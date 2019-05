Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat hibáztak a bíróságok a devizaperek elbírálásakor – derül ki a HVG birtokába került, a Kúrián készült anyagból.","shortLead":"Sokat hibáztak a bíróságok a devizaperek elbírálásakor – derül ki a HVG birtokába került, a Kúrián készült anyagból.","id":"20190522_A_bankokat_segithettek_a_birosagok_a_devizahiteles_perekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda717fe-f51b-451c-a2d3-afa2578d595f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_A_bankokat_segithettek_a_birosagok_a_devizahiteles_perekben","timestamp":"2019. május. 22. 12:11","title":"A bankokat segíthették a bíróságok a devizahiteles perekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három napig nem kapott enni a két idős ember, megint a strasbourgi bíróságnak kellett közbelépnie. ","shortLead":"Három napig nem kapott enni a két idős ember, megint a strasbourgi bíróságnak kellett közbelépnie. ","id":"20190522_Cukorbetek_hazaspart_eheztettek_a_roszkei_tranzitzonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de369b90-754a-4108-8391-7ed822c48a33","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Cukorbetek_hazaspart_eheztettek_a_roszkei_tranzitzonaban","timestamp":"2019. május. 22. 12:16","title":"Cukorbeteg házaspárt éheztettek a röszkei tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54df5ddc-8ee5-4358-8343-d90317f8296a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az építész csapat idén is kiszínesíti a Városháza park kihasználatlan felületeit.","shortLead":"Az építész csapat idén is kiszínesíti a Városháza park kihasználatlan felületeit.","id":"20190522_Varoshaza_park_hello_wood","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54df5ddc-8ee5-4358-8343-d90317f8296a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6e1630-dce5-4ccb-a85b-33f600ec9193","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Varoshaza_park_hello_wood","timestamp":"2019. május. 22. 20:52","title":"Idén is fekvő padokat tesz a Deák tér mellé a Hello Wood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08397346-1bc6-4fee-b48a-9d0c838c8c7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy több kis képből összeálló nagy festmény mellett ült sállal, sapkával eltakarva magát. Alkotásának címe: Velence olajban, amivel a város problémáira utalhat.","shortLead":"Egy több kis képből összeálló nagy festmény mellett ült sállal, sapkával eltakarva magát. Alkotásának címe: Velence...","id":"20190523_A_Velencei_Biennalen_is_felbukkant_Banksy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08397346-1bc6-4fee-b48a-9d0c838c8c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7111a9af-2819-4928-98b4-1d89dab4a889","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_A_Velencei_Biennalen_is_felbukkant_Banksy","timestamp":"2019. május. 23. 10:54","title":"A Velencei Biennálén is felbukkant Banksy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08657467-7512-486b-b4db-ecb0d5ce0a85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyomoz a rendőrség. ","shortLead":"Nyomoz a rendőrség. ","id":"20190522_Eljaras_indult_az_M7esen_szaladgalo_lovak_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08657467-7512-486b-b4db-ecb0d5ce0a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fc1816-b8c2-4d6a-8dd1-ac16b813d343","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_Eljaras_indult_az_M7esen_szaladgalo_lovak_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 11:55","title":"Eljárás indult az M7-esen szaladgáló lovak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendeleti úton tiltják be az épület használatát, ha nem tüntetik el. ","shortLead":"Rendeleti úton tiltják be az épület használatát, ha nem tüntetik el. ","id":"20190521_Betiltja_a_kormany_a_ferihegyi_badogterminalt_ha_a_repter_nem_kezd_vele_valamit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8622f5-1131-484c-96ec-f1a11920ade3","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Betiltja_a_kormany_a_ferihegyi_badogterminalt_ha_a_repter_nem_kezd_vele_valamit","timestamp":"2019. május. 21. 20:53","title":"Betiltja a kormány a ferihegyi bádogterminált, ha a reptér nem kezd vele valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szörnyen magyartalan, mégis van, akit megtéveszt az az e-mail, ami nagy nyereménnyel kecsegteti a Facebook-felhasználókat. A feladó első ránézésre Mark Zuckerberg.","shortLead":"Szörnyen magyartalan, mégis van, akit megtéveszt az az e-mail, ami nagy nyereménnyel kecsegteti...","id":"20190522_facebook_nyeremeny_email_atveres_kamu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63103bf4-2406-4ab1-97be-af43cf8f0b74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_facebook_nyeremeny_email_atveres_kamu","timestamp":"2019. május. 22. 09:03","title":"Amekkora nyereményt ígér, pont akkora kamu a magyarul terjedő Facebook-levél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9f05d3-c0a6-4f13-8857-f2d8b17e205b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A napokban lemondott osztrák alkancellár, a szabadságpárti Heinz-Christian Strache egyebek mellett azért sétálhatott bele a bukását hozó csapdába, mert pártja közismerten jó kapcsolatokat tartott fenn Vlagyimir Putyin Oroszországával, így nem volt gyanús, hogy egy orosz ”milliárdos-unokahúg” ajánlott újabb segítséget némi ellentételezésért. Míg az EU-szkeptikus pártoknak nyújtott orosz ideológiai és médiatámogatás szembeötlő, annak is vannak jelei, hogy pénz is áramlik a keletről nyugatra.","shortLead":"A napokban lemondott osztrák alkancellár, a szabadságpárti Heinz-Christian Strache egyebek mellett azért sétálhatott...","id":"20190522_NyugatEuropaban_is_tobb_part_eszik_Moszkva_kezebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d9f05d3-c0a6-4f13-8857-f2d8b17e205b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4a0f32-25a9-498c-a543-180fc884372d","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_NyugatEuropaban_is_tobb_part_eszik_Moszkva_kezebol","timestamp":"2019. május. 22. 20:00","title":"Moszkva polipként fonja körbe az Orbánt szövetségbe hívó pártokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]