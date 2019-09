Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02dc60ab-6dd8-4ead-a5b1-bebd413d7334","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a 40 éves HVG 10, 20, 30, illetve 40 éve megjelent cikkeiből tallózunk, újra felvillantva néhány történetet, amelyek tanulsággal szolgálhatnak 2019-ben is.","shortLead":"Sorozatunkban a 40 éves HVG 10, 20, 30, illetve 40 éve megjelent cikkeiből tallózunk, újra felvillantva néhány...","id":"201939__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__valaszutak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02dc60ab-6dd8-4ead-a5b1-bebd413d7334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2c4fc4-99ed-4e13-84e9-1b8817acdf43","keywords":null,"link":"/360/201939__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__valaszutak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:00","title":"Privatizációs törésvonalak és tévés tisztogatás anno - HVG 40 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c27972-86df-41ff-a2d1-b88993ce2b8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jószerivel széttépte a kocsi belső terét. ","shortLead":"Jószerivel széttépte a kocsi belső terét. ","id":"20190930_Fotok_Duheben_darabokra_tepte_a_kocsi_belsejet_az_ugyetlen_autotolvaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69c27972-86df-41ff-a2d1-b88993ce2b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de2bba5-9ff0-4931-8dbc-293023922c40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Fotok_Duheben_darabokra_tepte_a_kocsi_belsejet_az_ugyetlen_autotolvaj","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:20","title":"Fotók: Dühében darabokra tépte a kocsi belsejét az ügyetlen autótolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ilyen az, amikor egy kisfiúnak az apja a világ közepe.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy kisfiúnak az apja a világ közepe.","id":"20190930_John_Legend_a_kisfiaval_zongorazik_egy_elkepesztoen_cuki_videon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6341348d-dbb8-4b29-8563-211a11514c7d","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_John_Legend_a_kisfiaval_zongorazik_egy_elkepesztoen_cuki_videon","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:49","title":"John Legend a kisfiával zongorázik egy elképesztően cuki videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung még májusban beszélt arról, hogy 5x optikai zoomra képes kameramodult épít majd a 2020-ban érkező telefonjaiba.","shortLead":"A Samsung még májusban beszélt arról, hogy 5x optikai zoomra képes kameramodult épít majd a 2020-ban érkező...","id":"20190929_samsung_galaxy_s11_okostelefon_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d866c6c-8b57-4c11-be7a-243a42cbed71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_samsung_galaxy_s11_okostelefon_kamera","timestamp":"2019. szeptember. 29. 11:03","title":"Ha igaz, amit a Samsungról pletykálnak, 108 megapixeles kamerája lesz az S11-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy használhatatlanul lassú volt a CIB online felülete. A bank szerint leállás nem volt, és már mindent megjavítottak.","shortLead":"Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy használhatatlanul lassú volt a CIB online felülete. A bank szerint leállás...","id":"20190930_Alig_mukodo_netbankra_es_mobilalkalmazasra_panaszkodtak_a_CIBesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec67be5-e543-4827-a421-a1470f9c499b","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Alig_mukodo_netbankra_es_mobilalkalmazasra_panaszkodtak_a_CIBesek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:09","title":"Alig működő netbankra és mobilalkalmazásra panaszkodtak a CIB-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e580ddf-ae06-4cc2-b1fc-ceef6bf6f116","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Ha egy pártot egy családnak képzelünk el, a tisztújítás a demokrácia kis családi ünnepének számít. Megnéztük hát, hogy mennyire izgatottak a küldöttek a Fidesz tisztújítása előtt.","shortLead":"Ha egy pártot egy családnak képzelünk el, a tisztújítás a demokrácia kis családi ünnepének számít. Megnéztük hát...","id":"20190929_fidesz_kongresszus_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e580ddf-ae06-4cc2-b1fc-ceef6bf6f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2469ef65-3ace-4d85-9661-1751ce6401cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_fidesz_kongresszus_video","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:55","title":"\"Keményebben kéne beleállni az ellenzékbe!\" - elégedett és elégedetlen küldöttekkel beszélgettünk a Fidesz kongresszusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését viszont nemcsak magától az intézménytől veszik el, hanem részben a kultúráért felelős szaktárcától is.","shortLead":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését...","id":"20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039c276-9ce7-4b63-aa7b-74b9532a97f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:44","title":"Két miniszternek is alárendelték Baán Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70f6cf4-f1f5-4f6c-93f6-c3ce22c2a292","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jogi szakbizottság magyar tagja szerint a jogi határzár miatt büntették Trócsányit. ","shortLead":"A jogi szakbizottság magyar tagja szerint a jogi határzár miatt büntették Trócsányit. ","id":"20190930_Szajer_Trocsanyi_elutasitasarol_Gyava_dontes_szuletett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f70f6cf4-f1f5-4f6c-93f6-c3ce22c2a292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a14ccf-ba54-4350-91a2-5922901aefe4","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Szajer_Trocsanyi_elutasitasarol_Gyava_dontes_szuletett","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:39","title":"Szájer Trócsányi elutasításáról: \"Gyáva döntés született\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]