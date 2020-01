2020. január 4-én este egy Los Angeles-i jótékonysági koncerten újra együtt játszottak a Nirvana túlélő zenészei, a dobos Dave Grohl, a basszista Krist Novoselic és egykori turnégitárosuk, Pat Smear, írja az openairrado.hu.

A trióval olyan vendégénekesek léptek fel, mint a gitáros-énekesnő St. Vincent vagy Beck.

Íme, a fellépés:

Novoselic, Grohl és Smear legutóbb 2018 októberében játszottak el egy hatszámos Nirvana-blokkot a dobos jelenlegi zenekara, a Foo Fighters által szervezett Cal Jam fesztiválon.

A mostani Los Angeles-i fellépésen a korábbi számok mellett a zenekar MTV Unplugged koncertjén is előadott Bowie-átiratát, a Man Who Sold the Worldöt, valamint a Lithium, Been A Son és Heart-Shaped Box című számokat is előszedték. Utóbbit Dave Grohl 13 éves lánya, Violet Grohl énekelte, aki a Foo Fighters koncertjein a kórus tagja, a Szigeten is láthatta a közönség.