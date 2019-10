Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48b5fdf8-7bb4-42ef-a20c-240db58b30e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez nem egy mese vége, hanem egy csalássorozaté, amelynek során 25 autóritkaságot foglaltak le az egyenlítői-guineai elnök fiától. ","shortLead":"Ez nem egy mese vége, hanem egy csalássorozaté, amelynek során 25 autóritkaságot foglaltak le az egyenlítői-guineai...","id":"20190930_25_milliard_forintert_ment_el_az_afrikai_aranyifju_legdragabb_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48b5fdf8-7bb4-42ef-a20c-240db58b30e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddffbf04-f74a-48ec-97fd-59c131bbf763","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_25_milliard_forintert_ment_el_az_afrikai_aranyifju_legdragabb_autoja","timestamp":"2019. október. 01. 04:09","title":"2,5 milliárd forintért adták el a megtévedt afrikai aranyifjú legdrágább autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d44519f-703d-42dc-8132-09986eb8239b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És erről egy videót is közzétett.","shortLead":"És erről egy videót is közzétett.","id":"20190929_Ruby_Rose_mutet_benulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d44519f-703d-42dc-8132-09986eb8239b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35efce48-696d-4c4f-a8e0-1678efe3d44b","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Ruby_Rose_mutet_benulas","timestamp":"2019. szeptember. 29. 16:09","title":"Ruby Rose majdnem lebénult, sürgős műtétet kellett végrehajtani rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baracska térségében kell forgalomkorlátozásra számítani. ","shortLead":"Baracska térségében kell forgalomkorlátozásra számítani. ","id":"20190930_Szalagkorlatnak_rohant_egy_auto_az_M7esen_Budapest_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9520288-566b-4096-b938-a5044bf49b7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Szalagkorlatnak_rohant_egy_auto_az_M7esen_Budapest_fele","timestamp":"2019. szeptember. 30. 08:13","title":"Szalagkorlátnak rohant egy autó az M7-esen Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8941e1-4da7-41e3-968e-ad67e1b54223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság 5 másodperces 0-100-as gyorsulásra képes, miközben a gyári fogyasztási értéke 6,2 liter gázolaj 100 kilométerenként.","shortLead":"Az újdonság 5 másodperces 0-100-as gyorsulásra képes, miközben a gyári fogyasztási értéke 6,2 liter gázolaj 100...","id":"20191001_244_millio_forinttol_indul_itthon_a_szupereros_dizel_audi_a6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8941e1-4da7-41e3-968e-ad67e1b54223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820c0bb-618d-4499-aa27-4556b347a990","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_244_millio_forinttol_indul_itthon_a_szupereros_dizel_audi_a6","timestamp":"2019. október. 01. 07:59","title":"24,4 millió forinttól indul itthon a szupererős dízel Audi S6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4ccd7e-d224-4bf3-9cf2-ec0e722abbd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Több kölyökkenguru az anyja erszényében pusztult el. ","shortLead":"Több kölyökkenguru az anyja erszényében pusztult el. ","id":"20190930_Szandekosan_gazolhattak_halalra_20_kengurut_Ausztraliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf4ccd7e-d224-4bf3-9cf2-ec0e722abbd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579806f8-5d4f-434a-b9cf-2f46c3d11725","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Szandekosan_gazolhattak_halalra_20_kengurut_Ausztraliaban","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:27","title":"Szándékosan gázolhattak halálra 20 kengurut Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az exit pollok szerint a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt (ÖVP) a voksok 37,2 százalékát szerezte meg a vasárnapi előrehozott parlamenti választáson. A második helyen a szociáldemokraták (SPÖ) végeztek 22 százalékkal, az ÖVP korábbi koalíciós partnere, a Szabadságpárt (FPÖ) viszont csak 16 százalékot kapott. A zöldek jelentősen megerősödtek és 14,3 százalékon állnak.","shortLead":"Az exit pollok szerint a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt (ÖVP) a voksok 37,2 százalékát szerezte meg...","id":"20190929_Folenyes_gyozelmet_aratott_a_Neppart_az_ausztriai_valasztason__mandatumok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ed05c0-1fed-45e8-a1bf-8a78d0d3977f","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Folenyes_gyozelmet_aratott_a_Neppart_az_ausztriai_valasztason__mandatumok","timestamp":"2019. szeptember. 29. 17:33","title":"Fölényes győzelmet aratott a Néppárt az ausztriai választáson – mandátumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfe2f77-2a21-4353-b27a-893c65347248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogállamiság kérdése is szóba került Orbán Viktor magyar és Antti Rinne finn miniszterelnök hétfői budapesti találkozóján, utóbbi elmondta, ehhez kell kötni az uniós finanszírozást. Orbán nem kér a fejmosásból, a javaslatokat politikai szlogennek tartja. Bejelentette az új uniós biztosjelöltet és fake newsozva válaszolt a vejét érintő kérdésre.","shortLead":"A jogállamiság kérdése is szóba került Orbán Viktor magyar és Antti Rinne finn miniszterelnök hétfői budapesti...","id":"20190930_Orban_anti_rinne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecfe2f77-2a21-4353-b27a-893c65347248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6485bfc5-7fc6-4b7a-b943-eceecbf3c4fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Orban_anti_rinne","timestamp":"2019. szeptember. 30. 21:24","title":"A finn miniszterelnök Orbán szemére vetette a jogállamiság betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2240fc-f7a3-4d64-a21e-ed6f56c066d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik oldal - a Párbeszéd elnöksége - készpénznek veszi, hogy kormánypárti közreműködéssel lehallgatták őket, a másik oldal, a kormánypárti sajtó viszont azt, hogy szivárogtat és konspirál a párt Karácsony Gergely mögött. De hol lehet az igazság, és kit kell, illetve nem kell keresni az ellenzék főpolgármester-jelöltjéről múlt héten nyilvánosságra került hangfelvétel mögött?","shortLead":"Az egyik oldal - a Párbeszéd elnöksége - készpénznek veszi, hogy kormánypárti közreműködéssel lehallgatták őket...","id":"20191001_Parbeszed_Karacsony_Gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_oktober_13_lehallgatasi_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d2240fc-f7a3-4d64-a21e-ed6f56c066d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed1cf3e-34f7-4e92-adde-6c442e5952ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Parbeszed_Karacsony_Gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_oktober_13_lehallgatasi_botrany","timestamp":"2019. október. 01. 06:30","title":"\"A Fidesz nem végez ilyen pancser munkát\" - Ki hallgathatta le Karácsonyékat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]