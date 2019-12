Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c3ca55a-defa-472d-b3ec-e4c01032d4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két gyanúsított van az ügyben, ami szóba került a hangfelvételen, amely gyanúba keverte Lackner Csabát.","shortLead":"Két gyanúsított van az ügyben, ami szóba került a hangfelvételen, amely gyanúba keverte Lackner Csabát.","id":"20191208_Csalas_es_penzmosas_miatt_nyomoznak_a_kispesti_onkormanyzat_egyik_cegenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c3ca55a-defa-472d-b3ec-e4c01032d4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b1794a-5996-4e0e-89ff-02764d93cadc","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Csalas_es_penzmosas_miatt_nyomoznak_a_kispesti_onkormanyzat_egyik_cegenel","timestamp":"2019. december. 08. 15:27","title":"Csalás és pénzmosás miatt nyomoznak a kispesti önkormányzat egyik cégénél történtek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken az óceánok vízében lévő oxigén mennyisége és ennek nagyon rövid időn belül komoly hatása lesz a tengeri élőlényekre, s közvetve a halászatból élő, illetve a halakat fogyasztó százmilliók számára.","shortLead":"A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken az óceánok vízében lévő oxigén mennyisége és ennek nagyon rövid időn belül...","id":"20191207_oxigen_tenger_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8457bb5a-d932-4dc6-8ba8-2875d1ba19d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_oxigen_tenger_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 07. 18:05","title":"Emberek százmillióit fenyegeti az óceánok oxigénszintjének a csökkenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67885ae5-7809-4614-a601-ce2908cdf20a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szerint a videojátékokban megjelenő erőszak épp annyira valós, mintha egy filmet néznénk – csak utóbbit már régóta engedélyezi a platform. Most összehangolják a két szabályt.","shortLead":"A YouTube szerint a videojátékokban megjelenő erőszak épp annyira valós, mintha egy filmet néznénk – csak utóbbit már...","id":"20191208_youtube_jatek_gaming_video_eroszakos_tartalom_engedelyezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67885ae5-7809-4614-a601-ce2908cdf20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3128a16-37f3-4cb8-83a1-cad83d6acd76","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_youtube_jatek_gaming_video_eroszakos_tartalom_engedelyezese","timestamp":"2019. december. 08. 18:03","title":"Mehet a YouTube-on a kivégzés is, ha csak játszásiból van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a99855f-5023-4c44-bcf3-6d99df420126","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női kézilabda-válogatott 34-26-ra legyőzte Argentína csapatát a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság alsóházi rájátszásában, vasárnap.\r

","shortLead":"A magyar női kézilabda-válogatott 34-26-ra legyőzte Argentína csapatát a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női...","id":"20191208_Magyar_siker_Argentina_ellen_a_noi_kezilabdavilagbajnoksagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a99855f-5023-4c44-bcf3-6d99df420126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928331b7-39be-4d80-9963-2e5c4e1571d2","keywords":null,"link":"/sport/20191208_Magyar_siker_Argentina_ellen_a_noi_kezilabdavilagbajnoksagon","timestamp":"2019. december. 08. 08:05","title":"Magyar siker Argentína ellen a női kézilabda-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ae1472-7b83-46e2-9fb5-5b646fc281ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 2 millió forintos áron kínált NDK járgányt jövőre adott esetben akár oldtimer vizsgára is el lehet vinni.","shortLead":"A közel 2 millió forintos áron kínált NDK járgányt jövőre adott esetben akár oldtimer vizsgára is el lehet vinni.","id":"20191208_csaladi_orokseg_Budapesten_felbukkant_egy_szinte_uj_elado_wartburg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68ae1472-7b83-46e2-9fb5-5b646fc281ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40868edf-d2f9-4921-8a98-ee78a41460d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191208_csaladi_orokseg_Budapesten_felbukkant_egy_szinte_uj_elado_wartburg","timestamp":"2019. december. 08. 06:41","title":"Családi örökség: Budapesten felbukkant egy szinte új, eladó Wartburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4226ab53-14a6-4e08-9467-4b6131ae1824","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem 60 métert mászott felfelé egy szakadékból egy négyéves ikerpár, miután autóbalesetet szenvedtek apjukkal.","shortLead":"Csaknem 60 métert mászott felfelé egy szakadékból egy négyéves ikerpár, miután autóbalesetet szenvedtek apjukkal.","id":"20191209_Hatvanmeteres_szakadekbol_maszott_ki_egy_negyeves_ikerpar_miutan_balesetet_szenvedtek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4226ab53-14a6-4e08-9467-4b6131ae1824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214397e7-00c5-4d79-82b8-74524204f016","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Hatvanmeteres_szakadekbol_maszott_ki_egy_negyeves_ikerpar_miutan_balesetet_szenvedtek","timestamp":"2019. december. 09. 16:54","title":"Hatvanméteres szakadékból mászott ki egy négyéves ikerpár, miután balesetet szenvedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15f0be-c821-4914-9076-25d2ba9792b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nőt kórházba szállították. ","shortLead":"A nőt kórházba szállították. ","id":"20191208_Skorpio_mart_meg_egy_utast_egy_amerikai_gepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a15f0be-c821-4914-9076-25d2ba9792b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35aeac4-21c5-44d8-8d9a-082713320418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Skorpio_mart_meg_egy_utast_egy_amerikai_gepen","timestamp":"2019. december. 08. 19:05","title":"Skorpió mart meg egy utast egy amerikai gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45eac4d-fb34-4666-bfa8-0df4168da792","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kinek hozza a legnagyobb csomagot a Mikulás?","shortLead":"Kinek hozza a legnagyobb csomagot a Mikulás?","id":"20191207_Marabu_Feknyuz_Ez_az_unnep_is_hogy_megvaltozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d45eac4d-fb34-4666-bfa8-0df4168da792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afaa82cb-c639-4a6a-b487-bbc9aa7ebe0e","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Marabu_Feknyuz_Ez_az_unnep_is_hogy_megvaltozott","timestamp":"2019. december. 07. 20:50","title":"Marabu Féknyúz: Ez az ünnep is hogy megváltozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]