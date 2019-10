Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a17f2f1-5652-493a-ac5d-6cbc80acbd56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lengyel politikus többször kritizálta Orbán Viktort és politikáját.","shortLead":"A lengyel politikus többször kritizálta Orbán Viktort és politikáját.","id":"20191021_donald_tusk_europai_neppart_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a17f2f1-5652-493a-ac5d-6cbc80acbd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815044dc-63fa-47ed-a7e1-c86f2a57ae2c","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_donald_tusk_europai_neppart_fidesz","timestamp":"2019. október. 21. 17:02","title":"Aggódhat a Fidesz, Tusk lehet a Néppárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d672c52-d619-4419-b847-91ee17244ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ne is úgy, ahogyan Karácsony Zuglót vezette. A keddi parlamenti ülésen is Karácsony volt a téma.","shortLead":"És ne is úgy, ahogyan Karácsony Zuglót vezette. A keddi parlamenti ülésen is Karácsony volt a téma.","id":"20191022_Meguzente_a_kormany_Karacsony_ne_ugy_vezesse_Budapestet_ahogyan_Demszky","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d672c52-d619-4419-b847-91ee17244ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5871a4-ef71-45ec-8cee-455206d2c71a","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Meguzente_a_kormany_Karacsony_ne_ugy_vezesse_Budapestet_ahogyan_Demszky","timestamp":"2019. október. 22. 11:16","title":"Megüzente a kormány: Karácsony ne úgy vezesse Budapestet, ahogyan Demszky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36adb7d-82ae-46b7-a7d9-746f7b6358eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kövér László volt ott az ünnepélyes zászlófelvonáson, Orbán Viktor este, zárt körben fog beszédet tartani.","shortLead":"Kövér László volt ott az ünnepélyes zászlófelvonáson, Orbán Viktor este, zárt körben fog beszédet tartani.","id":"20191023_Elkezdodtek_az_oktober_23i_megemlekezesek__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d36adb7d-82ae-46b7-a7d9-746f7b6358eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2399e078-46ec-44d2-92bd-e9c7d87516d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Elkezdodtek_az_oktober_23i_megemlekezesek__fotok","timestamp":"2019. október. 23. 10:19","title":"Elkezdődtek az október 23-i megemlékezések - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök furcsán igazgatta a haját, miután a női űrséta egyik résztvevője illedelmesen figyelmeztette: téved.","shortLead":"Az amerikai elnök furcsán igazgatta a haját, miután a női űrséta egyik résztvevője illedelmesen figyelmeztette: téved.","id":"20191022_donald_trump_urhajos_noi_urseta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6fa2db-d300-4793-98dd-2ce920b5dea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_donald_trump_urhajos_noi_urseta","timestamp":"2019. október. 22. 08:33","title":"Úgy tűnik, Trump beintett az őt korrigáló űrhajósoknak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc457103-46e5-43b7-bcd7-2fb080ed1e54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök zárt térben, a Zeneakadémián, a frissen megválasztott főpolgármester, Karácsony Gergely a Városházánál mond ünnepi beszédet. Kövesse velünk élőben az eseményeket. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök zárt térben, a Zeneakadémián, a frissen megválasztott főpolgármester, Karácsony Gergely...","id":"20191023_Oktober_23_orban_karacsony_gyurcsany_fekete_gyor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc457103-46e5-43b7-bcd7-2fb080ed1e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cbf5e5-5c28-4280-a960-3cfe71c0fecc","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Oktober_23_orban_karacsony_gyurcsany_fekete_gyor","timestamp":"2019. október. 23. 16:38","title":"Sunyi, rohadék rezsim ez\" - Orbánnak üzen az ellenzék az ünnepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8ed0a8-2687-423d-a8b7-687013422e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy népszavazást vagy valamiféle konzultációt szeretne, azt a főpolgármester nem részletezte. ","shortLead":"Hogy népszavazást vagy valamiféle konzultációt szeretne, azt a főpolgármester nem részletezte. ","id":"20191022_Karacsony_a_budapestiekhez_fordul_a_stadionberuhazasok_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e8ed0a8-2687-423d-a8b7-687013422e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f32b890-495a-4a91-a5dd-e6535691e997","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Karacsony_a_budapestiekhez_fordul_a_stadionberuhazasok_ugyeben","timestamp":"2019. október. 22. 17:14","title":"Karácsony \"a budapestiekhez fordul\" a stadionberuházások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26fb58b7-a254-42fe-af05-15f5d7e6699a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vidék fokozatosan elsorvad, elnéptelenedik, miközben a városiasodás egyre jelentősebb lesz – a szakértők szerint ilyen problémákra kell megoldást találnia a jövőben Magyarországnak.","shortLead":"A vidék fokozatosan elsorvad, elnéptelenedik, miközben a városiasodás egyre jelentősebb lesz – a szakértők szerint...","id":"20191022_magyarorszag_magyar_videk_biodiverzitas_jovokutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26fb58b7-a254-42fe-af05-15f5d7e6699a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d36213-fcac-4684-90f3-4209c293af38","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_magyarorszag_magyar_videk_biodiverzitas_jovokutatas","timestamp":"2019. október. 22. 10:23","title":"Nem túl fényes jövő vár 2050-re Magyarországra ökológiai szempontból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d75b826-b7b5-466e-8d2c-4241fd334373","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Veteránfilm harmadik, záróepizódjában Endre és János bácsi egy repülőtéren értesül egy régi barát elvesztéséről. Végül egymástól is kénytelenek búcsút venni. ","shortLead":"A Veteránfilm harmadik, záróepizódjában Endre és János bácsi egy repülőtéren értesül egy régi barát elvesztéséről...","id":"20191022_Veteranfilm_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d75b826-b7b5-466e-8d2c-4241fd334373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04029e92-c9c6-4391-a05e-22b81d7babf4","keywords":null,"link":"/360/20191022_Veteranfilm_harmadik_resz","timestamp":"2019. október. 22. 19:00","title":"Doku360: \"Nem izgat a halál, nincs hiányérzetem, mert repülős voltam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]