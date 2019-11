Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A brit kormány a decemberi választások előtt nem hajlandó közölni azt a titkosszolgálati jelentést, amely arról szól, az oroszok befolyásolták-e a Brexit-kampányt.","shortLead":"A brit kormány a decemberi választások előtt nem hajlandó közölni azt a titkosszolgálati jelentést, amely arról szól...","id":"20191105_Mr_Brexit_orosz_kem_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb89015-a965-4083-8fd6-789232304862","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Mr_Brexit_orosz_kem_lenne","timestamp":"2019. november. 05. 07:09","title":"Mr. Brexit orosz kém lenne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3250291-47d5-46d8-80cb-d6045791798d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trianont bemutató verseskötet és a Magyar Értékek Napja is ott van a támogatási listán.","shortLead":"Trianont bemutató verseskötet és a Magyar Értékek Napja is ott van a támogatási listán.","id":"20191106_21_millio_forintot_adott_Kasler_Miklos_Lezsak_Sandor_alapitvanyanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3250291-47d5-46d8-80cb-d6045791798d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af3da93-3dc4-49f5-a1ce-193958dd9f75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_21_millio_forintot_adott_Kasler_Miklos_Lezsak_Sandor_alapitvanyanak","timestamp":"2019. november. 06. 10:37","title":"21 millió forintot adott Kásler Miklós Lezsák Sándor alapítványának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c7f5e0-e93f-4c50-a6f6-e3d9d58bcd8c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök magához hívta a főpolgármestert, Karácsony busszal érkezett a kormányülésre. Konstruktív együttműködésre számít Orbánnal.","shortLead":"A miniszterelnök magához hívta a főpolgármestert, Karácsony busszal érkezett a kormányülésre. Konstruktív...","id":"20191106_Megerkezett_Karacsony_Orbanhoz_elvitte_a_programjat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47c7f5e0-e93f-4c50-a6f6-e3d9d58bcd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab11206-7b84-46e4-8f8f-2e114f473e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Megerkezett_Karacsony_Orbanhoz_elvitte_a_programjat__video","timestamp":"2019. november. 06. 08:49","title":"Megérkezett Karácsony Orbánhoz, elvitte neki a programját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Andy Vajna tárgyainak decemberi árveréséből származó bevétel egy részét jótékony célokra ajánlja fel az özvegy.","shortLead":"Az Andy Vajna tárgyainak decemberi árveréséből származó bevétel egy részét jótékony célokra ajánlja fel az özvegy.","id":"20191106_Vajna_Timea_nem_adja_a_fenykepalbumokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1de1ca0-4f13-44bd-b5ec-c2b8f9ce2b25","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Vajna_Timea_nem_adja_a_fenykepalbumokat","timestamp":"2019. november. 06. 09:14","title":"Vajna Tímea nem adja a fényképalbumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere az Alapjogokért és a Fideszért Központ tudósán élcelődik.","shortLead":"Józsefváros polgármestere az Alapjogokért és a Fideszért Központ tudósán élcelődik.","id":"20191105_Piko_Andras_arcon_rohogi_a_fideszes_elemzot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d44f75d-f381-41fd-9d4b-619290f99d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Piko_Andras_arcon_rohogi_a_fideszes_elemzot","timestamp":"2019. november. 05. 07:42","title":"Pikó András arcon röhögi a fideszes \"elemzőt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Félnek kritizálni a magyarok, a klímakatasztrófa kapott egy újabb esélyt, földön maradhatnak a Lufthansa-gépek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Félnek kritizálni a magyarok, a klímakatasztrófa kapott egy újabb esélyt, földön maradhatnak a Lufthansa-gépek...","id":"20191105_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac226e2b-c383-4ebc-b5f6-e8b7f52355d3","keywords":null,"link":"/360/20191105_Radar360","timestamp":"2019. november. 05. 08:00","title":"Radar360: Handóékat bebetonozták, Trumpnak behúztak egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Rácáfolt az elemzőkre az Intesa SanPaolo.","shortLead":"Rácáfolt az elemzőkre az Intesa SanPaolo.","id":"20191105_CIB_anyabank_nyereseg_intesa_sanpaolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949233cb-b28b-4b03-9b47-dd0976dbf461","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_CIB_anyabank_nyereseg_intesa_sanpaolo","timestamp":"2019. november. 05. 16:57","title":"Egymilliárd euró fölé nőtt a CIB anyabankjának nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0773b91e-56d0-449e-b76d-df193bbc0bf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még október 23-án gyújtott fel egy szélsőjobboldali csoport egy zászlót az Aurórában. A színészek és a rendezők petícióban válaszoltak. ","shortLead":"Még október 23-án gyújtott fel egy szélsőjobboldali csoport egy zászlót az Aurórában. A színészek és a rendezők...","id":"20191105_Szivarvanyzaszloegetes_szineszek_szinhazak_peticio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0773b91e-56d0-449e-b76d-df193bbc0bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc50855-44c0-46dd-bbbe-3e24d48e8412","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Szivarvanyzaszloegetes_szineszek_szinhazak_peticio","timestamp":"2019. november. 05. 14:05","title":"A Radnóti, az Örkény és a Katona tagjai is kiálltak a szivárványzászló-égetés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]