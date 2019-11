Gera Marina, Bergendy Péter, Köbli Norbert forgatókönyvíró, Lajos Tamás producer és Káel Csaba kormánybiztos személyesen vesznek részt a hétfő esti díjátadó gálán New Yorkban.

11 kategóriában 21 országból 44 jelölt versenyez a Nemzetközi Emmy-díjakért, melyeket magyar idő szerint kedd hajnalban adnak át, immár 47. alkalommal. Idén először magyar alkotásokat is jelölt a több mint 900 szakmabeliből álló nemzetközi zsűri a rangos díjra. Az 1969-ben alapított Nemzetközi Televíziós Művészeti és Tudományos Akadémia 60 ország tévés szakembereit tömöríti, és évről évre díjazza a legjobb produkciókat, melyek nem az Egyesült Államokban készültek.

© Örök tél

Gera Marinát Szász Attila Örök tél című filmjében nyújtott alakításáért jelölték a rangos nemzetközi díjra, brazil, brit és indiai tévéfilmek főszereplőivel együtt. Az Örök tél című történelmi drámát, mely a második világháború végén málenkij robotra elhurcolt több százezer magyar áldozatnak állít emléket, tavaly augusztus óta vetítik és díjazzák világszerte, több mint 30 hazai és nemzetközi elismerésben részesült az elmúlt hónapokban.

A Bergendy Péter rendezésében készült Trezor című film egy ausztrál, egy brazil és egy indiai jelölttel versenyez a legjobb tévéfilm díjért. Az Anger Zsolt főszereplésével készült Trezor az ’56-os forradalom zűrzavarában játszódik, története szerint a Belügyminisztérium páncéltermének kulcsai elvesznek, ezért a rendőrök kihoznak a börtönből egy hajdani bankrablót, hogy törje fel a feltörhetetlennek tartott trezort. Bergendy Péter rendezését 8 Magyar Filmdíjjal tüntette ki a Magyar Filmakadémia tagsága áprilisban.

Az Örök tél és a Trezor című film forgatókönyvét is Köbli Norbert írta, és mindkét alkotás a Szupermodern Stúdió gyártásában készült Lajos Tamás producer vezetésével.

© Trezor

A Nemzetközi Emmy Díjátadó hétvégéje november 22-én pénteken, a hivatalos megnyitóval veszi kezdetét a New York-i Magyar Főkonzulátuson.

Magyarország New York-i Főkonzulátusa és a New York-i Magyar Kulturális Intézet a Nemzetközi Emmy Akadémiával közösen látja vendégül a megnyitón a nemzetközi és amerikai filmipar több mint kétszáz fős meghívotti köre mellett díszvendégként a díj magyar várományosait. A meghívottakat Káel Csaba a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Pásztor István, Magyarország New York-i főkonzulja és Bruce Paisner, az Emmy Nemzetközi Televíziós Művészeti és Tudományos Akadémia elnöke is köszönti.