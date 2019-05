Április elején robbant a hír, hogy a Rolling Stonesnak el kellett halasztania az észak-amerikai turnéját, mert az énekesük komoly orvosi kezelésre szorul. Mick Jaggeren konkrétan szívműtétet hajtottak végre, amelynek során kicserélték az egyik szívbillentyűjét.

Ehhez képest, néhány héttel a műtét után – ahogy a dal mondja – az énekes már „moves like Jagger”, azaz úgy mozog, mintha mi sem történt volna. Egy rövid jelenetben be is mutatja, milyen az, amikor egy igazi rock and roll arc 76 évesen, szívműtötten táncol. Vagy hogy a jellegzetes mozgáskultúrájára alkotott kifejezéssel éljünk: nyomja a swaggert.

A Rolling Stones egyébként folytatni szeretné észak-amerikai turnéját, amint lehetséges. A zenekar honlapján lehet is jegyet venni a különböző koncertekre, igaz, a dátumok helyett egyelőre csak annyit látni, hogy TBA (To Be Announced), azaz még nincs kijelölve.

