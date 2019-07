Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93f7f852-563f-4796-a866-ee1b02c3823a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két nappal az Apollo–11 holdra szállásának fél évszázados évfordulója után, 95 éves korában meghalt az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) első repülési igazgatója, Chris Kraft mérnök, aki az amerikai-szovjet űrverseny és a holdra szállás idején állt a szervezet élén.","shortLead":"Két nappal az Apollo–11 holdra szállásának fél évszázados évfordulója után, 95 éves korában meghalt az amerikai...","id":"20190724_nasa_repulesi_igazgato_chris_kraft_halalhir_holdra_szallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f7f852-563f-4796-a866-ee1b02c3823a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d7700b-87b8-4d74-88e4-422b82459ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_nasa_repulesi_igazgato_chris_kraft_halalhir_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 24. 14:03","title":"95 éves korában meghalt a NASA első \"karmestere\", aki a holdra szállást is levezényelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Önkényes ingatlanfoglaló alakított ki munkásszállót a VII. kerületben, de ennek most vége.","shortLead":"Önkényes ingatlanfoglaló alakított ki munkásszállót a VII. kerületben, de ennek most vége.","id":"20190725_Bezarjak_az_onkormanyzati_irodabol_kialakitott_munkasszallot_Erzsebetvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682d781e-a481-42b3-b20d-edac86bf5142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Bezarjak_az_onkormanyzati_irodabol_kialakitott_munkasszallot_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. július. 25. 08:33","title":"Bezárják az önkormányzati irodából kialakított munkásszállót Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A The Testaments szeptember 10-én jelenik meg. ","shortLead":"A The Testaments szeptember 10-én jelenik meg. ","id":"20190724_A_szolgalolany_meseje_folytatas_Margaret_Atwood_Booker_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c653e2a-8f1d-4e00-b929-2626a62aa281","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_szolgalolany_meseje_folytatas_Margaret_Atwood_Booker_dij","timestamp":"2019. július. 24. 15:03","title":"A szolgálólány meséjének folytatása is bekerült az idei Booker-díj jelöltjei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Első fokon átment az uniós törvényszéken a reklámadó, amelynek fő célpontja az RTL Klub volt, és a főtanácsnok más különadókat sem kifogásol. Ha a jogerős ítéletek is így alakulnak, az azt jelenheti, hogy a kormánynak nem tetsző multikat mégiscsak le lehet vadászni.","shortLead":"Első fokon átment az uniós törvényszéken a reklámadó, amelynek fő célpontja az RTL Klub volt, és a főtanácsnok más...","id":"20190725_Ujra_fellangolhat_a_multiellenes_harc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272f6f60-0520-45a5-9cbf-7818324ef8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Ujra_fellangolhat_a_multiellenes_harc","timestamp":"2019. július. 25. 14:20","title":"Újra fellángolhat a multiellenes harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fccaa-50aa-4ee3-b537-4ab5ce7f367b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt van például egy amerikai koncepció, amely igencsak formabontó. ","shortLead":"Itt van például egy amerikai koncepció, amely igencsak formabontó. ","id":"20190724_Curtiss_Hades_motor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55fccaa-50aa-4ee3-b537-4ab5ce7f367b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8af74ab-7a97-44bf-aeea-886aedb85227","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Curtiss_Hades_motor","timestamp":"2019. július. 25. 11:54","title":"A motorkerékpároknál is őrült dolgokat hoz az elektromos hajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99a3dd-b137-478d-ae03-9e115db661c6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190724_Marabu_FekNyuz_Egy_magyar_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99a3dd-b137-478d-ae03-9e115db661c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c114cf5c-6c32-42fc-abc6-16b1be6192ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Marabu_FekNyuz_Egy_magyar_korhaz","timestamp":"2019. július. 24. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Egy magyar kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397f62cd-6570-4979-b9a2-353c5df0a457","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A meccs első perceiben szerzett egy gólt a fehérvári csapat, így minimális előnnyel várhatja a visszavágót.","shortLead":"A meccs első perceiben szerzett egy gólt a fehérvári csapat, így minimális előnnyel várhatja a visszavágót.","id":"20190725_Megnyerte_a_Mol_Fehervar_az_ELselejtezoje_elso_meccset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=397f62cd-6570-4979-b9a2-353c5df0a457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7df7108-ca60-468b-b01b-c83692d5fdf0","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Megnyerte_a_Mol_Fehervar_az_ELselejtezoje_elso_meccset","timestamp":"2019. július. 25. 21:57","title":"Megnyerte a Mol Fehérvár az EL-selejtezője első meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff4528d-95f7-49c5-891b-80d7b10c998a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Egy évtizedet töltött az MTA kézirattárában Jolsvai András: régi jegyzetei segítségével most hús-vér emberként jeleníti meg Nincsen számodra hely című regényében a reformkor nagyjait. ","shortLead":"Egy évtizedet töltött az MTA kézirattárában Jolsvai András: régi jegyzetei segítségével most hús-vér emberként jeleníti...","id":"20190725_Jolsvai_Andras_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ff4528d-95f7-49c5-891b-80d7b10c998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8e4249-2c5d-47ce-af48-c1707fa72ea5","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Jolsvai_Andras_interju","timestamp":"2019. július. 25. 15:18","title":"\"Elolvastam őket, és mire felocsúdtam, kész volt a regény\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]