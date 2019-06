Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2fc7534-7c92-4054-bbe4-dd28a68d4d7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A stylist tett egy merész kísérletet arra, hogy felszabadítsa a férfitestet.","shortLead":"A stylist tett egy merész kísérletet arra, hogy felszabadítsa a férfitestet.","id":"20190605_Lakatos_Mark_eloallt_a_szo_szerint_meztelen_igazsaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2fc7534-7c92-4054-bbe4-dd28a68d4d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c36a60c-e7d4-4010-8e5a-7b786e7bc2df","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Lakatos_Mark_eloallt_a_szo_szerint_meztelen_igazsaggal","timestamp":"2019. június. 05. 11:58","title":"Lakatos Márk előállt a szó szerint meztelen igazsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2326064c-09e8-4d43-9d19-ae808e5adb08","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány a jelek szerint képtelen lemondani arról azt általános ellenszenvet kiváltott ötletről, hogy „szociális temetés” néven ingyen temethessék el halottaikat azok, akik hajlandók a holttest helyszínre szállításától a sírásásig és a hantolásig mindent maguk elvégezni.","shortLead":"A kormány a jelek szerint képtelen lemondani arról azt általános ellenszenvet kiváltott ötletről, hogy „szociális...","id":"20190605_Tovabb_halogatjak_a_szocialis_temetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2326064c-09e8-4d43-9d19-ae808e5adb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25c3547-2943-44a7-b3ca-e9997de8cade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Tovabb_halogatjak_a_szocialis_temetest","timestamp":"2019. június. 05. 11:30","title":"Tovább halogatják a „szociális temetést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus saját Facebook-oldalán jelentette be a szakítást.","shortLead":"A politikus saját Facebook-oldalán jelentette be a szakítást.","id":"20190605_Sallai_Robert_Benedek_is_kiszallt_az_LMPbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fb1f97-7190-4fe2-ae01-d572449deb76","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Sallai_Robert_Benedek_is_kiszallt_az_LMPbol","timestamp":"2019. június. 05. 11:44","title":"Sallai Róbert Benedek kiszállt az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca20658-dd05-4ff2-9394-a7c6ab9dbc19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három bejelentést kaptak a rendőrök a forgalommal szembe hajtó autóról, de nem találtak senkit, mire kiértek.","shortLead":"Három bejelentést kaptak a rendőrök a forgalommal szembe hajtó autóról, de nem találtak senkit, mire kiértek.","id":"20190604_Szazhusszal_haladt_a_szembesavban_egy_auto_az_M7esen_a_rendorok_nem_intezkedtek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dca20658-dd05-4ff2-9394-a7c6ab9dbc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8d5b48-a36b-4cf0-b560-6ebdf65dba54","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_Szazhusszal_haladt_a_szembesavban_egy_auto_az_M7esen_a_rendorok_nem_intezkedtek","timestamp":"2019. június. 04. 18:45","title":"Százhússzal haladt a szembesávban egy autó az M7-esen, a rendőrök nem intézkedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megválasztotta frakcióvezetőnek Manfred Webert az Európai Néppárt frakciója. A politikus mögé korábban felsorakozott az a Fidesz is, amelyik még korábban erőteljesen bírálta Webert, és nem tartja alkalmasnak az Európai Bizottság élére.","shortLead":"Megválasztotta frakcióvezetőnek Manfred Webert az Európai Néppárt frakciója. A politikus mögé korábban felsorakozott...","id":"20190605_Ujra_Manfred_Weber_az_Europai_Neppart_frakciovezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6a66ed-3283-4f32-8c36-36b221c5c991","keywords":null,"link":"/vilag/20190605_Ujra_Manfred_Weber_az_Europai_Neppart_frakciovezetoje","timestamp":"2019. június. 05. 12:42","title":"Újra Manfred Weber az Európai Néppárt frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Külföldiek célkeresztben.","shortLead":"Külföldiek célkeresztben.","id":"20190605_adotorveny_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fe72c9-eccc-467f-bd19-dcd79c4ddf5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_adotorveny_sport","timestamp":"2019. június. 05. 05:43","title":"Azt hitte, nem tud további adókedvezményt adni a kormány a sportolóknak? Tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c66bf43-0244-4163-a879-851b893ab490","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A technikai felkészültség biztosítására hivatkozott a kormány, amikor haladékot adott a vendégadatok rögzítésére.","shortLead":"A technikai felkészültség biztosítására hivatkozott a kormány, amikor haladékot adott a vendégadatok rögzítésére.","id":"20190605_Haladekot_ad_a_kormany_hogy_minden_szallasado_adatokat_szolgaltasson_a_vendegekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c66bf43-0244-4163-a879-851b893ab490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492be3ad-702f-4e6a-b637-7617b1d3d332","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Haladekot_ad_a_kormany_hogy_minden_szallasado_adatokat_szolgaltasson_a_vendegekrol","timestamp":"2019. június. 05. 17:11","title":"Haladékot ad a kormány, csak később kell a szállásadóknak adatokat szolgáltatni a vendégeikről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meghirdetett keret ötödét az első napon ebédidőig elvitték a Magyar Állampapír Pluszból.","shortLead":"A meghirdetett keret ötödét az első napon ebédidőig elvitték a Magyar Állampapír Pluszból.","id":"20190604_Nehany_ora_alatt_20_milliard_forint_ertekben_vettek_az_uj_allampapirbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dd694e-cce5-4af9-a43f-0b3b43bf1f26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Nehany_ora_alatt_20_milliard_forint_ertekben_vettek_az_uj_allampapirbol","timestamp":"2019. június. 04. 15:44","title":"Néhány óra alatt 20 milliárd forint értékben vettek az új állampapírból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]