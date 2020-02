Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc33d288-bb49-460c-ba34-7ebca9979797","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az északi fény új formáját fedezte fel egy finn amatőr meteorológus: a dűnéket. ","shortLead":"Az északi fény új formáját fedezte fel egy finn amatőr meteorológus: a dűnéket. ","id":"20200203_eszaki_feny_uj_formaja_dunek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc33d288-bb49-460c-ba34-7ebca9979797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d111edf-635a-478d-ad97-e5dc5405d3fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_eszaki_feny_uj_formaja_dunek","timestamp":"2020. február. 03. 11:33","title":"\"Elképesztő felfedezés\": az északi fény új formájára talált rá egy finn amatőr meteorológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83b3a7f-ff15-4e74-a3a6-c1914c3a6924","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az offshore cégek 36 százaléka egyébként ingatlanügyletekkel foglalkozik főleg.","shortLead":"Az offshore cégek 36 százaléka egyébként ingatlanügyletekkel foglalkozik főleg.","id":"20200203_Csokkent_a_hazai_offshore_cegek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f83b3a7f-ff15-4e74-a3a6-c1914c3a6924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c73bbd-84ee-4759-b901-e65221e9bf35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Csokkent_a_hazai_offshore_cegek_szama","timestamp":"2020. február. 03. 13:23","title":"Csökkent a hazai offshore cégek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudnák tartani a határidőket. ","shortLead":"Nem tudnák tartani a határidőket. ","id":"20200202_Letszamhiany_van_a_Godolloi_Rendorkapitanysagon_tobb_szaz_ugy_athelyezeset_kertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a362a72-8a62-4186-a66b-e737f6590b47","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Letszamhiany_van_a_Godolloi_Rendorkapitanysagon_tobb_szaz_ugy_athelyezeset_kertek","timestamp":"2020. február. 02. 20:02","title":"Létszámhiány van a Gödöllői Rendőrkapitányságon, több száz ügy áthelyezését kérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172a59c4-b288-4bc8-be11-ed4cd10b0fb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott renderképek után egy nem hivatalos videó is befutott a várhatóan jövő héten bemutatkozó Samsung Galaxy Z Flipről.","shortLead":"A kiszivárgott renderképek után egy nem hivatalos videó is befutott a várhatóan jövő héten bemutatkozó Samsung Galaxy Z...","id":"20200203_samsung_galaxy_z_flip_foto_video_bengeskin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172a59c4-b288-4bc8-be11-ed4cd10b0fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1f2e9a-2911-44da-8ba3-35cf51875db0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_samsung_galaxy_z_flip_foto_video_bengeskin","timestamp":"2020. február. 03. 12:03","title":"Itt az első videó a Samsung új összecsukható mobiljáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be047e44-b58b-4052-992a-9fd688d9f3f1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Százmilliós nagyságrendű kár keletkezett Piliscsabán, amikor leomlott egy híd a Kálmán király útja és a Tompa Mihály utca sarkán.","shortLead":"Százmilliós nagyságrendű kár keletkezett Piliscsabán, amikor leomlott egy híd a Kálmán király útja és a Tompa Mihály...","id":"20200202_Leomlott_egy_hid_Piliscsaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be047e44-b58b-4052-992a-9fd688d9f3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9646a2e-9453-4f6f-b6cf-dbbbf80852b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Leomlott_egy_hid_Piliscsaban","timestamp":"2020. február. 02. 13:48","title":"Leomlott egy híd Piliscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3851a46b-994e-41c9-870f-f917cc0151df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A vonalak végén szakemberek adnak információt az új vírusról.","shortLead":"A vonalak végén szakemberek adnak információt az új vírusról.","id":"20200203_Ingyenesen_hivhato_zoldszamokon_lehet_tanacsot_kerni_koronavirus_kapcsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3851a46b-994e-41c9-870f-f917cc0151df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9aadbbe-b9d0-4226-a087-d72d6f17e8d1","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Ingyenesen_hivhato_zoldszamokon_lehet_tanacsot_kerni_koronavirus_kapcsan","timestamp":"2020. február. 03. 08:25","title":"Ingyenesen hívható számokon lehet információt kérni a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbi nagy veszteséget mostanra pluszba fordította a cég.","shortLead":"Az egy évvel korábbi nagy veszteséget mostanra pluszba fordította a cég.","id":"20200203_30_milliardos_nyeresegrol_es_egy_uj_magyarhorvat_utvonalrol_szamolt_be_a_Ryanair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efba5767-be60-407c-923e-41497bdbe32e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_30_milliardos_nyeresegrol_es_egy_uj_magyarhorvat_utvonalrol_szamolt_be_a_Ryanair","timestamp":"2020. február. 03. 17:11","title":"30 milliárdos nyereségről és egy új magyar–horvát útvonalról számolt be a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A Toyota vezeti a 2020-as magyarországi eladási listát a Volkswagen előtt.","shortLead":"A Toyota vezeti a 2020-as magyarországi eladási listát a Volkswagen előtt.","id":"20200203_Mar_tizezernel_tobb_uj_auto_allt_forgalomba_Magyarorszagon_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6671c626-d574-4dbc-937f-38e4021cb74f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Mar_tizezernel_tobb_uj_auto_allt_forgalomba_Magyarorszagon_iden","timestamp":"2020. február. 03. 18:23","title":"Már tízezernél több új autó állt forgalomba Magyarországon idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]