hvg.hu: Mikor és hogyan tudta meg, hogy Nemzetközi Emmy-díjra jelölték?

Gera Marina: Szeptember 19-én tudtam meg, hogy jelöltek a legjobb színésznő címre. Éppen próbáltam a színházban, a rendezőm írt egy üzenetet. Egy kollégám készített is egy képet, amint épp „sokkot kapok” a hírtől.

hvg.hu: Ez az első alkalom, hogy magyar színésznőt jelöltek a díjra. Mivel töltötte az időt eddig New Yorkban, a díjátadó helyszínén?

G. M.: Ez egy négynapos fesztivál, minden nap programokon voltam. Úgy érzem, nagy az érdeklődés a színészek iránt, többen mondták, és én is érzem, hogy rajtam kifejezetten nagy a figyelem. Ennek az is lehet az oka, hogy először van magyar színésznőjelölt. A Nemzetközi Televíziós Művészeti és Tudományos Akadémia tagjainak a fesztivál előtti ebédjére elvileg nem hivatalosak a színésznők, de engem például a fesztiváligazgató megkérdezett, hogy nem mennék-e e el. Úgyhogy most megyek (az interjú helyi idő szerint délelőtt 10-kor készült – a szerk.). Úgy tudom, ott lesz például a Trónok harca írója is.

hvg.hu: Mit vár a gálától?

G. M.: Nem fogok sírni, ha nem én nyerek. De dolgozni szeretnék, szeretném, ha ezzel a jelöléssel itthon és esetleg nemzetközi színtéren kiérdemelnék lehetőségeket.

hvg.hu: Hogyan készült a forgatásra?

G. M.: A film komoly, súlyos témát dolgoz fel. Két hónapot készültem rá. Minden családban van ilyen történet, mégis ez egy elhallgatott tabutéma, hiszen a málenkij robotról nem lehetett beszélni. Néztem dokumentumfilmeket, riportokat, de a személyes történetben nekem arra kellett koncentrálnom, hogy felépítsem magamban mindazt, ami az én karakteremhez tartozik – a vallásos viszonytól kezdve az anyaságig. Azt nem tudom elképzelni, milyen lehet a Gulágon, de azt igen, milyen lehet, ha az ember nem láthatja a gyerekét, és azt sem tudja, mikor találkozhat vele újra. Ma egyébként Gulág-emléknap van, így beszélni fogok erről – ha nem is kell felmennem a színpadra, akkor a vörös szőnyegen.

hvg.hu: Beszéddel készül?

G. M.: Volt egy beszéd a fejemben, de még gyorsan átírom. Készülni mindenképpen kell, mert ha ki kell mennem, akkor csak harminc másodpercem lesz, az nagyon kevés idő, nagyon összeszedettnek kell lenni. De ha nem is leszek Emmy-díjas, Emmy-jelölt már vagyok, erről oklevelet és érmet is kaptam. Emellett három ruhával készülök – az ebédre, a vörös szőnyegre és az afterpartira – és a magyar tervezőket fogom képviselni.

