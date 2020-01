Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összekeverték a Puskás Futball Club Kft. és a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány számait.","shortLead":"Összekeverték a Puskás Futball Club Kft. és a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány számait.","id":"20200121_Az_UEFA_rossz_adatok_alapjan_arra_jutott_a_Felcsut_Europa_20_legtobb_nyereseget_termelo_egyutteseinek_egyike","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04988b7-8210-4ae9-88a8-352b23b73e03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_Az_UEFA_rossz_adatok_alapjan_arra_jutott_a_Felcsut_Europa_20_legtobb_nyereseget_termelo_egyutteseinek_egyike","timestamp":"2020. január. 21. 18:45","title":"Az UEFA rossz adatok alapján arra jutott, a Felcsút Európa 20, legtöbb nyereséget termelő csapatainak egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A vízügyi hatóság lezárta az eljárást, amit azért indítottak, mert szennyező anyagok jutottak a környező patakokba a Mátrai Erőmű víztározójából.","shortLead":"A vízügyi hatóság lezárta az eljárást, amit azért indítottak, mert szennyező anyagok jutottak a környező patakokba...","id":"20200122_Meszaros_Lorinc_eromuve_vizszennyezesi_birsagot_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430af6c6-368e-420c-b6cf-93a022fb41d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Meszaros_Lorinc_eromuve_vizszennyezesi_birsagot_kapott","timestamp":"2020. január. 22. 05:52","title":"Lezárult a vizsgálat, Mészáros Lőrinc erőműve vízszennyezési bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A korábbi szolgálati limuzin gyakran várakozás közben is járatta a motort, így égetve a benzint. Mostantól tisztán elektromos autót használ a köztársasági elnök és felesége.","shortLead":"A korábbi szolgálati limuzin gyakran várakozás közben is járatta a motort, így égetve a benzint. Mostantól tisztán...","id":"20200121_28_millios_elektromos_Audira_cserelte_benzines_Mercedeset_Ader","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae7a629-c8e4-4ee2-bd7d-b80d2bbbdce7","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_28_millios_elektromos_Audira_cserelte_benzines_Mercedeset_Ader","timestamp":"2020. január. 21. 06:36","title":"28 milliós elektromos Audira cserélte benzines Mercedesét Áder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc092ed5-5773-472d-96db-baa5398d3563","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak néhány napjuk van kérvényt írni azoknak a családoknak, akik nem szeretnék iskolába küldeni a hatodik évet betöltött gyereküket.\r

\r

","shortLead":"Már csak néhány napjuk van kérvényt írni azoknak a családoknak, akik nem szeretnék iskolába küldeni a hatodik évet...","id":"20200122_A_szulok_fele_nem_kapott_az_ovodaban_tajekoztatast_a_beiskolazashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc092ed5-5773-472d-96db-baa5398d3563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150fda48-2100-48bf-988f-6ed6b33c958b","keywords":null,"link":"/elet/20200122_A_szulok_fele_nem_kapott_az_ovodaban_tajekoztatast_a_beiskolazashoz","timestamp":"2020. január. 22. 09:25","title":"A szülők fele nem kapott az óvodában tájékoztatást a beiskolázáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Seattle városától mintegy 30 kilométernyire északra fekvő Everett kórházában ápolják.","shortLead":"Seattle városától mintegy 30 kilométernyire északra fekvő Everett kórházában ápolják.","id":"20200121_Koronavirusos_tudogyulladas_kielegito_az_allapota_az_USAban_diagnosztizalt_betegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d4f60-eaea-4a08-80f0-a393aa3c5a92","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Koronavirusos_tudogyulladas_kielegito_az_allapota_az_USAban_diagnosztizalt_betegnek","timestamp":"2020. január. 21. 21:19","title":"Koronavírusos tüdőgyulladás: kielégítő az állapota az USA-ban diagnosztizált betegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három kis hatótávolságú rakéta csapódott be hétfő este Bagdadban az úgynevezett Zöld Zónában, ahol a legfontosabb állami intézmények és a nagykövetségek helyezkednek el - közölte a belügyminisztérium.","shortLead":"Három kis hatótávolságú rakéta csapódott be hétfő este Bagdadban az úgynevezett Zöld Zónában, ahol a legfontosabb...","id":"20200121_Raketakkal_lottek_a_bagdadi_kovetsegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247239e3-f606-4952-9bcc-fbc0fd509108","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Raketakkal_lottek_a_bagdadi_kovetsegeket","timestamp":"2020. január. 21. 05:08","title":"Rakétákkal lőtték a bagdadi követségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64c9593-51b5-4282-9fa6-91f24c8bba34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Optimistán tekint a következő hónapok elé Elon Musk, a Crew Dragon sikeres tesztje után ugyanis már az űrhajósok útnak indítását tervezik a SpaceX-nél.","shortLead":"Optimistán tekint a következő hónapok elé Elon Musk, a Crew Dragon sikeres tesztje után ugyanis már az űrhajósok útnak...","id":"20200120_space_x_dragon_crew_urhajo_urutazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e64c9593-51b5-4282-9fa6-91f24c8bba34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da131c63-5885-4bf5-913e-8733c6f2447e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_space_x_dragon_crew_urhajo_urutazas","timestamp":"2020. január. 20. 13:03","title":"Elon Musk bemondta: a SpaceX legkésőbb júniusban embert küld a világűrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapest-politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány, Simonka György nem kér kegyelmet, elkészült a Bölcsek Tanácsának jelentése a Fideszről. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Budapest-politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány, Simonka György nem kér kegyelmet, elkészült a Bölcsek Tanácsának...","id":"20200121_Radar360_Fordulat_orosz_metrokocsik_ugyeben_Trumpnak_kinos_pillanatai_lesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db22e8f-cedd-447b-919e-1ade8c0383b1","keywords":null,"link":"/360/20200121_Radar360_Fordulat_orosz_metrokocsik_ugyeben_Trumpnak_kinos_pillanatai_lesznek","timestamp":"2020. január. 21. 08:10","title":"Radar360: Fordulat az orosz metrókocsik ügyében, Trumpnak kínos pillanatai lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]