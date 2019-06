Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfa682d7-2903-4dd9-aa2f-8f87c29ea087","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Székesfehérvári befutóval ért véget a Tour de Hongrie.","shortLead":"Székesfehérvári befutóval ért véget a Tour de Hongrie.","id":"20190616_Lett_bringas_nyerte_a_Tour_de_Hongriet_ket_magyar_alt_a_dobogon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfa682d7-2903-4dd9-aa2f-8f87c29ea087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ba3b4d-971d-4c9a-9555-3822bedabdef","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Lett_bringas_nyerte_a_Tour_de_Hongriet_ket_magyar_alt_a_dobogon","timestamp":"2019. június. 16. 15:50","title":"Lett bringás nyerte a Tour de Hongrie-t, két magyar állt a dobogón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9651a2b2-9d23-4c8b-a177-6dbdbcab50d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A két szlovák felségjelzésű kisrepülő nem létesített rádiókapcsolatot a magyar légi irányítással.","shortLead":"A két szlovák felségjelzésű kisrepülő nem létesített rádiókapcsolatot a magyar légi irányítással.","id":"20190615_gripen_riasztas_budaors_kisrepulo_magyar_honvedseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9651a2b2-9d23-4c8b-a177-6dbdbcab50d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd449e58-e913-4e8d-b304-b7338a3f2dff","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_gripen_riasztas_budaors_kisrepulo_magyar_honvedseg","timestamp":"2019. június. 15. 21:31","title":"Szlovák repülők miatt riasztották a Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7d2383-73da-4af1-a577-4cfc095ac674","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Tara Westover nem kapott védőoltásokat, nem látta orvos, és iskolába járni is csak 17 évesen kezdett el – miközben a végítéletre készülő családja hevesen ellenezte azt. Önerőből jutott a roncstelepről a Harvardig, küzdelmes útját pedig A tanult lány című életrajzi dokuregényében örökítette meg. Kitörésének története pontos és megrendítő látlelete annak, hogy hogyan működnek a bántalmazó rendszerek, és miért olyan nehéz kilépni belőlük.","shortLead":"Tara Westover nem kapott védőoltásokat, nem látta orvos, és iskolába járni is csak 17 évesen kezdett el – miközben...","id":"20190614_Az_egesz_eletunket_megmergezi_amikor_a_szuleink_elarulnak_minket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e7d2383-73da-4af1-a577-4cfc095ac674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950024a2-645d-40ca-bfd5-f5a913a62823","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Az_egesz_eletunket_megmergezi_amikor_a_szuleink_elarulnak_minket","timestamp":"2019. június. 14. 20:00","title":"Az egész életünket megmérgezi, amikor a szüleink elárulnak minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f145f29c-3408-4432-89aa-fea6847169f5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Máskor egy átlagos év alatt is csak 87 delfin vetődik partra.","shortLead":"Máskor egy átlagos év alatt is csak 87 delfin vetődik partra.","id":"20190614_Februar_ota_279_delfintetemet_talaltak_a_Mexikoiobolben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f145f29c-3408-4432-89aa-fea6847169f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49278f84-127f-4a3f-8908-d003b9ec5b43","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_Februar_ota_279_delfintetemet_talaltak_a_Mexikoiobolben","timestamp":"2019. június. 14. 21:18","title":"Február óta 279 delfintetemet találtak a Mexikói-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"378b9b7d-8eee-417a-972a-1ef089f714c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amekkora kegyetlenség ezt tenni egy M3-assal, annyira egyedi is. ","shortLead":"Amekkora kegyetlenség ezt tenni egy M3-assal, annyira egyedi is. ","id":"20190615_tesla_motor_bmw_m3_e36","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=378b9b7d-8eee-417a-972a-1ef089f714c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a56b9ae-e852-486e-a8f7-f3f1d2275c5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_tesla_motor_bmw_m3_e36","timestamp":"2019. június. 15. 10:22","title":"Megcsinálták a Tesla-motoros BMW M3-ast, ami 800 lóerős – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mentésben résztvevők kitüntetést kapnak, az áldozatok hozzátartozói és a dél-koreai utazási iroda kártérítési pert indítana. ","shortLead":"A mentésben résztvevők kitüntetést kapnak, az áldozatok hozzátartozói és a dél-koreai utazási iroda kártérítési pert...","id":"20190615_Szazmillio_forintos_karteritesi_perek_johetnek_a_Hableanykatasztrofa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036e6d14-e662-4b82-8c0b-f2357775cb00","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Szazmillio_forintos_karteritesi_perek_johetnek_a_Hableanykatasztrofa_miatt","timestamp":"2019. június. 15. 11:13","title":"Százmillió forintos kártérítési perek jöhetnek a Hableány-katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze van olyan büfés, amelyik rájött, ha árat emel, elveszítheti a vevőit.","shortLead":"Persze van olyan büfés, amelyik rájött, ha árat emel, elveszítheti a vevőit.","id":"20190615_Borsos_arakkal_de_kivalo_minoseggel_indul_a_nyar_a_balatoni_strandokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dde29f-7b55-4ec1-aecf-3eae219cfc03","keywords":null,"link":"/elet/20190615_Borsos_arakkal_de_kivalo_minoseggel_indul_a_nyar_a_balatoni_strandokon","timestamp":"2019. június. 15. 17:31","title":"Borsos árakkal, de kiváló minőséggel indul a nyár a balatoni strandokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ő is a Szabadságpárt színeiben fog politizálni. ","shortLead":"Ő is a Szabadságpárt színeiben fog politizálni. ","id":"20190614_Elindul_az_osztrak_valasztason_a_megbukott_Strache_felesege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec59222-d72f-404e-beb6-f26a9c4ae72e","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Elindul_az_osztrak_valasztason_a_megbukott_Strache_felesege","timestamp":"2019. június. 14. 21:59","title":"Elindul az osztrák választáson a megbukott Strache felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]