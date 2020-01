Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mihail Misusztyint, a szövetségi adóhivatal vezetőjét jelölte kormányfőnek Vlagyimir Putyin orosz államfő. ","shortLead":"Mihail Misusztyint, a szövetségi adóhivatal vezetőjét jelölte kormányfőnek Vlagyimir Putyin orosz államfő. ","id":"20200115_uj_orosz_miniszterelnok_mihail_misusztyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88517b7-c0bf-493b-8598-6c4d9bd14dd2","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_uj_orosz_miniszterelnok_mihail_misusztyin","timestamp":"2020. január. 15. 17:31","title":"Megvan az új orosz miniszterelnök neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyomásgyakorlással próbálja elérni az amerikai kormányzat, hogy a britek ne a Huawei technológiáját használják az 5G-s hálózatfejlesztésekhez. Egyelőre eredménytelenül.","shortLead":"Nyomásgyakorlással próbálja elérni az amerikai kormányzat, hogy a britek ne a Huawei technológiáját használják az 5G-s...","id":"20200115_amerikai_kormany_egyesult_kiralysag_huawei_5g_halozatfejlesztes_boris_johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484d1f7f-09de-4830-a565-1da6d7eb4fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_amerikai_kormany_egyesult_kiralysag_huawei_5g_halozatfejlesztes_boris_johnson","timestamp":"2020. január. 15. 14:03","title":"Amerika megüzente a briteknek: nem kéne a Huaweijel üzletelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebf122e-25e6-49f6-a996-6481ec3f801c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hónapon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok felmondják az önkéntes túlmunkára kötött szerződéseket. ","shortLead":"Három hónapon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok felmondják az önkéntes túlmunkára kötött szerződéseket. ","id":"20200115_Ugy_mondjak_fel_az_orvosok_a_tulmunkaszerzodest_hogy_az_fajjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ebf122e-25e6-49f6-a996-6481ec3f801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20384291-770e-48c1-aa5b-31e7a7c033e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Ugy_mondjak_fel_az_orvosok_a_tulmunkaszerzodest_hogy_az_fajjon","timestamp":"2020. január. 15. 18:57","title":"Úgy mondják fel az orvosok a túlmunka-szerződést, hogy az mindenkinek fájjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt képviselői is határozottan kiálltak a jogállamiság mellett a plenáris ülésen. ","shortLead":"Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt képviselői is határozottan kiálltak a jogállamiság mellett a plenáris...","id":"20200115_Fidesz_Europai_Parlament_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bdc2bc-b361-4887-b7f6-f23fe4025d43","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Fidesz_Europai_Parlament_vita","timestamp":"2020. január. 15. 18:47","title":"Nem sok jót hozott a Fidesznek a hetes cikkről szóló EP-vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64a0eae-4ba3-4c69-8be2-48d4ac7db0ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa felől jött a hideg és a hó.","shortLead":"Európa felől jött a hideg és a hó.","id":"20200116_Hoban_acsorogtak_a_tevek_a_szaudi_sivatagban_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f64a0eae-4ba3-4c69-8be2-48d4ac7db0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b96c2b-be8c-47ea-bf9d-19cca8c65bed","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Hoban_acsorogtak_a_tevek_a_szaudi_sivatagban_video","timestamp":"2020. január. 16. 10:40","title":"Hóban ácsorogtak a tevék a szaúdi sivatagban (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A testvérüket, az édesanyát és két szomszédot is sokkos állapotban szállítottak kórházba.","shortLead":"A testvérüket, az édesanyát és két szomszédot is sokkos állapotban szállítottak kórházba.","id":"20200116_Negy_gyermek_meghalt_egy_lakastuzben_Temesvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b63090-2b20-4891-827d-5c5b80359281","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_Negy_gyermek_meghalt_egy_lakastuzben_Temesvaron","timestamp":"2020. január. 16. 08:46","title":"Négy gyermek meghalt egy lakástűzben Temesváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Első pillantásra ideálisnak tűnhet, ha a vezető egy barátját is a csapatában tudhatja. De néha több probléma adódik csupán ebből az egy munkakapcsolatból, mint a csapat többi részének menedzseléséből.","shortLead":"Első pillantásra ideálisnak tűnhet, ha a vezető egy barátját is a csapatában tudhatja. De néha több probléma adódik...","id":"20200114_Hol_a_hatar_Tiltott_zonak_baratsag_eseten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d55259b-3560-4ee2-81c1-3f181ea886da","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200114_Hol_a_hatar_Tiltott_zonak_baratsag_eseten","timestamp":"2020. január. 14. 14:47","title":"Hol a határ? Tiltott zónák barátság esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság jogtalanul tiltotta meg két adó beszedését Magyarországnak – mondta ki a főtanácsnok, akinek a véleménye nem köti ugyan a Bíróságot, ám szinte minden esetben megegyezik azzal az ítélet.","shortLead":"Az Európai Bizottság jogtalanul tiltotta meg két adó beszedését Magyarországnak – mondta ki a főtanácsnok, akinek...","id":"20200116_Magyarorszagnak_adhat_igazat_az_EU_Birosag_Brusszellel_szemben_egy_adozasi_ugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fa9769-d8ec-44bb-8a4a-23439900e94d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200116_Magyarorszagnak_adhat_igazat_az_EU_Birosag_Brusszellel_szemben_egy_adozasi_ugyben","timestamp":"2020. január. 16. 11:11","title":"Magyarországnak adhat igazat az EU Bíróság Brüsszellel szemben egy adózási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]