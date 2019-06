Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégeső 2-3 centis jéggel, 80-90 km/h-s széllökés, 50 mm-et meghaladó csapadék percek alatt – ez nem egy hollywoodi katasztrófafilm leírása, hanem a kétnapos időjárás-előrejelzés Magyarországon.\r

\r

","shortLead":"Jégeső 2-3 centis jéggel, 80-90 km/h-s széllökés, 50 mm-et meghaladó csapadék percek alatt – ez nem egy hollywoodi...","id":"20190619_Tobb_hullamban_tamad_a_zivatar_23_centis_jeg_is_eshet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eea6866-06e5-4dd7-a6ca-173af41ef3f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Tobb_hullamban_tamad_a_zivatar_23_centis_jeg_is_eshet","timestamp":"2019. június. 19. 13:36","title":"Több hullámban támad a zivatar, 2-3 centis jég is eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2db4efc-51e8-453e-ae30-b1dc4ef5ad9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, nagy BMW SUV elég fajsúlyos látvány önmagában is, de persze lehet még tovább fokozni a megjelenését. ","shortLead":"Az új, nagy BMW SUV elég fajsúlyos látvány önmagában is, de persze lehet még tovább fokozni a megjelenését. ","id":"20190619_hamann_bmw_x5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2db4efc-51e8-453e-ae30-b1dc4ef5ad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaec9d2-94d5-4516-9ab6-0270e1af2b6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_hamann_bmw_x5","timestamp":"2019. június. 19. 17:48","title":"A Hamann kezelésbe vette az új BMW X5-öst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem önként jelentkeztek a feladatra, hanem végrehajtották az utasítást. ","shortLead":"Nem önként jelentkeztek a feladatra, hanem végrehajtották az utasítást. ","id":"20190619_Csernobil_atomkatasztrofa_sorozat_buvarok_viztarozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34edad1-cbb5-4089-a5e3-f9a330aad539","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_Csernobil_atomkatasztrofa_sorozat_buvarok_viztarozo","timestamp":"2019. június. 19. 10:44","title":"A három csernobili hős búvár valójában nem halt meg az akció után, az egyik most adott interjút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa950c1-feb6-4349-bccc-32c239aaee20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A macskafajták nemcsak külsejükben, de viselkedésükben is különböznek egymástól, a Helsinki Egyetem új kutatása szerint a jellegzetes viselkedések fele örökölhető.","shortLead":"A macskafajták nemcsak külsejükben, de viselkedésükben is különböznek egymástól, a Helsinki Egyetem új kutatása szerint...","id":"20190619_macskak_jellemvonasai_oroklodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aa950c1-feb6-4349-bccc-32c239aaee20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b905ca-1e51-44ef-80e6-0b709cf5b5e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_macskak_jellemvonasai_oroklodes","timestamp":"2019. június. 19. 14:03","title":"Végre egy kutatás a macskákról: jellemvonásaik fele öröklés által megy tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f59110-2a42-4c7e-84e9-ff29be2b828d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, mindent rendben talált a tesztidőszak alatt a Niantic, így rövidesen publikálható állapotba kerül a Harry Potter: Wizards Unite. A játék a Pokémon Góhoz hasonlóan működik.","shortLead":"Úgy tűnik, mindent rendben talált a tesztidőszak alatt a Niantic, így rövidesen publikálható állapotba kerül a Harry...","id":"20190619_harry_potter_wizards_unite_niantic_mobiljatek_pokemon_go","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07f59110-2a42-4c7e-84e9-ff29be2b828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d670701-51df-4fe0-85d4-950d837eef76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_harry_potter_wizards_unite_niantic_mobiljatek_pokemon_go","timestamp":"2019. június. 19. 11:33","title":"Elkészült a Pokémon Go alkotóinak új játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c46c9c-9d12-4cd6-be14-5441c52fd368","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Tizenegy hónapig irányította a nemzeti csapatot Luis Enrique, aki személyes okokra hivatkozva távozott.","shortLead":"Tizenegy hónapig irányította a nemzeti csapatot Luis Enrique, aki személyes okokra hivatkozva távozott.","id":"20190619_spanyol_szovetsegi_kapitany_luis_enrique_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10c46c9c-9d12-4cd6-be14-5441c52fd368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c895cbaf-6909-4327-bb09-eb36e8e6ee92","keywords":null,"link":"/sport/20190619_spanyol_szovetsegi_kapitany_luis_enrique_foci","timestamp":"2019. június. 19. 18:23","title":"Lelépett a válogatottól a spanyolok szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d318c02-9b51-49a4-9641-42590381b3e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen fontos küldetésen van túl az az önvezető tengeralattjáró, amelyet a Déli-sarkvidék közelében engedtek \"szabadjára\" még 2017-ben. A Boaty McBoatface névre keresztelt szerkezet az óceán mélyéről készített 3D-s térképet, amely az áramlatokról szolgáltat igen hasznos információval, amelyet nemrég közöltek a kutatók.","shortLead":"Igen fontos küldetésen van túl az az önvezető tengeralattjáró, amelyet a Déli-sarkvidék közelében engedtek \"szabadjára\"...","id":"20190619_boaty_mcboatface_tengeralattjaro_ocean_antarktisz_tengeraramlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d318c02-9b51-49a4-9641-42590381b3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc1df5b-2824-4d7c-9cec-2e2b87fae292","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_boaty_mcboatface_tengeralattjaro_ocean_antarktisz_tengeraramlat","timestamp":"2019. június. 19. 15:03","title":"Fontos részlet derült ki arról, hogyan melegszik az óceán vize","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha folytatódik az oltásellenes trend, akkor már a fejlett országok sem lesznek védettek a járványoktól – derül ki egy új kutatásából, amely szerint a magyarok még mindig jobban bíznak a vakcinákban, mint nyugati és keleti szomszédaink. ","shortLead":"Ha folytatódik az oltásellenes trend, akkor már a fejlett országok sem lesznek védettek a járványoktól – derül ki...","id":"20190619_Bizalmatlanok_az_emberek_a_vedooltasokkal_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb533b8-8e60-4a75-bfa3-0af26a40ed54","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Bizalmatlanok_az_emberek_a_vedooltasokkal_kapcsolatban","timestamp":"2019. június. 19. 13:51","title":"Magyarország sziget az oltásellenesség tengerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]