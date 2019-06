Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d13a7199-65b0-40dc-9deb-a0448c22329c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Emelkedik pontosabban, de olcsóbban viszik a törékeny csomagot.","shortLead":"Emelkedik pontosabban, de olcsóbban viszik a törékeny csomagot.","id":"20190614_Valtozik_a_postai_csomagok_dijszabasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a7199-65b0-40dc-9deb-a0448c22329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ffe4f-ea77-4674-931f-b173d0aed394","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Valtozik_a_postai_csomagok_dijszabasa","timestamp":"2019. június. 14. 10:14","title":"Változik a postai csomagok díjszabása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Indítványozták a Szegedi Törvényszéknél, hogy rendelje el a büntetőeljárás folytatását Czeglédy Csaba ellen. ","shortLead":"Indítványozták a Szegedi Törvényszéknél, hogy rendelje el a büntetőeljárás folytatását Czeglédy Csaba ellen. ","id":"20190613_czegledy_csaba_buntetoeljaras_szegedi_torvenyszek_mentelmi_jog_lex_czegledy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14d64b6-2190-4702-844f-9fb42faca0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_czegledy_csaba_buntetoeljaras_szegedi_torvenyszek_mentelmi_jog_lex_czegledy","timestamp":"2019. június. 13. 10:51","title":"Az ügyészség nem engedi el Czeglédy ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d86054-cd8e-47b9-a50c-d909f2e04aef","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Előválasztási vitát rendezett Gulyás Márton civil aktivista és a Partizán, az előválasztás második fordulója előtt csapott össze és ismertetett programot az MSZP, a DK és a Momentum indulója. A kánikulában csak a levegő volt forró, a hangulat nem. Kálmán Olga azonban nagyon odaszúrt Karácsony Gergelynek.","shortLead":"Előválasztási vitát rendezett Gulyás Márton civil aktivista és a Partizán, az előválasztás második fordulója előtt...","id":"20190614_Karacsony_Gergely_Kalman_Olga_es_KerpelFronius_Gabor_ugy_csaptak_ossze_hogy_ugyanazt_akarjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d86054-cd8e-47b9-a50c-d909f2e04aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6522bcf5-c206-4d49-8233-4b56e3b95b24","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Karacsony_Gergely_Kalman_Olga_es_KerpelFronius_Gabor_ugy_csaptak_ossze_hogy_ugyanazt_akarjak","timestamp":"2019. június. 14. 19:37","title":"Karácsony Gergely, Kálmán Olga és Kerpel-Fronius Gábor úgy csaptak össze, hogy ugyanazt akarják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor is arról beszélt pénteki rádióinterjújában, hogy milyen emléket tudnának állítani az áldozatoknak.","shortLead":"Orbán Viktor is arról beszélt pénteki rádióinterjújában, hogy milyen emléket tudnának állítani az áldozatoknak.","id":"20190614_Emlekmu_lehet_a_Hableany_hajoroncsanak_orrabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f3ee48-9247-4141-9a0d-71f311f29e93","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Emlekmu_lehet_a_Hableany_hajoroncsanak_orrabol","timestamp":"2019. június. 14. 13:40","title":"Emlékmű lehet a Hableány hajóroncsának orrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","shortLead":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","id":"20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58437e3e-85a4-4599-800b-ff1f22a32b41","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","timestamp":"2019. június. 13. 17:00","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult Heinz-Christian Strache ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hőségriasztás ideje alatt szünetel a légi szúnyogirtás. ","shortLead":"A hőségriasztás ideje alatt szünetel a légi szúnyogirtás. ","id":"20190614_Jol_jartak_a_hoseggel_a_szunyogok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdfb986-7cb7-4587-90e4-aad0d0f08521","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Jol_jartak_a_hoseggel_a_szunyogok","timestamp":"2019. június. 14. 15:55","title":"Jól jártak a hőséggel a szúnyogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66cbb8e-a096-499b-82ab-fc10c25e6726","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"De csak fél évre. A rendvédelmi szervvé átalakuló hivatalt már nem ő fogja vezetni.","shortLead":"De csak fél évre. A rendvédelmi szervvé átalakuló hivatalt már nem ő fogja vezetni.","id":"20190614_Miniszteri_biztos_lesz_a_Menekultugyi_Hivatal_eddigi_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f66cbb8e-a096-499b-82ab-fc10c25e6726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd9557f-60f9-4c6b-9033-4a248733c49c","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Miniszteri_biztos_lesz_a_Menekultugyi_Hivatal_eddigi_vezetoje","timestamp":"2019. június. 14. 07:30","title":"Miniszteri biztos lesz a Menekültügyi Hivatal eddigi vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az esemény még a Facebooknak is sok volt, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak korábban nem.","shortLead":"Az esemény még a Facebooknak is sok volt, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak korábban nem.","id":"20190614_hvim_felvideki_magyar_sziget_bethlen_gabor_alapkezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779a0ec4-868f-4fae-a47e-aa5db7b04ac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_hvim_felvideki_magyar_sziget_bethlen_gabor_alapkezelo","timestamp":"2019. június. 14. 05:10","title":"Toroczkaiék felvidéki fesztiválját támogatta a Miniszterelnökség – aztán meggondolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]