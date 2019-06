Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az érintett útszakaszt a munkálatok idejére lezárták.","shortLead":"Az érintett útszakaszt a munkálatok idejére lezárták.","id":"20190616_Harmas_karambol_6os_Zengovarkony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65050599-d8ce-4b2d-92b9-c956e88c500d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190616_Harmas_karambol_6os_Zengovarkony","timestamp":"2019. június. 16. 11:40","title":"Hármas karambol történt a 6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány szerint az ellenzéki politikusok csak kampányolni járnak a tranzitzónába, és Brüsszel a hibás.","shortLead":"A kormány szerint az ellenzéki politikusok csak kampányolni járnak a tranzitzónába, és Brüsszel a hibás.","id":"20190615_Torvenyjavaslatot_nyujtott_be_Szel_Bernadett_hogy_ne_lehessen_eheztetni_a_tranzitzonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8bca9a-c0cf-47fe-a754-f6984b0c6d75","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Torvenyjavaslatot_nyujtott_be_Szel_Bernadett_hogy_ne_lehessen_eheztetni_a_tranzitzonaban","timestamp":"2019. június. 15. 19:42","title":"Törvényjavaslatot nyújtott be Szél Bernadett, hogy ne lehessen éheztetni a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Pénteken még szakaszgyőzelmet ünnepelhetett Alois Kankovsky, most viszont már kórházban vár az operációra.","shortLead":"Pénteken még szakaszgyőzelmet ünnepelhetett Alois Kankovsky, most viszont már kórházban vár az operációra.","id":"20190616_A_rajtra_varva_torte_el_a_labat_a_Tour_de_Hongrie_legpechesebb_versenyzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e6b6b3-d5d4-41a3-9b16-fd14e6553b44","keywords":null,"link":"/sport/20190616_A_rajtra_varva_torte_el_a_labat_a_Tour_de_Hongrie_legpechesebb_versenyzoje","timestamp":"2019. június. 16. 20:14","title":"A rajtra várva törte el a lábát a Tour de Hongrie legpechesebb versenyzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mégis volt engedélye a tótkomlósi autóversenynek, csak nem az MNASZ-től. A Magyar Gyorsulási Szövetség azt közölte, ők adták ki a szükséges hozzájárulást.\r

","shortLead":"Mégis volt engedélye a tótkomlósi autóversenynek, csak nem az MNASZ-től. A Magyar Gyorsulási Szövetség azt közölte, ők...","id":"20190615_totkomlos_rali_autoverseny_baleset_serultek_engedely_mnasz_magyar_gyorsulasi_szovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee7f7de-77f4-4e48-9e56-f5b46f60a270","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_totkomlos_rali_autoverseny_baleset_serultek_engedely_mnasz_magyar_gyorsulasi_szovetseg","timestamp":"2019. június. 15. 22:29","title":"Egymásnak estek az autós szövetségek a tótkomlósi verseny után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47d9655-5daf-4386-abef-c80ac81cc4ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a legnagyobb közösségi oldal felhasználói, az üzemeltetői is úgy ítélik meg, hogy túl sok értelmesnek nem nevezhető hozzászólással vannak tele a bejegyzések. Átalakítják a kommentfolyamot, hogy értelmesebb legyen.","shortLead":"Nem csak a legnagyobb közösségi oldal felhasználói, az üzemeltetői is úgy ítélik meg, hogy túl sok értelmesnek nem...","id":"20190617_facebook_hozzaszolasok_szurese_kommenteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47d9655-5daf-4386-abef-c80ac81cc4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78ed7f6-8ea6-4cd2-b73c-1b2b4bc5ad91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_facebook_hozzaszolasok_szurese_kommenteles","timestamp":"2019. június. 17. 11:33","title":"Változik a kommentelés a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16726656-85dd-4dea-b10e-2886f94b5c6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány órán belül hárman jelezték: csalódtak a pártvezetésben.","shortLead":"Néhány órán belül hárman jelezték: csalódtak a pártvezetésben.","id":"20190616_Sorra_lepnek_ki_a_tagok_a_Mi_Hazank_Mozgalombol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16726656-85dd-4dea-b10e-2886f94b5c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d899bda0-ba19-43e6-8524-5031b8c0568c","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Sorra_lepnek_ki_a_tagok_a_Mi_Hazank_Mozgalombol","timestamp":"2019. június. 16. 12:27","title":"Sorra lépnek ki az alapítók a Mi Hazánk Mozgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eea349-3296-4642-89b7-293377b6b0c7","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Óriási gazdagságot hozhat az ország egyik szegény vidéke: harminc éve nem találtak akkora olajmezőt Magyarországon, mint nemrég az Ormánságban. Helyszíni riportunkból kiderül, hogy a helyiek elég vegyesen fogadták a hírt, és nem rohanták meg a cowboykalapboltokat örömükben. ","shortLead":"Óriási gazdagságot hozhat az ország egyik szegény vidéke: harminc éve nem találtak akkora olajmezőt Magyarországon...","id":"20190617_ormansagi_olajmezo_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6eea349-3296-4642-89b7-293377b6b0c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f92596-93ec-43e1-9eee-b2b0afa8a23e","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_ormansagi_olajmezo_riport","timestamp":"2019. június. 17. 06:30","title":"\"Én a fiatal lányokat szerettem, nem a Dallast\" – az ormánsági olajmezőtől kicsit sincsenek elájulva a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A felmelegedés 17 százalékkal csökkentheti a vizek élővilágát. A világ óceánjai hal- és egyéb állatállományának egy hatodát veszíthetik el a évszázad végére, ha a klímaváltozás a jelenlegi mértékben zajlik – vélik tengerbiológusok.","shortLead":"A felmelegedés 17 százalékkal csökkentheti a vizek élővilágát. A világ óceánjai hal- és egyéb állatállományának...","id":"20190617_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_tengerbiologia_vizek_elovilaga_vizi_allatok_halak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34282d7c-67a4-46ea-9801-86d441c938da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_tengerbiologia_vizek_elovilaga_vizi_allatok_halak","timestamp":"2019. június. 17. 15:03","title":"Szörnyen hangzik: 100-ból 17 állat meghal a vizekben a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]