[{"available":true,"c_guid":"cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából harminc éve fennálló áldatlan helyzetet sikerült végre megszüntetni a környéken lakók számára. ","shortLead":"Nagyjából harminc éve fennálló áldatlan helyzetet sikerült végre megszüntetni a környéken lakók számára. ","id":"20190524_nagylak_elkerulo_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a30e83-3572-4c0f-9ded-7ec7855f2941","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_nagylak_elkerulo_ut","timestamp":"2019. május. 24. 09:58","title":"Vége a végtelen kamionsoroknak Nagylaknál? Kész az új elkerülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd23ce58-f4ec-482c-b026-584b066823d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós tagságot pozitívan értékelték olvasóink, akiknek a többsége részt kíván venni a vasárnapi választáson.","shortLead":"Az uniós tagságot pozitívan értékelték olvasóink, akiknek a többsége részt kíván venni a vasárnapi választáson.","id":"20190524_HVGfelmeres_kedvezotlen_hatasa_lehet_az_EPvalasztasnak_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd23ce58-f4ec-482c-b026-584b066823d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1314b128-b28b-4aa7-a053-ac16ad6e2030","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_HVGfelmeres_kedvezotlen_hatasa_lehet_az_EPvalasztasnak_Magyarorszagra","timestamp":"2019. május. 24. 06:08","title":"HVG-felmérés: kedvezőtlen hatása lehet az EP-választásnak Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e7a352-4741-4c12-941e-9bdc98dd5dc9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt kérték politikusok, politikusoktól.","shortLead":"Ezt kérték politikusok, politikusoktól.","id":"20190523_noi_csucsvezeto_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78e7a352-4741-4c12-941e-9bdc98dd5dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b404bf7e-bdca-48a2-97ce-a1fa692f28d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_noi_csucsvezeto_eu","timestamp":"2019. május. 23. 21:48","title":"Legalább az egyik csúcsvezető legyen nő az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8debc4-4f0e-4a17-b2c8-5545a4d65d63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt, Orbán Viktor üzenetét is elvitte a hódmezővásárhelyieknek.","shortLead":"Sőt, Orbán Viktor üzenetét is elvitte a hódmezővásárhelyieknek.","id":"20190523_Hutomagneseket_osztogatott_a_kampanyolo_Lazar_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8debc4-4f0e-4a17-b2c8-5545a4d65d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2874370f-40ef-41ca-8878-2523e7066664","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Hutomagneseket_osztogatott_a_kampanyolo_Lazar_Janos","timestamp":"2019. május. 23. 12:36","title":"Hűtőmágneseket osztogatott Lázár János, és még ki is posztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e514b62f-dfe1-426e-8b65-e033cabdc089","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Soha nem látott áron, ötmillió jenért (13,3 millió forint) adtak el egy pár prémium minőségű sárgadinnyét a szezon első aukcióján Japánban, Hokkaido szigetén.","shortLead":"Soha nem látott áron, ötmillió jenért (13,3 millió forint) adtak el egy pár prémium minőségű sárgadinnyét a szezon első...","id":"20190524_Mindent_a_hirnevert_13_millio_forintert_vett_ket_darab_dinnyet_a_magat_unneplo_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e514b62f-dfe1-426e-8b65-e033cabdc089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecff1aea-0542-4ca3-ace1-303f730f32ee","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190524_Mindent_a_hirnevert_13_millio_forintert_vett_ket_darab_dinnyet_a_magat_unneplo_ceg","timestamp":"2019. május. 24. 14:22","title":"Mindent a hírnévért: 13 millió forintért vett két darab dinnyét a magát ünneplő cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88f4acf-4773-4982-a6da-bb04d85b70cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A holland hagymás azt nehezményezi, hogy egy adminisztratív hiba miatt 24 tonna áruját semmisítette meg a magyar hatóság. Hiába próbálta bizonyítani az igazát, milliós kár érte. A nagykereskedő nem érti, hogy az Unión belül miért esik más-más elbírálás alá ugyanaz az eset.","shortLead":"A holland hagymás azt nehezményezi, hogy egy adminisztratív hiba miatt 24 tonna áruját semmisítette meg a magyar...","id":"20190523_Kiakadt_a_holland_hagymas_az_agrarminiszteruknel_tesz_panaszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d88f4acf-4773-4982-a6da-bb04d85b70cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc2ef14-a327-456e-abfc-40d67e370013","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Kiakadt_a_holland_hagymas_az_agrarminiszteruknel_tesz_panaszt","timestamp":"2019. május. 23. 17:22","title":"Kiakadt a holland hagymás, mert a magyar hatóságok megsemmisítették egy rakományát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f71e8834-561b-4e5b-92ae-27a1ea644936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön délelőtt felavatta a Vodafone Budapest első állandó, élő 5G bázisállomását, aminek képességeit két 5G-s készülék közötti videóhívással, valamint egy 5G kapcsolaton keresztül távvezérelt autóval mutatta be. A videóhívás volt az ország első élő, saját frekvencián létrehozott 5G-s mobilkapcsolata.","shortLead":"Csütörtökön délelőtt felavatta a Vodafone Budapest első állandó, élő 5G bázisállomását, aminek képességeit két 5G-s...","id":"20190523_Autot_vezettek_es_videohivast_inditottak_a_Vodafone_5Gs_halozataval_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f71e8834-561b-4e5b-92ae-27a1ea644936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ff0ff5-134b-40da-af33-a04b7d38e1dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_Autot_vezettek_es_videohivast_inditottak_a_Vodafone_5Gs_halozataval_Budapesten","timestamp":"2019. május. 23. 14:33","title":"Autót vezettek és videóhívást indítottak a Vodafone 5G-s hálózatával Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55e1a18-7b76-4819-b1e0-23e55ba1c4b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyhiányra hivatkozott a párt sajtóosztálya, már nem először. ","shortLead":"Helyhiányra hivatkozott a párt sajtóosztálya, már nem először. ","id":"20190524_Nem_engedik_be_a_Magyar_Narancsot_a_Fidesz_eredmenyvarojara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b55e1a18-7b76-4819-b1e0-23e55ba1c4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccd959f-3ad9-444f-92ba-1c528bcc78f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Nem_engedik_be_a_Magyar_Narancsot_a_Fidesz_eredmenyvarojara","timestamp":"2019. május. 24. 15:46","title":"Nem engedik be a Magyar Narancsot a Fidesz eredményvárójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]