[{"available":true,"c_guid":"75b335c3-b96b-4499-8152-625584825d79","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mindennap fontos időt találnunk, amelyet csak gyerekünkre szánunk, amikor kizárólagosan ő kap szeretetet és figyelmet tőlünk. Valószínűleg neki is és nekünk is ezek lesznek a nap legkülönlegesebb pillanatai.","shortLead":"Mindennap fontos időt találnunk, amelyet csak gyerekünkre szánunk, amikor kizárólagosan ő kap szeretetet és figyelmet...","id":"20191208_Tulelotippek_szuloknek_igy_szanjunk_idot_a_minosegi_egyuttletre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75b335c3-b96b-4499-8152-625584825d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17946fd-ff8b-4d61-9ace-f224482b671c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191208_Tulelotippek_szuloknek_igy_szanjunk_idot_a_minosegi_egyuttletre","timestamp":"2019. december. 08. 19:15","title":"Túlélőtippek szülőknek: így szánjunk időt a minőségi együttlétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konok Péter történész, publicista szerint ez csak rosszra vezet.","shortLead":"Konok Péter történész, publicista szerint ez csak rosszra vezet.","id":"20191208_Konok_Peter_Szornyu_ha_mindenfele_diktatorok_akarjak_erobol_eldonteni_mi_a_muveszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95f3f49-036c-4977-8bd9-548543abb040","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Konok_Peter_Szornyu_ha_mindenfele_diktatorok_akarjak_erobol_eldonteni_mi_a_muveszet","timestamp":"2019. december. 08. 18:32","title":"Konok Péter: Szörnyű, ha mindenféle diktátorok akarják erőből eldönteni, mi a művészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2c460e-7a24-4220-b883-427299f2d12e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brit kutatók által kifejlesztett apró \"agyi chipek\" olyan betegségek gyógyításához jelenthetnek új utakat, mint az Alzheimer-kór.","shortLead":"A brit kutatók által kifejlesztett apró \"agyi chipek\" olyan betegségek gyógyításához jelenthetnek új utakat, mint...","id":"20191207_mesterseges_idegsejtek_agyi_chipek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc2c460e-7a24-4220-b883-427299f2d12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392c8b41-bc68-4902-ae9e-06c5a06e9b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_mesterseges_idegsejtek_agyi_chipek","timestamp":"2019. december. 07. 11:33","title":"Ha ezt az apró chipet tényleg behelyezik az agyunkba, az sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15f0be-c821-4914-9076-25d2ba9792b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nőt kórházba szállították. ","shortLead":"A nőt kórházba szállították. ","id":"20191208_Skorpio_mart_meg_egy_utast_egy_amerikai_gepen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a15f0be-c821-4914-9076-25d2ba9792b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35aeac4-21c5-44d8-8d9a-082713320418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Skorpio_mart_meg_egy_utast_egy_amerikai_gepen","timestamp":"2019. december. 08. 19:05","title":"Skorpió mart meg egy utast egy amerikai gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közbeszerzési tanácsadó és egy sok beruházást végző cég képviselője is a gyanúsítottak között van.","shortLead":"Egy közbeszerzési tanácsadó és egy sok beruházást végző cég képviselője is a gyanúsítottak között van.","id":"20191209_Ujabb_embereket_neveztek_meg_akiket_a_fideszes_kepviselovel_egyszerre_tartoztattak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a144419-c19c-4eb5-9821-608c765d6b75","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Ujabb_embereket_neveztek_meg_akiket_a_fideszes_kepviselovel_egyszerre_tartoztattak_le","timestamp":"2019. december. 09. 08:52","title":"Újabb embereket azonosítottak, akiket a fideszes képviselővel egyszerre tartóztattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f726090f-c4eb-4769-ae54-71ff09656db0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191208_mav_havazas_memek_okostevek_fbi_boeing_727_video_idojaras_jelentes_apple_watch_bongeszo_ertesitesek_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f726090f-c4eb-4769-ae54-71ff09656db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aee7bc6-46b9-45cd-a3d9-450b9b1a4a03","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_mav_havazas_memek_okostevek_fbi_boeing_727_video_idojaras_jelentes_apple_watch_bongeszo_ertesitesek_csalas","timestamp":"2019. december. 08. 12:03","title":"Ez történt: az FBI kiadta a figyelmeztetést, vigyázni kell az okostévékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a gyors orvosi beavatkozásnak volt köszönhető, hogy férfi nem halt meg.","shortLead":"Csak a gyors orvosi beavatkozásnak volt köszönhető, hogy férfi nem halt meg.","id":"20191209_Vadat_emeltek_az_anyja_elettarsat_megkeselo_sukosdi_fiu_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fa1cdb-2dd6-4ea5-b413-7561bd4216d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Vadat_emeltek_az_anyja_elettarsat_megkeselo_sukosdi_fiu_ellen","timestamp":"2019. december. 09. 09:57","title":"Vádat emeltek az anyja élettársát megkéselő sükösdi fiú ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1bd30a-36fa-4968-8832-b24f163559e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki politikusok állítólagos kokainozásáról, korrupciójáról ígér részleteket az „Angyal ügyvédje” nevű blog.","shortLead":"Ellenzéki politikusok állítólagos kokainozásáról, korrupciójáról ígér részleteket az „Angyal ügyvédje” nevű blog.","id":"20191208_Ellenzeki_Borkaiugyet_iger_az_Angyal_ugyvedje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af1bd30a-36fa-4968-8832-b24f163559e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7bf38a-fd8d-4417-b207-58400b3db1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Ellenzeki_Borkaiugyet_iger_az_Angyal_ugyvedje","timestamp":"2019. december. 08. 09:44","title":"Ellenzéki Borkai-ügyet ígér az „Angyal ügyvédje”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]