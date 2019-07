Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megállapodás időtartama 36 hónap. ","shortLead":"A megállapodás időtartama 36 hónap. ","id":"20190722_MAV_4iG_kozbeszerzesi_eljaras_vagyonvedelmi_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7135ba4c-f38b-4942-b82a-2accd0ba184b","keywords":null,"link":"/kkv/20190722_MAV_4iG_kozbeszerzesi_eljaras_vagyonvedelmi_rendszer","timestamp":"2019. július. 22. 18:45","title":"Ismét a 4iG nyerte a MÁV egyik 900 milliós megbízását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tavaly Budapesten elfogott szír férfit azzal vádolják, hogy Szíriában legalább 10 ember kivégezésében vett részt. ","shortLead":"A tavaly Budapesten elfogott szír férfit azzal vádolják, hogy Szíriában legalább 10 ember kivégezésében vett részt. ","id":"20190722_Tovabbra_is_elozetesben_marad_Hasszan_F","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2818cad3-f0a2-4925-b669-632c69f44885","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Tovabbra_is_elozetesben_marad_Hasszan_F","timestamp":"2019. július. 22. 13:57","title":"Továbbra is előzetesben marad Hasszán F.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2032dffa-24c4-45b6-b5d4-e72773242ee8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen egy tuningipari mestermunka. ","shortLead":"Ilyen egy tuningipari mestermunka. ","id":"20190723_Reflex_Auto_Design_Volkswagen_Caddy_R360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2032dffa-24c4-45b6-b5d4-e72773242ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c862fec5-4cd0-4e2f-a177-e44ee87dbffa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Reflex_Auto_Design_Volkswagen_Caddy_R360","timestamp":"2019. július. 23. 17:58","title":"Valószínű nem szaladgálós autónak építették ezt a 360 lóerős ültetett Volkswagen Caddyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a12002b-c1ee-4aac-b2f1-1845545e7ca9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kaptak két korábbi DTM-autót kergetőzni, és nem maradt le a főnök. Ez igen.","shortLead":"Kaptak két korábbi DTM-autót kergetőzni, és nem maradt le a főnök. Ez igen.","id":"20190723_Lewis_Hamilton_es_Toto_Wolff_jatszanak_Mercedes_190_Evo_II","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a12002b-c1ee-4aac-b2f1-1845545e7ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a544975-20c8-493b-bea1-489946dc6e3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Lewis_Hamilton_es_Toto_Wolff_jatszanak_Mercedes_190_Evo_II","timestamp":"2019. július. 23. 18:27","title":"Az igen, talán Hamiltont is meglepte, milyen jól vezet Toto Wolff – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405746f7-7622-4959-8b30-a9a22ea1b8e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva szerdán mély sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy orosz harci gépek egy nappal korábban kétszer is megsértették Dél-Korea légterét. A lövöldözéssel párosuló incidensben Japán és Kína is érintett volt.","shortLead":"Moszkva szerdán mély sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy orosz harci gépek egy nappal korábban kétszer is megsértették...","id":"20190724_Oroszorszag_tagadott_majd_bocsanatot_kert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405746f7-7622-4959-8b30-a9a22ea1b8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46f8b65-732d-476d-848f-112d96083f22","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_Oroszorszag_tagadott_majd_bocsanatot_kert","timestamp":"2019. július. 24. 10:40","title":"Oroszország tagadott, majd bocsánatot kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sporttámogatásra háromszor többet költenek Orbánék, mint kutatásokra.","shortLead":"Sporttámogatásra háromszor többet költenek Orbánék, mint kutatásokra.","id":"20190724_Az_MTA_megcsonkitasa_utan_tobbet_koltenek_sportakademiakra_mint_tudomanyosra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2d1c4a-bfb6-419e-bd03-d4e756fb1a5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Az_MTA_megcsonkitasa_utan_tobbet_koltenek_sportakademiakra_mint_tudomanyosra","timestamp":"2019. július. 24. 07:58","title":"Az MTA megcsonkítása után többet költenek sportakadémiákra, mint tudományosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50fc5a9-37cc-4852-84f8-ead32238116d","c_author":"","category":"cegauto","description":"A kínai részesedés most ismét nő.","shortLead":"A kínai részesedés most ismét nő.","id":"20190723_Lassan_azsiai_tulajdonba_kerul_a_Mercedes_gyartojanak_negyede","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d50fc5a9-37cc-4852-84f8-ead32238116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b8b84a-7410-4387-8f19-79c77643b6e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Lassan_azsiai_tulajdonba_kerul_a_Mercedes_gyartojanak_negyede","timestamp":"2019. július. 23. 14:17","title":"Lassan ázsiai tulajdonba kerül a Mercedes gyártójának negyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dabd078-b08f-4fad-b0ff-1362b976e15e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 444 értesülése szerint a kisfilm elkészítésében részt vevők közül többen még mindig nem kapták meg a munkáért járó pénzüket. Pedig a Schmidt Mária által vezetett közalapítványnak elég nagyszabású büdzsé áll rendelkezésére a rendszerváltás méltó megünneplésére.","shortLead":"A 444 értesülése szerint a kisfilm elkészítésében részt vevők közül többen még mindig nem kapták meg a munkáért járó...","id":"20190723_Schmidt_Mariaek_visszatartjak_az_Orbanvideoert_jaro_penzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dabd078-b08f-4fad-b0ff-1362b976e15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f4c770-366a-451d-9d61-26f2847e165f","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Schmidt_Mariaek_visszatartjak_az_Orbanvideoert_jaro_penzeket","timestamp":"2019. július. 23. 09:42","title":"Schmidt Máriáék visszatartják az Orbán-videóért járó pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]