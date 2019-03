Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c674ae13-347f-425e-84d4-90e29eb5165c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) a magyar választásokon is rajta tartotta a szemét. A tapasztalatokról Alexander Shlykkel, a szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának választási részlegének vezetőjével készített interjút a Népszava.","shortLead":"Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) a magyar választásokon is rajta tartotta a szemét...","id":"20190318_EBESZ_A_magyar_valasztas_retorikaja_megfelemlito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c674ae13-347f-425e-84d4-90e29eb5165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115830b0-fa49-4f0a-abf5-a0dde55eea2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_EBESZ_A_magyar_valasztas_retorikaja_megfelemlito","timestamp":"2019. március. 18. 08:45","title":"EBESZ: A magyar választás retorikája megfélemlítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3322037-a934-424b-b2d1-4f29b666c826","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űr mikrogravitációs környezete serkenti az indukált pluripotens őssejtek (iPS-sejtek) átalakulását más típusú sejtekké, a jelenséget a kínai Tiencsou-1 űrmisszió során végzett egérkísérletekben figyelték meg a kutatók. Eredményeik új perspektívákat nyitnak az űrutazások területén.","shortLead":"Az űr mikrogravitációs környezete serkenti az indukált pluripotens őssejtek (iPS-sejtek) átalakulását más típusú...","id":"20190316_mikrogravitacio_ips_sejtek_indukalt_pluripotens_ossejtek_atalakulasa_urutazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3322037-a934-424b-b2d1-4f29b666c826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dfbd51-afd1-4a99-baf0-b190cfde62d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_mikrogravitacio_ips_sejtek_indukalt_pluripotens_ossejtek_atalakulasa_urutazas","timestamp":"2019. március. 16. 20:03","title":"Kínai tudósok egereket vittek az űrbe, és úgy néz ki, megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit Budapesten végül a rendőrök kísérték le a gépről. ","shortLead":"A férfit Budapesten végül a rendőrök kísérték le a gépről. ","id":"20190317_Reszeg_utas_miatt_fordult_vissza_a_Wizz_Air_londoni_jarata_Budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a23ec-a025-4132-8323-ea7ad55293a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Reszeg_utas_miatt_fordult_vissza_a_Wizz_Air_londoni_jarata_Budapestre","timestamp":"2019. március. 17. 12:59","title":"Részeg utas miatt fordult vissza a Wizz Air londoni járata Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b7c9ee-ee14-48a8-b739-f60c1e3d8041","c_author":"Makai Máté","category":"velemeny","description":"Yuval Noah Harari 21 lecke a 21. századról című könyvében minden eddiginél hangsúlyosabb kritikával illeti a nyugati társadalmak egyik legnagyszerűbb vívmányát, a liberalizmust és intézményeit. A kritikát félve fogalmazza meg, tartva attól, hogy esetleg ezzel muníciót szolgáltat bizonyos politikai erőknek, amelyek gondolatait szövegkörnyezetükből kiragadva és torzítva használnák fel azokat politikai célú érveléseikben. A liberalizmus gyakorlati vizsgálata azonban éppen fejlődése érdekében elkerülhetetlen. De melyek a szabadelvűség társgondolatai, melyek itt szóba jöhetnek?","shortLead":"Yuval Noah Harari 21 lecke a 21. századról című könyvében minden eddiginél hangsúlyosabb kritikával illeti a nyugati...","id":"20190317_Megujulhate_a_liberalizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4b7c9ee-ee14-48a8-b739-f60c1e3d8041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e109da-cfc6-44e8-bec9-481b6fd0bd48","keywords":null,"link":"/velemeny/20190317_Megujulhate_a_liberalizmus","timestamp":"2019. március. 17. 15:20","title":"Megújulhat-e a liberalizmus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ szombaton közölte, együttműködik a pénteki új-zélandi terrorcselekmény elkövetőjével kapcsolatos vizsgálatokban az érintett országok partner szolgálataival Brenton Tarrant magyarországi utazási és tartózkodási körülményeinek teljes körű feltárása érdekében. A gyilkos az egész térséget bejárta, Magyarország, Románia és Bulgária mellett megfordult Boszniában, Horvátországban Szerbiában és Törökországban is. ","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ szombaton közölte, együttműködik a pénteki új-zélandi terrorcselekmény elkövetőjével...","id":"20190316_A_TEK_is_nyomoz_a_christchurci_gyilkos_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d545cd13-82fb-4635-b63a-f663c0538ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_A_TEK_is_nyomoz_a_christchurci_gyilkos_ugyeben","timestamp":"2019. március. 16. 16:14","title":"A TEK is nyomoz a christchurchi gyilkos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tömeggyilkosságért vádat emeltek a 49 halálos áldozatot követelő új-zélandi terrortámadások elkövetője ellen, aki pénteken jelent meg a christchurchi körzeti bíróság előtt, és aki április 5-én áll ismét a bírák elé.

","shortLead":"Tömeggyilkosságért vádat emeltek a 49 halálos áldozatot követelő új-zélandi terrortámadások elkövetője ellen, aki...","id":"20190316_Tomeggyilkossagert_vadat_emeltek_a_christchurchi_lovoldozo_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ada01c7-4134-4c6b-b45c-e6b0924b16c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Tomeggyilkossagert_vadat_emeltek_a_christchurchi_lovoldozo_ellen","timestamp":"2019. március. 16. 14:02","title":"Tömeggyilkosságért vádat emeltek a christchurchi lövöldöző ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f75188-6eba-44cc-b055-d0e07ad648a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NKA programjában évi 800 ezer forintot nyerhetnek maximálisan 2000 főnél kisebb települések közművelődésre, értékteremtésre.\r

\r

","shortLead":"Az NKA programjában évi 800 ezer forintot nyerhetnek maximálisan 2000 főnél kisebb települések közművelődésre...","id":"20190317_Kis_falvakba_lehelne_kulturalis_eletet_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59f75188-6eba-44cc-b055-d0e07ad648a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ea4bd3-e8ea-4730-bbca-cf7921d17645","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Kis_falvakba_lehelne_kulturalis_eletet_a_kormany","timestamp":"2019. március. 17. 19:34","title":"Kis falvakba lehelne kulturális életet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan végleg felfüggeszti a Google a sokáig a Facebook riválisaként emlegetett, mostanra viszont (szinte) teljesen kiüresedett Google+ szolgáltatását. A bejegyzések egy része viszont továbbra is az interneten marad.","shortLead":"Hamarosan végleg felfüggeszti a Google a sokáig a Facebook riválisaként emlegetett, mostanra viszont (szinte) teljesen...","id":"20190318_google_plus_torles_internet_archive_archive_team_internet_archivalasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ea38ef-b8f2-480d-b202-c53948e0f2c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_google_plus_torles_internet_archive_archive_team_internet_archivalasa","timestamp":"2019. március. 18. 10:33","title":"Heteken belül törli a Google a Google+ szolgáltatását, mégsem tűnik el (teljesen) az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]