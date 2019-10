Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f6bb452-aef6-4673-8f51-fde8afedbe90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"V Nanammal idős kora ellenére még a YouTube-on is népszerű tudott lenni.","shortLead":"V Nanammal idős kora ellenére még a YouTube-on is népszerű tudott lenni.","id":"20191026_99_eves_koraban_elhunyt_India_egyik_legismertebb_jogaoktatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f6bb452-aef6-4673-8f51-fde8afedbe90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b93b63-3c23-447c-83ba-1b17433e6311","keywords":null,"link":"/elet/20191026_99_eves_koraban_elhunyt_India_egyik_legismertebb_jogaoktatoja","timestamp":"2019. október. 26. 20:30","title":"99 éves korában elhunyt India egyik legismertebb jógaoktatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2898b79c-b5a0-44d5-b8b5-b596e7cf78db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb kutatás támasztja alá, hogy az autizmus kialakulásában szerepet játszik egyes agyterületek gyulladása és az immunrendszer zavara.","shortLead":"Újabb kutatás támasztja alá, hogy az autizmus kialakulásában szerepet játszik egyes agyterületek gyulladása és...","id":"20191027_autizmus_kialakulasa_gyulladas_immunrendszer_zavara_il_18_gyulladasgatlo_citokin_il_37","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2898b79c-b5a0-44d5-b8b5-b596e7cf78db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a687c35d-5346-46f4-9e2e-7dc51f661a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_autizmus_kialakulasa_gyulladas_immunrendszer_zavara_il_18_gyulladasgatlo_citokin_il_37","timestamp":"2019. október. 27. 16:03","title":"Miért alakul ki sok gyereknél autizmus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08328b44-3f8e-4d03-9b7a-e5481c482d1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Oda az amerikai legenda?","shortLead":"Oda az amerikai legenda?","id":"20191028_Europa_leggazdagabb_embere_bevasarol_Amerikaban_a_Tiffany_francia_kezbe_kerulhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08328b44-3f8e-4d03-9b7a-e5481c482d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d4fd23-593d-4d86-9dc0-0e6b98e81837","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_Europa_leggazdagabb_embere_bevasarol_Amerikaban_a_Tiffany_francia_kezbe_kerulhet","timestamp":"2019. október. 28. 12:22","title":"Európa leggazdagabb embere bevásárol Amerikában: a Tiffany francia kézbe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikából nézve még lesújtóbb a magyar egészségügy helyzete.","shortLead":"Amerikából nézve még lesújtóbb a magyar egészségügy helyzete.","id":"20191026_A_New_York_Times_bemutatta_hogyan_neznek_ki_a_magyar_korhazak_amig_Orban_focira_kolti_a_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2d3976-c07b-4dba-8736-4dac07f0074b","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_A_New_York_Times_bemutatta_hogyan_neznek_ki_a_magyar_korhazak_amig_Orban_focira_kolti_a_penzt","timestamp":"2019. október. 26. 20:57","title":"A New York Times bemutatta, hogyan néznek ki a magyar kórházak, amíg Orbán focira költi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28cfa1a7-0869-447c-a0ff-28ae448e6c9d","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"A múlt héten, október 23-a alkalmából neonácik grasszáltak a fővárosban. Az ellenzéki érzelmű közvélemény megdöbbent. Az az ellenzéki közvélemény, amelyen belül gyökeresen eltérően ítélnek meg egy korábbi október 23-át. Ahogy magát, 56-ot is. A jelenség arról árulkodik, hogy a párbeszéd még a politikai oldalakon belül sem működik. ","shortLead":"A múlt héten, október 23-a alkalmából neonácik grasszáltak a fővárosban. Az ellenzéki érzelmű közvélemény megdöbbent...","id":"20191028_Balavany_Oktober_huszonharmadikak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28cfa1a7-0869-447c-a0ff-28ae448e6c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522e61b3-7e24-4221-8362-1b93444e9e2a","keywords":null,"link":"/velemeny/20191028_Balavany_Oktober_huszonharmadikak","timestamp":"2019. október. 28. 12:30","title":"Balavány: Október huszonharmadikák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88edabb-00fc-452c-a29d-dc2b1f116712","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: táblacsata, zavar, kiűzetés, gatya, kvantumfölény.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191027_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_es","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c88edabb-00fc-452c-a29d-dc2b1f116712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c69ce00-96a5-46d3-939e-c803e66fbeb8","keywords":null,"link":"/360/20191027_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_es","timestamp":"2019. október. 27. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya gatyameséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353cd7dc-b7ed-45bb-b6e8-775b3759d1a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fenntarthatóbbá teszik a pálmaolaj-termelést a patkányra vadászó majmok.","shortLead":"Fenntarthatóbbá teszik a pálmaolaj-termelést a patkányra vadászó majmok.","id":"20191026_palmaolaj_termeles_emsemakako_patkany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=353cd7dc-b7ed-45bb-b6e8-775b3759d1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6af96d-15ca-45fa-9ad9-3000185e86ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_palmaolaj_termeles_emsemakako_patkany","timestamp":"2019. október. 26. 16:03","title":"Talán sosem jutottak még eszébe a patkányevő majmok, pedig hasznosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce3acf9-6351-4939-a933-945cd0f91e39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítása szerint a pilóták a fülkéből, élőképen nézték a kamera felvételeit. ","shortLead":"Állítása szerint a pilóták a fülkéből, élőképen nézték a kamera felvételeit. ","id":"20191027_Southwest_Airlines_repulogep_bekamerazott_vece","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ce3acf9-6351-4939-a933-945cd0f91e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb3669d-081c-43c3-9e6f-d8a1a9fd2ea1","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Southwest_Airlines_repulogep_bekamerazott_vece","timestamp":"2019. október. 27. 13:56","title":"Perel egy légiutas-kísérő, mert bekamerázott vécét talált a Southwest Airlines egyik járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]