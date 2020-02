Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"172a59c4-b288-4bc8-be11-ed4cd10b0fb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott renderképek után egy nem hivatalos videó is befutott a várhatóan jövő héten bemutatkozó Samsung Galaxy Z Flipről.","shortLead":"A kiszivárgott renderképek után egy nem hivatalos videó is befutott a várhatóan jövő héten bemutatkozó Samsung Galaxy Z...","id":"20200203_samsung_galaxy_z_flip_foto_video_bengeskin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172a59c4-b288-4bc8-be11-ed4cd10b0fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1f2e9a-2911-44da-8ba3-35cf51875db0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_samsung_galaxy_z_flip_foto_video_bengeskin","timestamp":"2020. február. 03. 12:03","title":"Itt az első videó a Samsung új összecsukható mobiljáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea8752-1a28-48fa-8197-f0f8304e7a4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ jelenlegi bortermő vidékeinek több mint a fele eltűnhet, ha a globális felmelegedés 2 Celsius-fokos lesz, 4 Celsius-fokos felmelegedés esetén pedig a borvidékek 85 százaléka lesz veszélyben egy új tanulmány szerint.","shortLead":"A világ jelenlegi bortermő vidékeinek több mint a fele eltűnhet, ha a globális felmelegedés 2 Celsius-fokos lesz, 4...","id":"20200203_klimavaltozas_szolotermesztes_bortermeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bea8752-1a28-48fa-8197-f0f8304e7a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed657b4e-a8b2-41d0-a932-0555dbd6c0f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_klimavaltozas_szolotermesztes_bortermeles","timestamp":"2020. február. 03. 06:03","title":"Ezt meg fogja érezni: egyes borvidékek 85%-át kicsinálhatja a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3514f30-ef6f-4bf6-bc6c-ab7adc22f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Február 10-től csak az Air China Pekingbe közlekedő gépével lehet majd Budapestről Kínába jutni.","shortLead":"Február 10-től csak az Air China Pekingbe közlekedő gépével lehet majd Budapestről Kínába jutni.","id":"20200203_Torolte_a_kozvetlen_sanghaji_jaratat_a_Shanghai_Airlines","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3514f30-ef6f-4bf6-bc6c-ab7adc22f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20f8319-61a6-449d-822f-45d6031edd57","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Torolte_a_kozvetlen_sanghaji_jaratat_a_Shanghai_Airlines","timestamp":"2020. február. 03. 15:06","title":"Törölte a közvetlen sanghaji járatát a Shanghai Airlines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Más fegyverünk egyelőre nem nagyon van a koronavírus ellen, úgyhogy fontos, hogy ezt jól csináljuk.","shortLead":"Más fegyverünk egyelőre nem nagyon van a koronavírus ellen, úgyhogy fontos, hogy ezt jól csináljuk.","id":"20200203_A_kezmosas_csak_akkor_er_valamit_ha_rendesen_csinalja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24581be-9d71-4f68-ae58-c93e3b3f8011","keywords":null,"link":"/elet/20200203_A_kezmosas_csak_akkor_er_valamit_ha_rendesen_csinalja","timestamp":"2020. február. 03. 13:27","title":"A kézmosás csak akkor ér valamit, ha rendesen csinálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor Olaszországban találkozik szélsőjobbos vezetőkkel, Magyarországon továbbra sincs koronavírus fertőzött, Dzsudzsák szabadon igazolható lehet. ","shortLead":"Orbán Viktor Olaszországban találkozik szélsőjobbos vezetőkkel, Magyarországon továbbra sincs koronavírus fertőzött...","id":"20200204_Radar360_Tanarok_szelfiznek_a_NAT_ellen_baleseteket_hozott_a_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8a6c0-7617-423e-b1bd-ad59c2aa8be7","keywords":null,"link":"/360/20200204_Radar360_Tanarok_szelfiznek_a_NAT_ellen_baleseteket_hozott_a_szel","timestamp":"2020. február. 04. 17:30","title":"Radar360: Tanárok szelfiznek a NAT ellen, baleseteket hozott a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz védelmi minisztérium 130 embert készül kihozni a kínai Hupej tartományt hétfőn és kedden. Oroszország közben felfüggesztette a kínai vízummentes látogatásokat és a személyvonatok forgalmát is.","shortLead":"Az orosz védelmi minisztérium 130 embert készül kihozni a kínai Hupej tartományt hétfőn és kedden. Oroszország közben...","id":"20200202_Koronavirus_Leall_a_vasuti_szemelyszallitas_Oroszorszag_es_Kina_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c852d0-1e58-48a3-a28e-7baffd110710","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Koronavirus_Leall_a_vasuti_szemelyszallitas_Oroszorszag_es_Kina_kozott","timestamp":"2020. február. 02. 22:22","title":"Koronavírus: Leállnak a személyvonatok Oroszország és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy másik, 14. évét be nem töltött gyerekkel is szexuális kapcsolatot folytatott.","shortLead":"Egy másik, 14. évét be nem töltött gyerekkel is szexuális kapcsolatot folytatott.","id":"20200204_Sajat_csecsemojevel_fajtalankodott_egy_kiskunfelegyhazi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7435a51-9b43-4b08-93ca-8ab641c44f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Sajat_csecsemojevel_fajtalankodott_egy_kiskunfelegyhazi_ferfi","timestamp":"2020. február. 04. 11:29","title":"Saját csecsemőjével fajtalankodott egy kiskunfélegyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tízezren kérték, hogy óvodás gyereküknek ne kelljen megkezdenie az iskolát, kézmosással a koronavírus ellen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Tízezren kérték, hogy óvodás gyereküknek ne kelljen megkezdenie az iskolát, kézmosással a koronavírus ellen...","id":"20200203_Radar360_este","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1f0e8d-b7f2-446a-acd7-8be14a800240","keywords":null,"link":"/360/20200203_Radar360_este","timestamp":"2020. február. 03. 17:30","title":"Radar360: Orbán több pénzt akar Brüsszeltől, a hvg.hu perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]