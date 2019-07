Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c01eb50-2c34-4624-a6de-393264a368bf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kigyulladt egy autó Balatonvilágosnál az autópályán. ","shortLead":"Kigyulladt egy autó Balatonvilágosnál az autópályán. ","id":"20190707_M7_es_sosto_balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c01eb50-2c34-4624-a6de-393264a368bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108ef07b-25e2-483e-889a-162d393cb3fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_M7_es_sosto_balaton","timestamp":"2019. július. 07. 15:55","title":"Leterelik a forgalmat az M7-esről Sóstónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0059572-7714-4211-b055-2b86bc0cfb4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Debrecenben történt az eset.","shortLead":"Debrecenben történt az eset.","id":"20190706_Zavarta_az_ugatas_kutyafuttatoban_tamadt_a_lanyokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0059572-7714-4211-b055-2b86bc0cfb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5c0a87-83c9-4b5b-abbe-b26a2f315ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Zavarta_az_ugatas_kutyafuttatoban_tamadt_a_lanyokra","timestamp":"2019. július. 06. 19:41","title":"Zavarta az ugatás, kutyafuttatóban támadt a lányokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d041f2a9-dc95-4de2-afc9-a64fd37fbb3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Betegség miatt, a szervezők szerint a többi soron következő programját is lemondta.","shortLead":"Betegség miatt, a szervezők szerint a többi soron következő programját is lemondta.","id":"20190706_Sean_Paul_lemondta_szombati_fellepeset_a_Balaton_Soundon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d041f2a9-dc95-4de2-afc9-a64fd37fbb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2403f71e-2cd9-412f-a97f-4a1a580b9675","keywords":null,"link":"/kultura/20190706_Sean_Paul_lemondta_szombati_fellepeset_a_Balaton_Soundon","timestamp":"2019. július. 06. 15:30","title":"Sean Paul lemondta szombati fellépését a Balaton Soundon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek közel kétharmada szerint a kistelepüléseken nem lehet szabad a helyhatósági választás a kiszolgáltatottság miatt.","shortLead":"A megkérdezettek közel kétharmada szerint a kistelepüléseken nem lehet szabad a helyhatósági választás...","id":"20190708_Felmeres_akkora_a_kiszolgaltatottsag_videken_hogy_veszelyben_a_szabad_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28200488-7c4c-4247-86fd-eaa35b3cf92c","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Felmeres_akkora_a_kiszolgaltatottsag_videken_hogy_veszelyben_a_szabad_valasztas","timestamp":"2019. július. 08. 09:18","title":"Felmérés: Akkora a kiszolgáltatottság vidéken, hogy veszélyben a szabad választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9ae1f1-87fc-4ca1-8f28-5e0df67e8131","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szingapúrnak nagyon nagy szüksége van a homokra, ezzel növeli meg ugyanis területét. A városállam 54 éve lett független, s azóta területe 580 négyzetkilométerről 725-re nőtt, s 2030-ra az ország el kívánja érni a 755 négyzetkilométert. A szomszédok azonban nem adnak el homokot Szingapúrnak. ","shortLead":"Szingapúrnak nagyon nagy szüksége van a homokra, ezzel növeli meg ugyanis területét. A városállam 54 éve lett...","id":"20190707_Szingapur_szomszedjai_nem_adnak_el_homokot_a_varosallamnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b9ae1f1-87fc-4ca1-8f28-5e0df67e8131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39c1740-0505-4437-96a1-2f981021d215","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Szingapur_szomszedjai_nem_adnak_el_homokot_a_varosallamnak","timestamp":"2019. július. 07. 11:59","title":"Szingapúr szomszédjai nem adnak el homokot a városállamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9f0483-de1a-41b5-9f03-d3c73c8a409f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Miközben egyre drágulnak a gyümölcsök és a zöldségek, a termelőknek alig van hasznuk belőle. Olaszországban három-négy hektár alma eltart egy családot, míg Szabolcsban akár egy tízhektáros ültetvény mellett is más jövedelemforrás után is kell nézni. Pedig a rendszerváltás idején a háztáji még jó megélhetésnek számított.","shortLead":"Miközben egyre drágulnak a gyümölcsök és a zöldségek, a termelőknek alig van hasznuk belőle. Olaszországban három-négy...","id":"20190707_alma_mezogazdasag_rendszervaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad9f0483-de1a-41b5-9f03-d3c73c8a409f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e5cb20-a3b5-4e0e-83fd-08053bdf3680","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_alma_mezogazdasag_rendszervaltas","timestamp":"2019. július. 07. 16:30","title":"Harminc éve még vitték a kicsit, a zöldet is, ma csak szenvednek az almatermelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7759f718-722e-4825-a319-769ea5b0d9d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a V8-as motorral szerelt nyitott tetős járgánnyal garantáltan az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","shortLead":"Ezzel a V8-as motorral szerelt nyitott tetős járgánnyal garantáltan az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","id":"20190707_szovjet_katonai_parades_luxusautot_vasarolna_most_megteheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7759f718-722e-4825-a319-769ea5b0d9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee78e97-45d5-4b45-a5ed-c6084a453e02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_szovjet_katonai_parades_luxusautot_vasarolna_most_megteheti","timestamp":"2019. július. 07. 06:41","title":"Szovjet katonai parádés luxusautót vásárolna? Most megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1acc9f-ad88-4d7b-8f00-2e0acde5501e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónappal huszadik születésnapja után meghalt az amerikai Disney csatorna egyik legnépszerűbb csillaga, Cameron Boyce.","shortLead":"Egy hónappal huszadik születésnapja után meghalt az amerikai Disney csatorna egyik legnépszerűbb csillaga, Cameron...","id":"20190707_Huszevesen_halt_meg_a_Disney_uj_sztarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c1acc9f-ad88-4d7b-8f00-2e0acde5501e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512b60fb-cdce-4fe9-83ce-17764f9f608b","keywords":null,"link":"/kultura/20190707_Huszevesen_halt_meg_a_Disney_uj_sztarja","timestamp":"2019. július. 07. 12:53","title":"Húszévesen halt meg a Disney sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]