05a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A CDU elnöke szerint a Fideszt a felfüggesztéssel próbára bocsátották a Néppártban, de Orbán legújabb cselekedeteivel csak azt jelezte, hogy tovább távolodik.","shortLead":"A CDU elnöke szerint a Fideszt a felfüggesztéssel próbára bocsátották a Néppártban, de Orbán legújabb cselekedeteivel...","id":"20190507_A_nemet_kormanypart_elnoke_szerint_a_Fdesz_ki_fog_lepni_a_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78082f6b-285e-4f8f-80d6-a5f8fd3b05a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9498b3-e72a-45ae-a1d8-8d794c18e988","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_A_nemet_kormanypart_elnoke_szerint_a_Fdesz_ki_fog_lepni_a_Neppartbol","timestamp":"2019. május. 07. 05:28","title":"A legerősebb német kormánypárt elnöke szerint a Fidesz ki fog lépni a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő délelőtt még országszerte kell ismétlődő esőre, záporra számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék, az esti órákban már inkább csak a Duna-Tisza közötti sávban eshet. Kezdetben az Alpokalja, illetve a Bakony csúcsain, később az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havazás is előfordulhat. Sokfelé lesz erős, a Dunántúl nyugati részén, illetve a Zemplén térségében viharos a szél, majd az esti órákra veszít erejéből a légmozgás, de erős lökések még ekkor is előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 2-8 fok lesz. Napközben 6-12 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Hétfő délelőtt még országszerte kell ismétlődő esőre, záporra számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék...","id":"20190505_Valtozatos_idojaras_ele_nezunk_de_legalabb_melegebb_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f7d65f-03e2-4485-9c92-98a11f1f8a88","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Valtozatos_idojaras_ele_nezunk_de_legalabb_melegebb_lesz","timestamp":"2019. május. 05. 17:39","title":"Változatos időjárás elé nézünk, de legalább melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf0f2fb-ab7a-4efa-b195-9a02d6c464c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulóiból álló háromfős csapat a feleslegessé vált élelmiszerek újrahasznosítását és egyszerű elosztását segítő interaktív közösségi alkalmazással tarolt.","shortLead":"A budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulóiból álló háromfős csapat a feleslegessé vált...","id":"20190506_Oriasi_siker_Magyar_diakok_hoztak_el_a_nagydijat_a_dublini_programozoversenyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cf0f2fb-ab7a-4efa-b195-9a02d6c464c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d13919-db64-42cb-bc88-fc30ba52475c","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Oriasi_siker_Magyar_diakok_hoztak_el_a_nagydijat_a_dublini_programozoversenyrol","timestamp":"2019. május. 06. 16:53","title":"Óriási siker: magyar diákok hozták el a nagydíjat a dublini programozóversenyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c9b869-94e7-4960-8d51-4975cbd65aab","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","shortLead":"Ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","id":"201918__taorendszer__foci__ado_helyett_bevetel__nagy_penz_kis_kapu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89c9b869-94e7-4960-8d51-4975cbd65aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93d10ff-8394-4b40-83f0-74443ac9f16c","keywords":null,"link":"/kkv/201918__taorendszer__foci__ado_helyett_bevetel__nagy_penz_kis_kapu","timestamp":"2019. május. 05. 17:30","title":"A legfontosabb ponton a tao mégiscsak elveszti közpénz jellegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakcióban a májusi európai parlamenti választásokat követően” - jelentette ki vasárnap Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Összefogás vezetője.","shortLead":"„Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakcióban a májusi európai...","id":"20190505_Le_Pen_orommel_latna_a_magyar_es_a_lengyel_kormanypartot_egy_kozos_frakcioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df6249-a3e9-4969-b67c-a9191e893be9","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Le_Pen_orommel_latna_a_magyar_es_a_lengyel_kormanypartot_egy_kozos_frakcioban","timestamp":"2019. május. 05. 20:17","title":"Le Pen örömmel látná a magyar és a lengyel kormánypártot egy közös frakcióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5af5ab-501b-46b4-9fd9-116a8c27d2f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify fejlesztői egy olyan hirdetési formával rukkoltak elő, amelynél ha kimondjuk a \"varázsszavakat\", az ahhoz tartozó tartalomhoz ugrik a lejátszó.","shortLead":"A Spotify fejlesztői egy olyan hirdetési formával rukkoltak elő, amelynél ha kimondjuk a \"varázsszavakat\", az ahhoz...","id":"20190505_spotify_interaktiv_reklam_hangvezerelt_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a5af5ab-501b-46b4-9fd9-116a8c27d2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee872b99-e8e9-48a9-8bdf-90471f1d9539","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_spotify_interaktiv_reklam_hangvezerelt_hirdetes","timestamp":"2019. május. 05. 16:03","title":"Olyan hirdetéseket tesztel a Spotify, amelyekkel \"beszélgetni\" is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460af4aa-468c-4b6e-83fa-ff0f0c5ea226","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A középszintről van szó. Az előző években valamivel rövidebb szöveget kaptak a diákok. ","shortLead":"A középszintről van szó. Az előző években valamivel rövidebb szöveget kaptak a diákok. ","id":"20190507_A_szaktanar_szerint_hosszuak_a_szoveges_feladatok_a_matekerettsegi_masodik_reszeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=460af4aa-468c-4b6e-83fa-ff0f0c5ea226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cd34c9-61f6-4005-b57f-05e46a16eb56","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_A_szaktanar_szerint_hosszuak_a_szoveges_feladatok_a_matekerettsegi_masodik_reszeben","timestamp":"2019. május. 07. 10:07","title":"A szaktanár szerint hosszúak a szöveges feladatok a matekérettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Letartóztatták a nemrég lemondott algériai elnök, Abdelaziz Buteflika öccsét és a hírszerzés két korábbi vezetőjét.","shortLead":"Letartóztatták a nemrég lemondott algériai elnök, Abdelaziz Buteflika öccsét és a hírszerzés két korábbi vezetőjét.","id":"20190505_Elkezdodott_a_bunbakkereses_Algeriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abf17af-1e14-46b6-a493-ca6529731130","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Elkezdodott_a_bunbakkereses_Algeriaban","timestamp":"2019. május. 05. 10:47","title":"Elkezdődött a bűnbakkeresés Algériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]