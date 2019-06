Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezekkel akarják a kiemelés előtt a Clark Ádám úszódarura rögzíteni a hajótestet. ","shortLead":"Ezekkel akarják a kiemelés előtt a Clark Ádám úszódarura rögzíteni a hajótestet. ","id":"20190606_TEK_rogzitesi_pontokat_alakitanak_ki_a_Hableany_roncsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba8d3b2-973b-4be2-9258-3662faf382a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_TEK_rogzitesi_pontokat_alakitanak_ki_a_Hableany_roncsan","timestamp":"2019. június. 06. 15:30","title":"TEK: rögzítési pontokat alakítanak ki a Hableány roncsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e51cd7-a9f6-4a8f-9011-1664f96e20ed","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Új, egészséges ital a láthatáron. Bármennyire furcsának tűnik is, nagy jövőt jósolnak feltalálói a szapora kis zöld vízinövénynek.","shortLead":"Új, egészséges ital a láthatáron. Bármennyire furcsának tűnik is, nagy jövőt jósolnak feltalálói a szapora kis zöld...","id":"20190605_A_bekalencse_bamulatos_atvaltozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e51cd7-a9f6-4a8f-9011-1664f96e20ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9d727f-bddb-40a8-98de-c96fcc844f71","keywords":null,"link":"/elet/20190605_A_bekalencse_bamulatos_atvaltozasa","timestamp":"2019. június. 05. 18:18","title":"A békalencse bámulatos átváltozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a Facebook vitt be egy ütést a Huaweinek, ami ugyan nem annyira kemény, mint a Google tiltása, de nem tesz jót a cégnek.","shortLead":"Ezúttal a Facebook vitt be egy ütést a Huaweinek, ami ugyan nem annyira kemény, mint a Google tiltása, de nem tesz jót...","id":"20190607_huawei_bojkott_facebook_instagram_whatsapp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f938afa8-738a-4dd0-b826-23d400a6f251","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_huawei_bojkott_facebook_instagram_whatsapp","timestamp":"2019. június. 07. 09:45","title":"Újabb pofon a Huaweinek: megtiltja a Facebook, hogy előre telepítsék az alkalmazásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e4f5d5-9848-48b0-954f-e1abc875cbd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre csak egy vonalon lehet kipróbálni. Ha sikeres lesz a teszt, kiterjesztik a többire is.","shortLead":"Egyelőre csak egy vonalon lehet kipróbálni. Ha sikeres lesz a teszt, kiterjesztik a többire is.","id":"20190606_mav_hev_online_jegyvasarlas_vonatinfo_szentendrei_hev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34e4f5d5-9848-48b0-954f-e1abc875cbd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ae8077-1ba8-49ea-bd36-ff74ab821b32","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_mav_hev_online_jegyvasarlas_vonatinfo_szentendrei_hev","timestamp":"2019. június. 06. 08:52","title":"Online jegyvásárlással kísérletezik a MÁV a HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem verhetik magukat adósságba a városok, ha a kormány szerint nem elég megalapozott a terv, amire pénzt vennének fel. Akkor sem lehet eladósodni, ha enélkül is megoldható volna a városvezetés célja.","shortLead":"Nem verhetik magukat adósságba a városok, ha a kormány szerint nem elég megalapozott a terv, amire pénzt vennének fel...","id":"20190605_Tovabb_nehezitik_az_onkormanyzatok_eladosodasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84df263d-b3a1-4599-a1bc-b04a9670b2c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Tovabb_nehezitik_az_onkormanyzatok_eladosodasat","timestamp":"2019. június. 05. 17:26","title":"Tovább nehezítik az önkormányzatok eladósodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2-es és a 4-es metró pedig hosszabb üzemidővel közlekedik. ","shortLead":"A 2-es és a 4-es metró pedig hosszabb üzemidővel közlekedik. ","id":"20190606_A_punkosdi_hosszu_hetvegen_a_Nagyvarad_terig_jar_majd_a_3as_metro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc00f0d-0b6c-401e-8a5e-721c46fca25f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_A_punkosdi_hosszu_hetvegen_a_Nagyvarad_terig_jar_majd_a_3as_metro","timestamp":"2019. június. 06. 18:00","title":"A pünkösdi hosszú hétvégén a Nagyvárad térig jár majd a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A német kormány vizsgálja a fúzió lehetőségét. ","shortLead":"A német kormány vizsgálja a fúzió lehetőségét. ","id":"20190607_commerzbank_ing_osszeolvadas_nemet_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3791388d-06c6-4277-89a1-508d4623fb85","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_commerzbank_ing_osszeolvadas_nemet_kormany","timestamp":"2019. június. 07. 09:42","title":"Összeolvadhat a Commerzbankkal az ING","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"9,1 százalékkal nőtt összességében az új autók eladása Németországban, elsősorban a dízelüzemű járművek iránti kereslet újjáéledése miatt.","shortLead":"9,1 százalékkal nőtt összességében az új autók eladása Németországban, elsősorban a dízelüzemű járművek iránti kereslet...","id":"20190607_dzel_nemetorszag_uj_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6b5a3d-bbe1-495e-9080-4deb305c8348","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_dzel_nemetorszag_uj_auto","timestamp":"2019. június. 07. 09:48","title":"Mi van a németekkel? Úgy veszik a dízeleket, mintha 10 évvel ezelőtt volnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]