[{"available":true,"c_guid":"fdbd3296-e990-4937-8a79-c649fe260c53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvény augusztusban lesz, rengeteg sztárt várnak.","shortLead":"A rendezvény augusztusban lesz, rengeteg sztárt várnak.","id":"20200122_Eloszor_lesz_Magyarorszagon_Comic_Con","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdbd3296-e990-4937-8a79-c649fe260c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b5b3a7-24c6-46ed-b7c0-0ab022519b82","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Eloszor_lesz_Magyarorszagon_Comic_Con","timestamp":"2020. január. 22. 18:14","title":"Először lesz Magyarországon Comic Con","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden olyan törvényt felülvizsgálnának, „amely az emberek jogos igazságérzetét sérti”.","shortLead":"Minden olyan törvényt felülvizsgálnának, „amely az emberek jogos igazságérzetét sérti”.","id":"20200123_Balatonfureden_tartja_evkezdo_frakciouleset_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29261d0c-60db-44c5-8dda-cbc436375367","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Balatonfureden_tartja_evkezdo_frakciouleset_a_Fidesz","timestamp":"2020. január. 23. 08:22","title":"Balatonfüreden tartja évkezdő frakcióülését a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe","c_author":"Serdült Viktória - Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"A kiszivárgott jelentés szerint a felfüggesztés meghosszabbítását javasolják Donald Tusk pártelnöknek. Az Európai Néppárt vezetése így oldaná meg, hogy Orbán Viktor személyében ne szerezzenek maguknak újabb ellenséget az uniós politikában.","shortLead":"A kiszivárgott jelentés szerint a felfüggesztés meghosszabbítását javasolják Donald Tusk pártelnöknek. Az Európai...","id":"20200122_Fidesz_felfuggesztes_neppart_bolcsek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5ae0e0-d34a-49ba-9179-01bf7fefa1d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Fidesz_felfuggesztes_neppart_bolcsek","timestamp":"2020. január. 22. 14:15","title":"FAZ: Egyelőre nem zárnák ki a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További 1072 fertőzésgyanús esetet még vizsgálnak.","shortLead":"További 1072 fertőzésgyanús esetet még vizsgálnak.","id":"20200124_Koronavirus_830ra_emelkedett_a_fertozottek_25re_pedig_a_halalos_esetek_szama_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7144c0-eb7e-4b1c-ab89-656af1f1a780","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Koronavirus_830ra_emelkedett_a_fertozottek_25re_pedig_a_halalos_esetek_szama_Kinaban","timestamp":"2020. január. 24. 05:09","title":"Koronavírus: 830-ra emelkedett a fertőzöttek, 25-re pedig a halálos esetek száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1a686a-dc29-478b-93dc-c359658c11ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index információi szerint a Fidesz pártigazgatója 2018 őszén értesült a Borkai Zsolt szexorgiájáról készült videóról, ő szólt az akkori győri polgármesternek. Kubatov sejtette, hogy az önkormányzati választási kampányban előkerül a felvétel, de úgy gondolta, \"ez a magánügy\" nem árt sem Borkainak, sem a Fidesznek. ","shortLead":"Az Index információi szerint a Fidesz pártigazgatója 2018 őszén értesült a Borkai Zsolt szexorgiájáról készült...","id":"20200124_Kubatov_szolt_Borkainak_hogy_van_rola_egy_szexvideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f1a686a-dc29-478b-93dc-c359658c11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4076e422-732b-40a4-9bec-87f7efe61466","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Kubatov_szolt_Borkainak_hogy_van_rola_egy_szexvideo","timestamp":"2020. január. 24. 09:34","title":"Kubatov szólt Borkainak, hogy van róla egy szexvideó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd084ce0-4e26-443d-b3a5-8c4e3acefe88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ráadásul olcsóbb is. Az iPhone 9 néven emlegetett mobilt már februárban tömeggyártásba küldheti az Apple, hogy a márciusi bemutatóra ez a feladat is ki legyen pipálva.","shortLead":"Ráadásul olcsóbb is. Az iPhone 9 néven emlegetett mobilt már februárban tömeggyártásba küldheti az Apple...","id":"20200122_apple_iphone_9_iphone_se_2_bemutato_ar_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd084ce0-4e26-443d-b3a5-8c4e3acefe88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8b004e-4704-409b-8154-f38dae4879c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_apple_iphone_9_iphone_se_2_bemutato_ar_specifikacio","timestamp":"2020. január. 22. 14:03","title":"Készülődhetnek az Apple-rajongók, hamarosan érkezik egy új iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93af5035-be45-40eb-ac95-01fcf233d85e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A buszflotta modernizálásra kell a pénz.","shortLead":"A buszflotta modernizálásra kell a pénz.","id":"20200124_47_millio_euros_hitelt_kap_a_Volan_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93af5035-be45-40eb-ac95-01fcf233d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a56de-e9dd-49ad-a0cc-27af0999a8af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_47_millio_euros_hitelt_kap_a_Volan_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","timestamp":"2020. január. 24. 12:48","title":"47 millió eurós hitelt kap a Volán az Európai Beruházási Banktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add5751d-e046-4520-b27e-4993eba0913e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A végelszámolás korábban megtörtént, a cégek beszámolói most lettek kész.","shortLead":"A végelszámolás korábban megtörtént, a cégek beszámolói most lettek kész.","id":"20200122_Kisebb_lett_a_fideszes_Banki_Erik_cegbirodalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=add5751d-e046-4520-b27e-4993eba0913e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1934c93d-b07a-4341-ad16-90726d4d018c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Kisebb_lett_a_fideszes_Banki_Erik_cegbirodalma","timestamp":"2020. január. 22. 14:23","title":"Kisebb lett a fideszes Bánki Erik cégbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]