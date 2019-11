Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e20adbfb-046e-458b-b574-461395f5a728","c_author":"HVG","category":"360","description":"Igazi, többnyire csak könyvtárban hozzáférhető könyvekkel próbálja erősíteni a Wikipedia forrásértékét egy közhasznú szervezet. ","shortLead":"Igazi, többnyire csak könyvtárban hozzáférhető könyvekkel próbálja erősíteni a Wikipedia forrásértékét egy közhasznú...","id":"201947_papirral_belelt_wikipedia_kozelebb_azigazsaghoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e20adbfb-046e-458b-b574-461395f5a728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a5ae89-9dcd-4a73-b193-fc1951537525","keywords":null,"link":"/360/201947_papirral_belelt_wikipedia_kozelebb_azigazsaghoz","timestamp":"2019. november. 25. 14:00","title":"Rendet tennének a Wikipedián, naponta 1000 könyvet szkennelnek be ehhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Budapest 2023-ban rendezne atlétikai világbajnokságot. A rendezés jogát elnyerte a város, stadion azonban még nincs. Most a főváros – határozott követelésekkel és feltételekkel – a kormány és a rendezés mellé állhat. De ennek komoly ára van.","shortLead":"Budapest 2023-ban rendezne atlétikai világbajnokságot. A rendezés jogát elnyerte a város, stadion azonban még nincs...","id":"20191125_Karacsony_penzt_es_kormanyhatarozatot_ker_Orbantol_csak_igy_tamogatjak_az_atletikai_vebet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c29344-de23-42c7-929e-8961dd011e1a","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Karacsony_penzt_es_kormanyhatarozatot_ker_Orbantol_csak_igy_tamogatjak_az_atletikai_vebet","timestamp":"2019. november. 25. 14:23","title":"Karácsony pénzt és kormányhatározatot kér Orbántól, csak így támogatják az atlétikai vébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0495c4e-f969-4e0c-a50c-afcd7a2aad6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszakította útját a Turkish Airlines Isztambulból Düsseldorfba tartó járata hétfőn délelőtt.","shortLead":"Megszakította útját a Turkish Airlines Isztambulból Düsseldorfba tartó járata hétfőn délelőtt.","id":"20191125_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_az_IsztambulDusseldorf_jarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0495c4e-f969-4e0c-a50c-afcd7a2aad6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5732b6ff-976d-4068-a1f9-560722659846","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_az_IsztambulDusseldorf_jarat","timestamp":"2019. november. 25. 12:28","title":"Rosszul lett egy utas, Budapesten szállt le az Isztambul–Düsseldorf-járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c288aca-87c0-437e-b710-f6e65bd42b23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház színészei fotót közöltek a nagy pillanatról.","shortLead":"A Katona József Színház színészei fotót közöltek a nagy pillanatról.","id":"20191124_borbely_alexandra_nagy_ervin_lanykeres_eljegyzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c288aca-87c0-437e-b710-f6e65bd42b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7bd762-440b-4059-9698-36461a2a796e","keywords":null,"link":"/kultura/20191124_borbely_alexandra_nagy_ervin_lanykeres_eljegyzes","timestamp":"2019. november. 24. 12:31","title":"Megkérte Borbély Alexandra kezét Nagy Ervin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik buszon egy utas megsérült.","shortLead":"Az egyik buszon egy utas megsérült.","id":"20191124_busz_auto_baleset_rakosmente_utlezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c212d227-3eda-4461-8235-5b268cadbde3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_busz_auto_baleset_rakosmente_utlezaras","timestamp":"2019. november. 24. 17:16","title":"Buszok közé szorult egy autó Rákosmentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg garázdaság és könnyű testi sértés miatt ítélték el, hivatalos személy elleni erőszakkal bővült a bűnlajstrom.","shortLead":"Eredetileg garázdaság és könnyű testi sértés miatt ítélték el, hivatalos személy elleni erőszakkal bővült a bűnlajstrom.","id":"20191125_Pingpongutovel_tamadt_a_rendorokre_hat_evre_kiutasitottak_a_szir_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19051085-2810-4311-9340-386141a6c52b","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Pingpongutovel_tamadt_a_rendorokre_hat_evre_kiutasitottak_a_szir_ferfit","timestamp":"2019. november. 25. 16:52","title":"Pingpongütővel támadt a rendőrökre, hat évre kiutasították a szír férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok ötödik alkotmánymódosítására hivatkozva Pennsylvaniában nem lehet arra kényszeríteni a gyanúsítottakat, hogy adják át a jelszavaikat a hatóságoknak.","shortLead":"Az Egyesült Államok ötödik alkotmánymódosítására hivatkozva Pennsylvaniában nem lehet arra kényszeríteni...","id":"20191125_jelszo_vedelme_gyanusitott_pennsylvania_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136813dc-c6ed-45f9-bf6c-ea92286e845e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_jelszo_vedelme_gyanusitott_pennsylvania_birosag","timestamp":"2019. november. 25. 10:33","title":"Az alkotmány is védheti a jelszavakat Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4c8013-b186-4a19-9c97-7a633cfddbc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 30 méteres szakaszon szakadt le a híd. ","shortLead":"Egy 30 méteres szakaszon szakadt le a híd. ","id":"20191124_Foto_Leszakadt_az_autopalya_egy_viaduktja_EszakOlaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f4c8013-b186-4a19-9c97-7a633cfddbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cf83cf-2618-4314-98ca-3c68cc728d82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_Foto_Leszakadt_az_autopalya_egy_viaduktja_EszakOlaszorszagban","timestamp":"2019. november. 24. 15:08","title":"Leszakadt egy autópálya viaduktja Észak-Olaszországban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]