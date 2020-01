Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vezetés így (is) reagált az Egyesült Államok által Kasszem Szulejmani ellen elkövetett merényletére.","shortLead":"A vezetés így (is) reagált az Egyesült Államok által Kasszem Szulejmani ellen elkövetett merényletére.","id":"20200105_Iran_felmondja_az_atomalkut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2763d8-3bd1-4471-bcd5-8da8656bbfba","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Iran_felmondja_az_atomalkut","timestamp":"2020. január. 05. 21:27","title":"Irán felmondja az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3492e8c3-e9ef-4e0f-81c9-f201782df3d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon jól tartja magát az 1999-ben vásárolt szendvics.","shortLead":"Nagyon jól tartja magát az 1999-ben vásárolt szendvics.","id":"20200105_Igy_nez_ki_egy_mekis_hamburger_20_ev_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3492e8c3-e9ef-4e0f-81c9-f201782df3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21a5d2d-6991-43c4-838b-f593e9526966","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_Igy_nez_ki_egy_mekis_hamburger_20_ev_utan","timestamp":"2020. január. 05. 15:33","title":"Így néz ki egy mekis hamburger 20 év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87facf01-ec34-4864-8a89-3146ff13d968","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több robbanás rázta meg Bagdad azon részét, ahol néhány órával korábban gyászmenettel búcsúztak a pénteken megölt iráni tábornoktól, Kászim Szulejmánitól.","shortLead":"Több robbanás rázta meg Bagdad azon részét, ahol néhány órával korábban gyászmenettel búcsúztak a pénteken megölt iráni...","id":"20200104_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87facf01-ec34-4864-8a89-3146ff13d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152e144e-c56e-4801-8a19-fc788ef4ee0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_","timestamp":"2020. január. 04. 20:44","title":"Robbanások Bagdadban és egy iraki amerikai bázisnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37534b7-7284-4efb-ac23-4ee1ae953e13","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megölte, majd rágyújtotta a házát a testvérére, fél nap alatt elfogták.","shortLead":"Megölte, majd rágyújtotta a házát a testvérére, fél nap alatt elfogták.","id":"20200105_Testvergyilkossag_Morahalmon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d37534b7-7284-4efb-ac23-4ee1ae953e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d3d815-a651-493a-aac6-b4bacd8914d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Testvergyilkossag_Morahalmon","timestamp":"2020. január. 05. 09:23","title":"Testvérgyilkosság történt Mórahalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megölte élettársát egy férfi Zalaegerszegen. A bűnös önként feladta magát. ","shortLead":"Megölte élettársát egy férfi Zalaegerszegen. A bűnös önként feladta magát. ","id":"20200104_Ujabb_csaladon_beluli_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee877753-4972-44d6-8725-d2787434f4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Ujabb_csaladon_beluli_gyilkossag","timestamp":"2020. január. 04. 16:50","title":"Családon belüli gyilkosság történt Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","shortLead":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","id":"20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e70d45-223f-411a-97ac-257c67cc1a35","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","timestamp":"2020. január. 05. 12:35","title":"Mozgássérült embert ütött le egy luxusautós egy szántódi áruház parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4024acde-a592-4ff9-a6f9-39c8265e2785","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fegyveresek akadályozták meg, hogy ellenzéki képviselők a parlament épületébe lépjenek.","shortLead":"Fegyveresek akadályozták meg, hogy ellenzéki képviselők a parlament épületébe lépjenek.","id":"20200106_A_kormany_megszallta_a_parlamentet_Venezuelaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4024acde-a592-4ff9-a6f9-39c8265e2785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be30d33-7871-47b5-9074-244c8d0248e1","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_A_kormany_megszallta_a_parlamentet_Venezuelaban","timestamp":"2020. január. 06. 05:51","title":"A kormány megszállta a parlamentet Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"56 évesen elhunyt Gesztesi Károly színész - írta szombaton délután a Blikk.hu.","shortLead":"56 évesen elhunyt Gesztesi Károly színész - írta szombaton délután a Blikk.hu.","id":"20200104_Meghalt_Gesztesi_Karoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28ea145-1d9e-472f-982b-908813c97236","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Meghalt_Gesztesi_Karoly","timestamp":"2020. január. 04. 18:02","title":"Meghalt Gesztesi Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]