Erőszakba torkollottak Haiti fővárosában a Jovenel Moise államfő elleni tüntetések vasárnap, a hatóságok tájékoztatása szerint a zavargásokban két ember meghalt, öten megsérültek. Tüntetések hétvégéje: Haitin is sok ezren mozdultak meg, két halott Az Országgyűlés a pünkösdi ünnep miatt kedden kezdi munkáját és csütörtökig ülésezik. Handó Tünde, közigazgatási bíróságok - fontos kérdésekről dönthet a héten az Orbán-kormány Oakland a második amerikai város, ahol a hatóságok engedélyezték a növényi alapú természetes hallucinogén anyagok, például gombák és kaktuszok fogyasztását. Az úttörő Denver volt, amely májusban hozott hasonló határozatot, s a 21 éven felüliek számára nyitotta meg ezeket a lehetőségeket. Újabb amerikai városban szabad a vásár a természetes hallucinogének előtt A szakemberek folyamatosan dolgoznak, talán ma sikerül rögzíteni a kiemeléshez szükséges köteleket. A hét közepén emelhetik ki a Hableány roncsát Oroszország újabb olyan lépésre szánt el magát, aminek eredményeként már csak egy hajszál választja el az országot a kínai szintű internetes cenzúrától. Orbán nagy keleti szövetségese épp most visz be egy újabb gyomrost a szabad internetnek Az európai uniós (EU-) tagállamok több határőr bevetését jelentik be hivatalosan, mint amennyit ténylegesen mozgósítanak - mondta Fabrice Leggeri, a Frontex EU-s határ-, és partvédelmi szervezet vezetője a Welt am Sonntag című vasárnapi német lapnak. Érdekes számokat közölt a Frontex A nigériai Lagosban működik az első olyan általános iskola, ahol a szülők az általuk összegyűjtött műanyagpalackokkal is fizethetnek gyermekeik taníttatásáért. Az iskola, ahol a szülők műanyagpalackkal fizethetnek gyermekeik oktatásáért Egy-két év múlva a technológiai óriáscégeknek, például a Facebooknak és a Google-nek is komoly adókat kell fizetniük attól függetlenül, hogy mely országokban vannak fizikailag is jelen, s hogy milyen profitot mutatnak ki az egyes államokban – írta a Financial Times, amely szerint a G20-ak pénzügyminiszterei egyezségre jutottak arról, hogy radikálisan meg kell változtatni a nemzetközi adózás rendjét. Komoly pofon érik a Google-nak és a Facebooknak