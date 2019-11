Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2714757a-b9d9-43d3-85ea-1db9a992a56c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A polgármester javaslatára a terézvárosi képviselő-testület összesen 33 parkolóhelyet adott vissza a kerület lakóinak.","shortLead":"A polgármester javaslatára a terézvárosi képviselő-testület összesen 33 parkolóhelyet adott vissza a kerület lakóinak.","id":"20191121_Kettucat_parkolot_vett_vissza_az_oroszoktol_Terezvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2714757a-b9d9-43d3-85ea-1db9a992a56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62efcf7-4f51-4f95-b348-afa1cc726d67","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_Kettucat_parkolot_vett_vissza_az_oroszoktol_Terezvaros","timestamp":"2019. november. 21. 16:56","title":"Két tucat parkolót vett vissza az oroszoktól Terézváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6e9cf9-b41d-47a6-ab44-9b45044f9dc4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"November végétől lehet megvenni a magyar áruházakban a hangszórós polcot és lámpát. ","shortLead":"November végétől lehet megvenni a magyar áruházakban a hangszórós polcot és lámpát. ","id":"20191121_Mar_Magyarorszagon_is_bearaztak_az_IKEA_hangszoros_butorait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d6e9cf9-b41d-47a6-ab44-9b45044f9dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d6b06e-e7f1-40e8-b71b-a6ce852f452d","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Mar_Magyarorszagon_is_bearaztak_az_IKEA_hangszoros_butorait","timestamp":"2019. november. 21. 10:15","title":"Már Magyarországon is beárazták az IKEA hangszórós bútorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54126830-1831-40d6-a71a-06140f76f020","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Nagyházi Galéria jubileumi, 250. karácsonyi aukcióján többek között Andy Vajna (1944-2019) gyűjteményét és filmes relikviáit is elárverezik. Kalapács alá kerül egy kabrió és egy 28 millió forintról induló festmény is Munkácsy Mihálytól. ","shortLead":"A Nagyházi Galéria jubileumi, 250. karácsonyi aukcióján többek között Andy Vajna (1944-2019) gyűjteményét és filmes...","id":"20191122_Karacsonyi_arveresen_adjak_el_a_Terminator_3_forgatokonyvet_es_Andy_Vajna_kabriojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54126830-1831-40d6-a71a-06140f76f020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b52d64-8b25-433c-a46b-9505035aff1e","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Karacsonyi_arveresen_adjak_el_a_Terminator_3_forgatokonyvet_es_Andy_Vajna_kabriojat","timestamp":"2019. november. 22. 14:17","title":"Karácsonyi árverésen adják el a Terminátor 3 forgatókönyvét és Andy Vajna kabrióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b626b31-20d6-4f35-bb21-215217b9c138","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly biztonsági rést találtak a szakemberek a Qualcomm lapkakészleteiben, ami egyúttal azt jelenti, hogy számos gyártó androidos telefonja válhat kiszolgáltatottá a hackereknek.","shortLead":"Komoly biztonsági rést találtak a szakemberek a Qualcomm lapkakészleteiben, ami egyúttal azt jelenti, hogy számos...","id":"20191121_sebezhetoseg_qualcomm_lapkakeszletekben_android_adatlopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b626b31-20d6-4f35-bb21-215217b9c138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac63f50c-50ca-4e7e-a6f5-ccad100c204f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_sebezhetoseg_qualcomm_lapkakeszletekben_android_adatlopas","timestamp":"2019. november. 21. 08:03","title":"Nagy a gond: a legkényesebb adatok szerezhetők meg az androidos telefonokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kalodába zárná az ellenzéket a kormány, de elszámolhatta magát Orbán Viktor – írja legfrissebb számában a HVG. Szemlénk a Fókusz egyik cikkéből.","shortLead":"Kalodába zárná az ellenzéket a kormány, de elszámolhatta magát Orbán Viktor – írja legfrissebb számában a HVG. Szemlénk...","id":"20191120_kormany_orban_ellenzek_torvenymodositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992c69b4-0557-430b-a05e-47c506284c26","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_kormany_orban_ellenzek_torvenymodositas","timestamp":"2019. november. 20. 17:55","title":"Megtaláltuk a kormány egyik legsunyibb csalárdságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd82349a-8f7b-43dd-bd90-8f90582372a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tagadja az ellene felhozott vádakat Póczik József, aki az ATV kamerái előtt is elmondta, szerinte mi történt. \r

\r

","shortLead":"Tagadja az ellene felhozott vádakat Póczik József, aki az ATV kamerái előtt is elmondta, szerinte mi történt. \r

\r

","id":"20191120_borkai_zsolt_szexbotrany_poczik_jozsef_vallomas_zsarolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd82349a-8f7b-43dd-bd90-8f90582372a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e36117-8340-4965-86ea-f9378513975e","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_borkai_zsolt_szexbotrany_poczik_jozsef_vallomas_zsarolas","timestamp":"2019. november. 20. 16:05","title":"\"66 évesen nem fogok nekiállni zsarolni\" – kamerák előtt is megszólalt a Borkai-zsarolás gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fa840e-db8f-4135-9db6-51c3211676db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexnek küldött olvasói videón jól látszik, hogy valami nincs rendben. Az illető állította: a folyó vize büdös, maró szagú.","shortLead":"Az Indexnek küldött olvasói videón jól látszik, hogy valami nincs rendben. Az illető állította: a folyó vize büdös...","id":"20191122_turkizkek_duna_ujpest_szennyezodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71fa840e-db8f-4135-9db6-51c3211676db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca70a6fc-a318-4a45-b49f-d09ba4ccb1ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_turkizkek_duna_ujpest_szennyezodes","timestamp":"2019. november. 22. 10:37","title":"Valamitől türkizkékké vált a Duna Újpestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf653b4-e41d-4e1e-b582-31f7d26e01ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekeket kérdeztünk arról, hogy mit gondolnak a klímaválságról, és hogyan oldanák meg a környezetszennyezés problémáját. Tanulságos tükröt tartottak elénk. Ma van a gyerekjogok világnapja.","shortLead":"Gyerekeket kérdeztünk arról, hogy mit gondolnak a klímaválságról, és hogyan oldanák meg a környezetszennyezés...","id":"20191120_Ha_elromlik_a_Fold_akkor_meghalunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cf653b4-e41d-4e1e-b582-31f7d26e01ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cddaba4-4ca4-4705-9537-f875240b9e07","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Ha_elromlik_a_Fold_akkor_meghalunk","timestamp":"2019. november. 20. 20:00","title":"„Ha elromlik a Föld, akkor meghalunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]