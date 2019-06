Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kálmán Olga főpolgármesteri jelöléséről és az ellenzék jövőjéről kérdezte Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció elnökét a Magyar Narancs. A volt miniszterelnök védte szavahihetőségét, és tagadta, hogy hatalmi alapon politizálna.","shortLead":"Kálmán Olga főpolgármesteri jelöléséről és az ellenzék jövőjéről kérdezte Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció...","id":"20190612_Gyurcsany_Kalman_Olga_kuldott_egy_SMSt_en_pedig_felhivtam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa2a3d7-838b-4bb0-bb05-40f9f88c3527","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Gyurcsany_Kalman_Olga_kuldott_egy_SMSt_en_pedig_felhivtam","timestamp":"2019. június. 12. 18:48","title":"Gyurcsány: Kálmán Olga küldött egy SMS-t, én pedig felhívtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b051acb1-1983-4f8c-9642-b368fc1a6fb6","c_author":"Kis János","category":"velemeny","description":"A harmadik köztársaságot visszahozni nem lehet, de meg kell teremteni a negyediket – állítja most megjelent könyvében a filozófus.","shortLead":"A harmadik köztársaságot visszahozni nem lehet, de meg kell teremteni a negyediket – állítja most megjelent könyvében...","id":"20190612_Kis_Janos_A_liberalis_demokracia_valsagarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b051acb1-1983-4f8c-9642-b368fc1a6fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd85de27-0911-4de1-aa8e-977e6caa8f76","keywords":null,"link":"/velemeny/20190612_Kis_Janos_A_liberalis_demokracia_valsagarol","timestamp":"2019. június. 12. 12:05","title":"Kis János: A liberális demokrácia válságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha pár perccel később ér oda, a diákok az udvaron lettek volna. Egy kertbe is bement, de a tulajdonos kikergette, mert azt hitte, kutya.\r

Egy kertbe is bement, de a tulajdonos kikergette, mert azt hitte, kutya. Összesen 8 jármű tört össze a balesetben. 