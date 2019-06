Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az elsődleges információk szerint három ember megsérült a balesetben, egy sérült beszorult az autóba.","shortLead":"Az elsődleges információk szerint három ember megsérült a balesetben, egy sérült beszorult az autóba.","id":"20190616_Harom_auto_utkozott_ossze_Ujbudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e3abf-cea8-4d89-83bf-30ba343a39de","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190616_Harom_auto_utkozott_ossze_Ujbudan","timestamp":"2019. június. 16. 15:59","title":"Három autó ütközött össze Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0243a7e-2b7f-4a45-9589-65eceb32dcde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben. ","shortLead":"Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben. ","id":"20190617_Svajcban_perelhetnek_a_hozzatartozok_a_Hableanykatasztrofa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0243a7e-2b7f-4a45-9589-65eceb32dcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c566cb6-db5f-47bc-970b-0104a23382f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Svajcban_perelhetnek_a_hozzatartozok_a_Hableanykatasztrofa_miatt","timestamp":"2019. június. 17. 09:37","title":"Svájcban perelhetnek a hozzátartozók a Hableány-katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca94c7a-b23e-45d8-869e-f60880a78f6e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvény minden évben tartogat meglepetéseket, az idei show azonban szokatlanul erős lett. És ebben a Mátrix- és John Wick-filmek főszereplőjének, Keanu Reevesnek is óriási szerepe volt. Mutatjuk az érdekesebb bejelentéseket.","shortLead":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvény minden évben tartogat meglepetéseket, az idei show azonban szokatlanul erős...","id":"20190616_e3_2019_bemutatok_trailer_keanu_reeves_cyberpunk_2077_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca94c7a-b23e-45d8-869e-f60880a78f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd527f1-f1df-4684-8b93-99225d8b0055","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_e3_2019_bemutatok_trailer_keanu_reeves_cyberpunk_2077_videojatek","timestamp":"2019. június. 16. 17:30","title":"Keanu Reeves 2077-ben is velünk lesz, csak azt nem tudni, hogy robotként vagy emberként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fef2f5-e454-415a-9818-e201eddec351","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy év alatt 600-zal csökkent az atomfegyverek száma. A modernizáció miatt mégsem lehet hátradőlni.","shortLead":"Egy év alatt 600-zal csökkent az atomfegyverek száma. A modernizáció miatt mégsem lehet hátradőlni.","id":"20190617_Sokkal_kevesebb_atomfegyver_van_a_Foldon_mint_egy_eve_ilyenkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4fef2f5-e454-415a-9818-e201eddec351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224e6aad-30ed-4e0a-86b9-8b8934e41f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Sokkal_kevesebb_atomfegyver_van_a_Foldon_mint_egy_eve_ilyenkor","timestamp":"2019. június. 17. 12:28","title":"Sokkal kevesebb atomfegyver van a Földön, mint egy éve ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad580895-907b-479b-ae19-eba97ac98671","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ három legnevesebb autóversenyéből kettőt kipipált a pilóta.","shortLead":"A világ három legnevesebb autóversenyéből kettőt kipipált a pilóta.","id":"20190616_Fernardo_Alonso_le_mans_24_toyota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad580895-907b-479b-ae19-eba97ac98671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60f2c06-5eb1-44fc-923d-6562955eaebd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Fernardo_Alonso_le_mans_24_toyota","timestamp":"2019. június. 16. 19:38","title":"Fernardo Alonso ismét világbajnok, de nem a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Belügyminisztérium átgondolhatja a közmunkásbérek mértékét, de még a kormány véleményére is várnak.","shortLead":"A Belügyminisztérium átgondolhatja a közmunkásbérek mértékét, de még a kormány véleményére is várnak.","id":"20190617_Jovore_nohet_a_kozmunkasok_bere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099abb48-56f5-4fe4-bbf8-170d84225de9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Jovore_nohet_a_kozmunkasok_bere","timestamp":"2019. június. 17. 05:00","title":"Jövőre nőhet a közmunkások bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Nem volt következetes a Boeing kapcsolattársa a légügyi szabályozással, a vásárlókkal és az utasokkal - mondta a cég elnök-vezérigazgatója.","shortLead":"Nem volt következetes a Boeing kapcsolattársa a légügyi szabályozással, a vásárlókkal és az utasokkal - mondta a cég...","id":"20190616_Elismerte_a_Boeing_vezere_hibaztak_a_737_Max_gepekkel_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390bb04e-43b4-4494-80ac-934663d084fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_Elismerte_a_Boeing_vezere_hibaztak_a_737_Max_gepekkel_kapcsolatban","timestamp":"2019. június. 16. 20:46","title":"Elismerte a Boeing vezére: hibáztak a 737 MAX gépekkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A településen sok idegen, külföldi is dolgozik. ","shortLead":"A településen sok idegen, külföldi is dolgozik. ","id":"20190616_Emberi_labat_talaltak_Mezolaknal_nem_tudjak_hogy_kerult_oda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b55f9-2f3d-4f26-978e-42c8bb9aa2a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Emberi_labat_talaltak_Mezolaknal_nem_tudjak_hogy_kerult_oda","timestamp":"2019. június. 16. 20:53","title":"Emberi lábat találtak Mezőlaknál, nem tudják, hogy került oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]