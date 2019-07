Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8da2ea6a-16a4-4cea-a3a2-49fe6b6c08a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végül is, nem a jogsitól megy az autó, de hogy úszta meg majdnem 50 éven át? ","shortLead":"Végül is, nem a jogsitól megy az autó, de hogy úszta meg majdnem 50 éven át? ","id":"20190723_Egy_1971es_jogositvannyal_igazolta_magat_egy_roman_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8da2ea6a-16a4-4cea-a3a2-49fe6b6c08a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cc6646-e80b-4fe4-b91c-d2d0da790f4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Egy_1971es_jogositvannyal_igazolta_magat_egy_roman_autos","timestamp":"2019. július. 23. 15:43","title":"Egy 1971-es, szocialista jogosítvánnyal igazolta magát egy román autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","shortLead":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","id":"20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2016f87-84ee-40df-9696-b67925dd84de","keywords":null,"link":"/elet/20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. július. 25. 14:54","title":"Párizsban és Németországban is megdőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hordónként 15 dollárt a leszállított szennyezett olaj után. ","shortLead":"Hordónként 15 dollárt a leszállított szennyezett olaj után. ","id":"20190724_Kompenzaciot_ajanl_a_Transznyeft_a_szennyezett_koolaj_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d374597b-ceba-49d7-8435-cded130cf4f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Kompenzaciot_ajanl_a_Transznyeft_a_szennyezett_koolaj_miatt","timestamp":"2019. július. 24. 18:37","title":"Kompenzációt ajánl a Transznyeft a szennyezett kőolaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Milyen lehetőségeik vannak a frissen felvett egyetemistáknak a lakáspiacon? Talál-e még albérletet, aki a pontszámok kihirdetése után veszi nyakába a várost? Milyen kompromisszumokat kell kötni egy \"utolsó lyukért\"? Miért vannak könnyebb helyzetben a felsőbb évesek az elsősöknél? Ingatlanpiaci körkép nem sokkal a 2019-es ponthatárok kihirdetése előtt.","shortLead":"Milyen lehetőségeik vannak a frissen felvett egyetemistáknak a lakáspiacon? Talál-e még albérletet, aki a pontszámok...","id":"20190724_Tul_draga_az_alberlet_ahhoz_hogy_egy_egyetemista_egy_teljes_lakast_kibereljen_felveteli_ponthatarok_alberletarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca8adf0-413f-4c01-90e0-86f6ec15ac56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Tul_draga_az_alberlet_ahhoz_hogy_egy_egyetemista_egy_teljes_lakast_kibereljen_felveteli_ponthatarok_alberletarak","timestamp":"2019. július. 24. 17:00","title":"Mennyiért kap ma albérletet egy egyetemista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0500240a-8d58-4f21-8977-ab6da5fc4cde","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezt azt is jelenti, nincs meg az olimpiai kvóta, azt legközelebb januárban lehet megszereznünk.\r

