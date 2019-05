Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung, ha tartja magát a menetendhez, jövő tavasszal mutatja majd be a Galaxy S11 készüléket, amitől mindenki azt várja, hogy végre valóban csak a kijelző foglalja majd el az előlapot. Most egy olyan pletyka került elő, amely szerint nem így lesz.","shortLead":"A Samsung, ha tartja magát a menetendhez, jövő tavasszal mutatja majd be a Galaxy S11 készüléket, amitől mindenki azt...","id":"20190523_samsung_galaxy_s11_kiszivargott_informacio_kepernyo_kamera_lyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc46cb1-2925-4ac3-9c90-50c409875598","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_samsung_galaxy_s11_kiszivargott_informacio_kepernyo_kamera_lyuk","timestamp":"2019. május. 23. 15:03","title":"Már a Samsung Galaxy S11-ről is suttognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kistelepülések vannak veszélyben, ahol 2 ezren sem laknak.","shortLead":"A kistelepülések vannak veszélyben, ahol 2 ezren sem laknak.","id":"20190522_Kormanyzati_tamogatast_ker_a_Coop_hogy_megmaradhassanak_a_videki_boltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7b37ea-1362-4cf9-8657-4c6b45426ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Kormanyzati_tamogatast_ker_a_Coop_hogy_megmaradhassanak_a_videki_boltok","timestamp":"2019. május. 22. 15:54","title":"Kormányzati támogatást kér a Coop, hogy megmaradhassanak a vidéki boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd719cb-87d8-4a46-9ebb-d615172a2068","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Beatrice ideiglenes megszűnése után, és a D. Nagy Lajossal felálló Bikini zenekar előtt Nagy Feróék két lemezzel is poptörténelmet írtak. Szeptemberben újra összeáll az ős-Bikini, igaz, csak egy koncert erejéig.","shortLead":"A Beatrice ideiglenes megszűnése után, és a D. Nagy Lajossal felálló Bikini zenekar előtt Nagy Feróék két lemezzel is...","id":"20190522_Nekem_te_ne_ugass_vau_vau_vau__ujra_osszeall_Nagy_Fero_osBikinije","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bd719cb-87d8-4a46-9ebb-d615172a2068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef9b1dc-b42e-41f3-9b95-5c7e4d16c1e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Nekem_te_ne_ugass_vau_vau_vau__ujra_osszeall_Nagy_Fero_osBikinije","timestamp":"2019. május. 22. 15:20","title":"„Nekem, te ne ugass, vau, vau, vau” – újra összeáll Nagy Feró ős-Bikinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök milliárdosai megtalálták, hogyan lehet kiszivattyúzni a pénzt - most a Kincsem nemzeti lovasprogram színfalai mögé néztünk be.","shortLead":"A miniszterelnök milliárdosai megtalálták, hogyan lehet kiszivattyúzni a pénzt - most a Kincsem nemzeti lovasprogram...","id":"20190522_Oligarchak_a_kasszanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fb6d3d-ec4e-4c06-8c4c-9109ed62a355","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Oligarchak_a_kasszanal","timestamp":"2019. május. 22. 13:33","title":"Oligarchák a kasszánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce590eb-41ec-499c-96f9-450246c84441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három férfi a gyanú szerint Mezőkovácsházáról és Kiskőrösről vitt el kábeleket.","shortLead":"A három férfi a gyanú szerint Mezőkovácsházáról és Kiskőrösről vitt el kábeleket.","id":"20190523_kabeltolvajok_mezokovacshaza_kiskoros_debrecen_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ce590eb-41ec-499c-96f9-450246c84441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f48b53e-e40e-4d36-b8db-b32a867865ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_kabeltolvajok_mezokovacshaza_kiskoros_debrecen_rendorseg","timestamp":"2019. május. 23. 05:40","title":"Több kilométernyi kábelt loptak el, rajtuk ütöttek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f63bba-c378-4048-95bf-3db1406a0e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök feljelentették a metró peronjáról a sínpárra mászó férfit.","shortLead":"A rendőrök feljelentették a metró peronjáról a sínpárra mászó férfit.","id":"20190523_kisfoldalatti_m1_es_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80f63bba-c378-4048-95bf-3db1406a0e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab8edd5-cfe3-4e27-8c4e-1150ad83b8e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_kisfoldalatti_m1_es_metro","timestamp":"2019. május. 23. 16:52","title":"8 percig állt a kisföldalatti, mert egy férfi álldogált a síneken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff87cb6e-a1e2-43c9-be2c-37b270b935db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős kárt okozó csalás miatt keresik Ákossy István Gábort.","shortLead":"Jelentős kárt okozó csalás miatt keresik Ákossy István Gábort.","id":"20190522_Jol_nezze_meg_ezt_a_ferfit_50_milliot_csalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff87cb6e-a1e2-43c9-be2c-37b270b935db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a918df71-939e-4bd3-8cf0-5b56c5cb42cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Jol_nezze_meg_ezt_a_ferfit_50_milliot_csalt","timestamp":"2019. május. 22. 14:52","title":"Jól nézze meg ezt a férfit, 50 milliót csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e6f2e-c07b-4f3e-9669-670c8fa269f4","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A népszerű sportkocsi sokak számára egyet jelent a hamisítatlan életérzéssel. De tudta-e például, hogy miért éppen így néz ki a logója, vagy hogy kié lett az első a kategóriateremtő járgányból?","shortLead":"A népszerű sportkocsi sokak számára egyet jelent a hamisítatlan életérzéssel. De tudta-e például, hogy miért éppen...","id":"fordmagyarorszag_20190523_10_dolog_amit_nem_tudtal_a_Ford_Mustangrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35e6f2e-c07b-4f3e-9669-670c8fa269f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016795c7-1489-4259-b6e0-1201f795373e","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190523_10_dolog_amit_nem_tudtal_a_Ford_Mustangrol","timestamp":"2019. május. 23. 07:30","title":"10 dolog, amit nem tudtál a Ford Mustangról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"}]