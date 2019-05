Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9840970f-053f-4ed0-8a4b-0c8e8c95b876","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pardavi Márta nyerte a Civil Rights Defenders svéd civil szervezet díját. Különösen a jogállam szisztematikus lerombolásával szembeni bátor kiállása, valamint az idegengyűlölet és gyűlölet-bűncselekmények elleni tevékenysége győzte meg a díj odaítélőit.","shortLead":"Pardavi Márta nyerte a Civil Rights Defenders svéd civil szervezet díját. Különösen a jogállam szisztematikus...","id":"20190509_Az_ev_nemzetkozi_jogvedoje_lett_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag_tarselnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9840970f-053f-4ed0-8a4b-0c8e8c95b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30da3da-cd97-4291-a650-93e0ca37d2bb","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Az_ev_nemzetkozi_jogvedoje_lett_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag_tarselnoke","timestamp":"2019. május. 09. 08:35","title":"Az év nemzetközi jogvédője lett a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Korai utasfelvételi pultot nyit a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a légitársaság és a repteret üzemeltető Budapest Airport, ahol az utasok már indulás előtt három órával bejelentkezhetnek járatukra.","shortLead":"Korai utasfelvételi pultot nyit a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a légitársaság és a repteret üzemeltető...","id":"20190507_wizz_air_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasfelvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f1de63-996f-43f0-b811-c5517877ee3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_wizz_air_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasfelvetel","timestamp":"2019. május. 07. 19:42","title":"Változtat a Wizz Air Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán. ","shortLead":"Nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán. ","id":"20190508_Leallt_az_OTP_netbankja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9cd339-8ccb-4fbd-818a-887716bb3050","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Leallt_az_OTP_netbankja","timestamp":"2019. május. 08. 10:21","title":"Leállt az OTP netbankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De így is hatalmas volt a növekedés 2013 és 2017 között, amikor a statisztika elkészült. Magyarország hátulról a negyedik lett a vizsgált 24 országból.","shortLead":"De így is hatalmas volt a növekedés 2013 és 2017 között, amikor a statisztika elkészült. Magyarország hátulról...","id":"20190507_Alig_2_szazalek_az_elektromos_es_hibrid_autok_aranya_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c859ba-888e-4025-bac4-6489bbe085e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_Alig_2_szazalek_az_elektromos_es_hibrid_autok_aranya_Europaban","timestamp":"2019. május. 07. 13:34","title":"0,8 százalék az elektromos és hibrid autók aránya összesen Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kkv","description":"A beruházó bejelentette, szombatonként is dolgozni fognak a nagy vihart kavart, 15 fa meglepetésszerű kivágásáról elhíresült fejlesztésen.\r

