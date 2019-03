Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Mediterranea nevű olasz civilszervezet járműve 48 menekülttel a fedélzetén érkezett az olasz szigetre. ","shortLead":"A Mediterranea nevű olasz civilszervezet járműve 48 menekülttel a fedélzetén érkezett az olasz szigetre. ","id":"20190319_Engedely_nelkul_kotott_ki_Lampedusan_egy_mentohajo_a_hatosagok_lefoglaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4052ef91-dcb8-42b8-a25c-18783c3c097f","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Engedely_nelkul_kotott_ki_Lampedusan_egy_mentohajo_a_hatosagok_lefoglaltak","timestamp":"2019. március. 19. 20:52","title":"Engedély nélkül kötött ki Lampedusán egy mentőhajó, a hatóságok lefoglalták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárca nélküli miniszter egy konferencián szólalt meg a csúszással kapcsolatban.","shortLead":"A tárca nélküli miniszter egy konferencián szólalt meg a csúszással kapcsolatban.","id":"20190319_Suli_320_uj_engedelye_van_Paksnak_meg_6000_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f05315f-6bbf-458e-962e-fd5fb5664cbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Suli_320_uj_engedelye_van_Paksnak_meg_6000_kell","timestamp":"2019. március. 19. 11:50","title":"Süli: 320 engedélye van Paks II.-nek, még 6000 kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8cce98-fbf9-4967-bd3b-f3fa8f4f241d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar filozófus Frans Timmermans szocialista csúcsjelölttel vitázik majd Brüsszelben.","shortLead":"A magyar filozófus Frans Timmermans szocialista csúcsjelölttel vitázik majd Brüsszelben.","id":"20190319_Amig_Orban_a_Fidesz_sorsa_miatt_izgulhat_Brusszelben_Heller_Agnes_a_szocialista_csucsjelolttel_vitazik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d8cce98-fbf9-4967-bd3b-f3fa8f4f241d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae27a29-a709-42ab-925b-b04da0d4facb","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Amig_Orban_a_Fidesz_sorsa_miatt_izgulhat_Brusszelben_Heller_Agnes_a_szocialista_csucsjelolttel_vitazik","timestamp":"2019. március. 19. 08:59","title":"Amíg Orbán a Fidesz sorsa miatt izgulhat Brüsszelben, Heller Ágnes a szocialista csúcsjelölttel vitázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal az univerzum születése után keletkezett 83 szupermasszív fekete lyukat fedezett fel egy japán, tajvani és amerikai csillagászokból álló kutatócsoport.","shortLead":"Nem sokkal az univerzum születése után keletkezett 83 szupermasszív fekete lyukat fedezett fel egy japán, tajvani és...","id":"20190318_83_szupermassziv_fekete_lyuk_japan_csillagaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ecfb34-8dcc-4c6a-b653-e41ef755fbd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_83_szupermassziv_fekete_lyuk_japan_csillagaszok","timestamp":"2019. március. 18. 20:03","title":"Találtak 83 új fekete lyukat, ráadásul mind szupermasszív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8afa9ed-24fd-4631-8262-00ce1dc5ed84","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az alkohol az emberi kapcsolatokat hivatott pótolni, az evészavarosoknál pedig az étel társ is – hangzott el a HVG Extra Pszichológia legutóbbi szalonján, amelynek vendégei Lukács Liza evészavarokkal foglalkozó pszichológus és Kapitány-Fövény Máté addiktológus voltak. ","shortLead":"Az alkohol az emberi kapcsolatokat hivatott pótolni, az evészavarosoknál pedig az étel társ is – hangzott el a HVG...","id":"20190319_Ezt_jelenti_ha_az_evestol_vagy_az_ivastol_fuggunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8afa9ed-24fd-4631-8262-00ce1dc5ed84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afb92a6-55a0-4899-8ae9-ca4b7ebbee0b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190319_Ezt_jelenti_ha_az_evestol_vagy_az_ivastol_fuggunk","timestamp":"2019. március. 19. 12:15","title":"Ezt jelenti, ha az evéstől vagy az ivástól függünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9bc5c5-0b8e-4dba-bd88-09fe6e3f965b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oculus fejlesztői San Franciscóban, a Game Developers Conference nevű eseményen mutatták be az új virtuálisvalóság-szemüveget, ami több szempontból is fejlettebb lett az elődjénél.","shortLead":"Az Oculus fejlesztői San Franciscóban, a Game Developers Conference nevű eseményen mutatták be az új...","id":"20190320_facebook_oculus_rift_s_virtualis_valosag_szemuveg_gdc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e9bc5c5-0b8e-4dba-bd88-09fe6e3f965b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc8584e-0686-4dc1-b019-08de7918172d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_facebook_oculus_rift_s_virtualis_valosag_szemuveg_gdc_2019","timestamp":"2019. március. 20. 18:03","title":"Itt a Facebook újabb csodaszemüvege, amiben még élethűbb lett a virtuális valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brit titkosszolgálati érdekek kijárójának nevezte a kormányközeli média, emiatt kártérítési pert indít Krekó Péter, a Political Capital elemző cég vezetője, mert szakmai és magánéleti károkat szenvedett el. Az elemzőt a Magyar Helsinki Bizottság védi.

\r

","shortLead":"Brit titkosszolgálati érdekek kijárójának nevezte a kormányközeli média, emiatt kártérítési pert indít Krekó Péter...","id":"20190319_Titkos_brit_akcio__Karteritesi_pert_indit_a_kormanymedia_lejarato_kampanya_miatt_a_politikai_elemzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61aa7e1-27ec-441b-9189-308e6947fbb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Titkos_brit_akcio__Karteritesi_pert_indit_a_kormanymedia_lejarato_kampanya_miatt_a_politikai_elemzo","timestamp":"2019. március. 19. 13:34","title":"\"Titkos brit akció\" – Kártérítési pert indít a kormánymédia lejárató kampánya miatt a politikai elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megbénítanák Budapestet.","shortLead":"Megbénítanák Budapestet.","id":"20190319_Sztrajk_keszul_a_BKVnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e391beda-25a7-462b-91bc-4f35140093de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Sztrajk_keszul_a_BKVnal","timestamp":"2019. március. 19. 11:21","title":"Sztrájk készül a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]