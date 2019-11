én sztálinista vagyok, legalábbis ma reggel még az voltam.

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyarországon is gyorsan terjeszkedő Revolut következőleg a fiatalabb generációt hódítaná meg.","shortLead":"A Magyarországon is gyorsan terjeszkedő Revolut következőleg a fiatalabb generációt hódítaná meg.","id":"20191125_bankkartya_gyerekek_revolut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6169799-1917-4e65-bc62-f1befca8e76e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_bankkartya_gyerekek_revolut","timestamp":"2019. november. 25. 19:03","title":"Gyerekeknek szánt bankkártyát adna ki a Revolut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetek nagy része megelőzhető lett volna.","shortLead":"A balesetek nagy része megelőzhető lett volna.","id":"20191124_A_rendorseg_horror_tetris_challangeel_figyelmezteti_az_autosokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3143ea7-cdfb-4de3-a455-cb9de24766ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_A_rendorseg_horror_tetris_challangeel_figyelmezteti_az_autosokat","timestamp":"2019. november. 24. 21:59","title":"A rendőrség horror tetris challenge-dzsel figyelmezteti az autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a22ad06-28f2-4f30-ac2d-a7021fcca8df","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Withings kompakt és szokatlanul modern kinézetű vérnyomásmérője egymás után három vizsgálatot is képes gyorsan elvégezni, az eredményeket pedig a mobilunkra küldi. Onnan pedig azonnal továbbíthatjuk a mért adatokat az orvosunknak.","shortLead":"A Withings kompakt és szokatlanul modern kinézetű vérnyomásmérője egymás után három vizsgálatot is képes gyorsan...","id":"20191124_withings_bpm_core_okos_vernyomasmero_otthoni_ekg_digitalis_sztetoszkop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a22ad06-28f2-4f30-ac2d-a7021fcca8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89e3488-9295-44fe-80cb-c27bb8c81dc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_withings_bpm_core_okos_vernyomasmero_otthoni_ekg_digitalis_sztetoszkop","timestamp":"2019. november. 24. 20:00","title":"Ez az otthoni vérnyomásmérő nem csak pontos, de sokat elárul a szíve állapotáról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-helyettes szerint a közlekedési vállalat helyzetének rendezéséhez elkerülhetetlen az egyeztetés a kormánnyal.","shortLead":"A főpolgármester-helyettes szerint a közlekedési vállalat helyzetének rendezéséhez elkerülhetetlen az egyeztetés...","id":"20191125_Tutto_Tartosan_tuz_van_a_BKVnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cb6f56-71e0-4bf7-8028-e5c2031b645c","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Tutto_Tartosan_tuz_van_a_BKVnal","timestamp":"2019. november. 25. 09:14","title":"Tüttő: Tartósan tűz van a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b4edda-d290-4453-b746-b7e0ff1e2966","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Nemzetközi Emmy-díjra a legjobb tévéfilm kategóriában jelölt Trezor egy mese 1956-ból. Anger Zsoltot még órákig el tudnánk nézni a bankrabló lakatos-kisember szerepében, de hogy egyetlen nap alatt kigyógyítható lenne a Sztálin-imádó kommunista…? Azt a külföldi közönségnek még talán, de nekünk már nehéz bemesélni.","shortLead":"A Nemzetközi Emmy-díjra a legjobb tévéfilm kategóriában jelölt Trezor egy mese 1956-ból. Anger Zsoltot még órákig el...","id":"20191125_En_sztalinista_vagyok_legalabbis_ma_reggel_meg_az_voltam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44b4edda-d290-4453-b746-b7e0ff1e2966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efbf99c-ea02-4d62-85e2-af5d82c11513","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_En_sztalinista_vagyok_legalabbis_ma_reggel_meg_az_voltam","timestamp":"2019. november. 25. 20:00","title":"„Én sztálinista vagyok, legalábbis ma reggel még az voltam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kabulban gránátot dobtak az ENSZ egyik gépjárműjére vasárnap; egy külföldi személy életét vesztette, öt másik ember megsebesült - közölték a hatóságok.

","shortLead":"Kabulban gránátot dobtak az ENSZ egyik gépjárműjére vasárnap; egy külföldi személy életét vesztette, öt másik ember...","id":"20191124_Granatot_dobtak_egy_ENSZjarmure_Afganisztanban_egy_ember_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6867ea9-7e82-4bc7-8d98-d785b5a63e63","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Granatot_dobtak_egy_ENSZjarmure_Afganisztanban_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. november. 24. 17:30","title":"Gránátot dobtak egy ENSZ-járműre Afganisztánban, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok ötödik alkotmánymódosítására hivatkozva Pennsylvaniában nem lehet arra kényszeríteni a gyanúsítottakat, hogy adják át a jelszavaikat a hatóságoknak.","shortLead":"Az Egyesült Államok ötödik alkotmánymódosítására hivatkozva Pennsylvaniában nem lehet arra kényszeríteni...","id":"20191125_jelszo_vedelme_gyanusitott_pennsylvania_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136813dc-c6ed-45f9-bf6c-ea92286e845e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_jelszo_vedelme_gyanusitott_pennsylvania_birosag","timestamp":"2019. november. 25. 10:33","title":"Az alkotmány is védheti a jelszavakat Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramon nemrég tettek elérhetővé egy funkciót, amellyel úgy oszthatók meg a történetek, hogy csak bizonyos ismerősök lássák. A fejlesztést most átveszi a Facebook.","shortLead":"Az Instagramon nemrég tettek elérhetővé egy funkciót, amellyel úgy oszthatók meg a történetek, hogy csak bizonyos...","id":"20191125_instagram_tortenet_sztori_megosztasa_close_friends_facebook_favorites_kedvencek_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff96ef74-4085-486c-a605-ba64320c92f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_instagram_tortenet_sztori_megosztasa_close_friends_facebook_favorites_kedvencek_funkcio","timestamp":"2019. november. 25. 09:03","title":"Hálás lesz a Facebook új funkciójáért: jön a mikromegosztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]