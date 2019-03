Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottjának szívét kedden műtötték.","shortLead":"A Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottjának szívét kedden műtötték.","id":"20190315_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_szivmutet_operacio_intenziv_osztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2cad209-d6ee-48ea-92ee-d172ea3e5971","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_szivmutet_operacio_intenziv_osztaly","timestamp":"2019. március. 15. 22:06","title":"Az intenzíven kezelik M. Richárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ecuadori kutatók \"pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek partjainak közelében. A felfedezés a veszélyeztetett ragadozók figyelemmel kíséréséhez és védelméhez járulhat hozzá.","shortLead":"Ecuadori kutatók \"pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek partjainak közelében. A felfedezés a veszélyeztetett...","id":"20190317_porolycapa_ovoda_galapagos_szigetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afa30b2-a497-4efd-a0d8-c14b99141d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_porolycapa_ovoda_galapagos_szigetek","timestamp":"2019. március. 17. 10:03","title":"\"Pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc832e58-8bf2-453e-b191-9b1d7ff84445","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190315_Marabu_FekNyuz_Allami_unnepseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc832e58-8bf2-453e-b191-9b1d7ff84445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af28a2ba-7e50-4ba7-aea3-cb24d54e75c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Marabu_FekNyuz_Allami_unnepseg","timestamp":"2019. március. 15. 14:15","title":"Marabu FékNyúz: Állami ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem most kezdett érdeklődni a videojátékos tartalmak iránt, már korábban is foglalkoztak vele. Ennek következő lépcsőfoka egy új gomb megjelenése lesz a mobilappban.","shortLead":"A Facebook nem most kezdett érdeklődni a videojátékos tartalmak iránt, már korábban is foglalkoztak vele. Ennek...","id":"20190315_uj_gomb_a_facebookon_gaming_videojatekos_tartalmak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28963418-99e2-4094-a65a-c0be4f783c02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_uj_gomb_a_facebookon_gaming_videojatekos_tartalmak","timestamp":"2019. március. 15. 19:03","title":"Lesz egy új gomb a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b639c85-5854-482e-8fd7-9d607ddbc1fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre inkább kívülről a meg nem ismerhető, informális döntéshozatal uralja a magyar gazdaságpolitikát: rengeteg ügy csúszik a legfelsőbb szintre, ahol központosítva, személy- és akaratelven születnek meg a legfontosabb döntések. Ez erősen hasonlít arra, ahogyan a hetvenes években mentek a dolgok, amikor a valóban fontos dolgokat sosem akarták kimondani vagy leírni - véli Csaba László közgazdász, egyetemi tanár.","shortLead":"Egyre inkább kívülről a meg nem ismerhető, informális döntéshozatal uralja a magyar gazdaságpolitikát: rengeteg ügy...","id":"20190316_Csaba_Laszlo_Joreszt_a_hetvenes_evek_modellje_szerint_iranyitjak_a_magyar_gazdasagpolitikat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b639c85-5854-482e-8fd7-9d607ddbc1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac55232-91e0-4b6f-b12d-1aaf2a4d31e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190316_Csaba_Laszlo_Joreszt_a_hetvenes_evek_modellje_szerint_iranyitjak_a_magyar_gazdasagpolitikat","timestamp":"2019. március. 16. 15:08","title":"Csaba László: Jórészt a hetvenes évek modellje szerint irányítják a magyar gazdaságpolitikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9532eedc-cadd-4ee7-ad10-86aaa66821b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mellráknak tizenegy genetikailag különböző altípusa van és ezek mindegyikének más a lefolyása, valamint a kezelés utáni kiújulásának az esélye - derült ki a Nature című tudományos folyóiratban publikált új tanulmányból.","shortLead":"A mellráknak tizenegy genetikailag különböző altípusa van és ezek mindegyikének más a lefolyása, valamint a kezelés...","id":"20190316_mellrak_altipusai_kiujulas_kockazata_molekularis_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9532eedc-cadd-4ee7-ad10-86aaa66821b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97386c78-b8a2-4ccb-b9a0-3911cd5ea131","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_mellrak_altipusai_kiujulas_kockazata_molekularis_vizsgalat","timestamp":"2019. március. 16. 14:03","title":"Kiderült valami a mellrákról: valójában nem is egyetlen betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Iain Lindsay Instagram-videóban szavalta el a Nemzeti dalt.","shortLead":"Iain Lindsay Instagram-videóban szavalta el a Nemzeti dalt.","id":"20190315_A_brit_nagykovet_egyutt_unnepel_ma_a_magyarokkal_de_hogy_Video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a1ceb5-2d77-47e2-b975-075eb453545d","keywords":null,"link":"/elet/20190315_A_brit_nagykovet_egyutt_unnepel_ma_a_magyarokkal_de_hogy_Video","timestamp":"2019. március. 15. 12:43","title":"A brit nagykövet együtt ünnepel ma a magyarokkal, de hogy! Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1e4753-5adb-481f-b26b-602b14c00838","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő évi tokiói olimpia szervezőbizottsága bemutatta azokat a robotokat, amelyeket az olimpia és a paralimpia alatt fognak alkalmazni, hogy \"a leginnovatívabb olimpiai játékként\" emlékezzenek a 2020. évi nyári játékokra.","shortLead":"A jövő évi tokiói olimpia szervezőbizottsága bemutatta azokat a robotokat, amelyeket az olimpia és a paralimpia alatt...","id":"20190315_tokio_2020_olimpia_paralimpia_mozgaskorlatozott_nezok_innovacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e4753-5adb-481f-b26b-602b14c00838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0be398-d4e7-40d4-ba9b-215cbcf3d17c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_tokio_2020_olimpia_paralimpia_mozgaskorlatozott_nezok_innovacio","timestamp":"2019. március. 15. 16:42","title":"Menő segítő robotok is dolgoznak majd a tokiói olimpián – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]