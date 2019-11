Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4579f6c6-bd0c-4d7d-9339-639a44ed15c0","c_author":"Csányi Nikolett","category":"360","description":"Elektromos autók akkumulátorainak gyártásához bővíti üzemét a Samsung Gödön. Ehhez 25 hektár erdőt már kiirtottak, a település egyes részein a zajnál már csak az lakók elégedetlensége nagyobb. Helyszíni videóriport az épülő akkumulátorgyárról.","shortLead":"Elektromos autók akkumulátorainak gyártásához bővíti üzemét a Samsung Gödön. Ehhez 25 hektár erdőt már kiirtottak...","id":"20191105_Ez_a_vicc_kategoria__menekulnenek_a_godiek_a_Samsung_miatt_a_varosbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4579f6c6-bd0c-4d7d-9339-639a44ed15c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1d6e8-d4e3-4c2a-9897-bbcc3dc705ab","keywords":null,"link":"/360/20191105_Ez_a_vicc_kategoria__menekulnenek_a_godiek_a_Samsung_miatt_a_varosbol","timestamp":"2019. november. 05. 06:32","title":"\"Ez a vicc kategória\" – menekülnének a városból a gödiek a Samsung miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Bár az énidő vagy a mindfulness kifejezések kétpercenként jönnek szembe, és minden bokorban slow mozgalom nő, mintha mégsem követné a hétköznapi tapasztalás ezeket a trendeket. Fogyni is, izmot építeni is azonnal kell, gyászolni elég lesz két hét – jó, akkor négy –, a szülés utáni csúcsformára pedig legfeljebb néhány hónap jut, aztán irány a munka.","shortLead":"Bár az énidő vagy a mindfulness kifejezések kétpercenként jönnek szembe, és minden bokorban slow mozgalom nő, mintha...","id":"20191106_O_racio_regeneracio_A_felepules_ideje_hianyjel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268f4553-02be-4931-8a18-541c38d7e6c7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191106_O_racio_regeneracio_A_felepules_ideje_hianyjel","timestamp":"2019. november. 06. 09:30","title":"Ó, ráció, regeneráció. A felépülés ideje: hiányjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"147c52a0-95a3-4cb9-ab51-6199fa00f2b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két új saját gyártású heti sorozatot, új saját gyártású napi telenovellát és egy bűnügyi műsort jelentett be az RTL Magyarország. Visszatér a legnagyobb kedvenc és érkezik az utóbbi évek legvadabb énekes showműsora is.","shortLead":"Két új saját gyártású heti sorozatot, új saját gyártású napi telenovellát és egy bűnügyi műsort jelentett be az RTL...","id":"20191105_Jon_az_uj_Baratok_kozt_az_RTLen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147c52a0-95a3-4cb9-ab51-6199fa00f2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2491b465-2810-4125-9d05-045f4166bf79","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Jon_az_uj_Baratok_kozt_az_RTLen","timestamp":"2019. november. 05. 16:33","title":"Maszkos énekesek lepik el az RTL-t, és új napi sorozat is indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0773b91e-56d0-449e-b76d-df193bbc0bf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még október 23-án gyújtott fel egy szélsőjobboldali csoport egy zászlót az Aurórában. A színészek és a rendezők petícióban válaszoltak. ","shortLead":"Még október 23-án gyújtott fel egy szélsőjobboldali csoport egy zászlót az Aurórában. A színészek és a rendezők...","id":"20191105_Szivarvanyzaszloegetes_szineszek_szinhazak_peticio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0773b91e-56d0-449e-b76d-df193bbc0bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc50855-44c0-46dd-bbbe-3e24d48e8412","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Szivarvanyzaszloegetes_szineszek_szinhazak_peticio","timestamp":"2019. november. 05. 14:05","title":"A Radnóti, az Örkény és a Katona tagjai is kiálltak a szivárványzászló-égetés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc2c2ae-4fef-4c63-894c-b663555ad8f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Húsz év múlva a német nagyvárosokban az ott élők hetven százalékának lesz bevándorló háttere, ám az országnak mindenképpen új bevándorlókra van szüksége, hogy stabilan tarthassa a gazdaságot – állítják német szakértők.","shortLead":"Húsz év múlva a német nagyvárosokban az ott élők hetven százalékának lesz bevándorló háttere, ám az országnak...","id":"20191105_bevandorlas_nemetorszag_gazdasag_munkavallalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adc2c2ae-4fef-4c63-894c-b663555ad8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f714db2-b17c-4aa4-b6c4-5125339decfd","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_bevandorlas_nemetorszag_gazdasag_munkavallalok","timestamp":"2019. november. 05. 14:14","title":"2040-re a németek harmada lesz bevándorló hátterű, de még hívják a külföldieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d59f474-ad66-4317-97bf-92a7e9502775","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarországi éttermek feltérképezése még várat magára.","shortLead":"A magyarországi éttermek feltérképezése még várat magára.","id":"201944_ettermi_zajmero_app_egy_hangos_szo_se_essen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d59f474-ad66-4317-97bf-92a7e9502775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f53be4-b36d-4224-bc41-96b3f4966142","keywords":null,"link":"/360/201944_ettermi_zajmero_app_egy_hangos_szo_se_essen","timestamp":"2019. november. 05. 10:00","title":"Melyik étterem mennyire csendes? Van már alkalmazás, amelyik megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b1221f-3261-4b5d-9a3b-62573c13611f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester szerint azután, hogy felfüggesztették a Szent István-szobor felállítására vonatkozó döntést, hiteltelen lenne, ha Budapest adna otthont az állami megemlékezéseknek.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint azután, hogy felfüggesztették a Szent István-szobor felállítására vonatkozó...","id":"20191105_CserPalkovics_Szekesfehervarra_es_Esztergomba_vinne_az_augusztus_20ai_megemlekezeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b1221f-3261-4b5d-9a3b-62573c13611f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91595ce6-7d92-45e5-b6f0-57643999a92b","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_CserPalkovics_Szekesfehervarra_es_Esztergomba_vinne_az_augusztus_20ai_megemlekezeseket","timestamp":"2019. november. 05. 21:48","title":"Cser-Palkovics Székesfehérvárra és Esztergomba vinné az augusztus 20-ai megemlékezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7e5930-ae05-4bf9-bd7c-eab9f3b6635a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Körbedicsérték egymást a kormány, az MNB és a kamara előadói a kisvállalkozások segítéséről szóló stratégián, de arról alig beszéltek, hogy milyen stratégiával lehet megerősíteni a legkisebb magyar vállalkozásokat. A 2019 és 2030 közötti stratégia bemutatásán megígérték, hogy a NAV beszáll a járulék- és áfabevallások elkészítésébe, létrehozzák a Magyar Multikat, és tovább csökkentik a bürokráciát, de leginkább 2019-2021-es terveket hallgathattunk meg, a 2021 és 2030 közötti időszakról szinte semmi nem derült ki.","shortLead":"Körbedicsérték egymást a kormány, az MNB és a kamara előadói a kisvállalkozások segítéséről szóló stratégián, de arról...","id":"20191105_kkv_strategia_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a7e5930-ae05-4bf9-bd7c-eab9f3b6635a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e516c154-df05-4a08-9828-b10498ea7fa5","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_kkv_strategia_konferencia","timestamp":"2019. november. 05. 09:34","title":"Itt a kormány nagy terve a kis cégek megerősítésére - 2030-ig szóló stratégiát hirdetnek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]