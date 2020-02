Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Samsung ügyeire rálátó névtelen forrás szerint a dél-koreai cég ötször annyit adna el a Galaxy Z Flipből, mint amennyit eddig a Galaxy Foldból sikerült.","shortLead":"Egy, a Samsung ügyeire rálátó névtelen forrás szerint a dél-koreai cég ötször annyit adna el a Galaxy Z Flipből, mint...","id":"20200210_samsung_galaxy_z_flip_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea99fa1-90ac-410c-914a-7ecdedd7d37d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_samsung_galaxy_z_flip_okostelefon","timestamp":"2020. február. 10. 20:03","title":"Bízik a piacban a Samsung, 2,5 millió Galaxy Z Flip eladására számít a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9570f7-8b06-4792-baef-c2036d2001cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem egy tonna terméket kellett kivonni a forgalomból, miután a Nébih ellenőrei meglátogattak egy budapesti tofugyárat.","shortLead":"Majdnem egy tonna terméket kellett kivonni a forgalomból, miután a Nébih ellenőrei meglátogattak egy budapesti...","id":"20200212_nebih_tofu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac9570f7-8b06-4792-baef-c2036d2001cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccd12d5-16bf-4d9d-b08f-ef42e106e853","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_nebih_tofu","timestamp":"2020. február. 12. 10:13","title":"Rágcsálóürülékkel teli tofugyárat záratott be a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még meg sem történt a Brexit, 2019 végén máris földbe állt a brit növekedés.","shortLead":"Még meg sem történt a Brexit, 2019 végén máris földbe állt a brit növekedés.","id":"20200211_brit_gdp_brexit_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf95d011-da26-4fba-85d8-853b1bd2a31b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_brit_gdp_brexit_2019","timestamp":"2020. február. 11. 12:14","title":"Állóra fékezett a brit gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome asztali és mobilos böngészője is rendelkezni fog azzal a funkcióval, amely meggátolja, hogy a felhasználók veszélyesnek minősített tartalmat töltsenek le eszközükre.","shortLead":"A Chrome asztali és mobilos böngészője is rendelkezni fog azzal a funkcióval, amely meggátolja, hogy a felhasználók...","id":"20200211_google_chrome_blokkolas_nem_biztonsagos_letoltes_https","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5c5510-e1cd-45f7-a9ac-87537785e8ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_google_chrome_blokkolas_nem_biztonsagos_letoltes_https","timestamp":"2020. február. 11. 09:03","title":"Blokkolni fogja a nem biztonságos letöltéseket a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17645cf-964a-4da8-b447-086802aeb2f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó-legenda a házát sem hagyja el, romló egészségi állapota miatt depresszióval küzd.","shortLead":"A brazil labdarúgó-legenda a házát sem hagyja el, romló egészségi állapota miatt depresszióval küzd.","id":"20200211_pele_depresszio_csipoproblema_jaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17645cf-964a-4da8-b447-086802aeb2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d2c62a-d729-448b-af4f-e504cb287278","keywords":null,"link":"/sport/20200211_pele_depresszio_csipoproblema_jaras","timestamp":"2020. február. 11. 04:53","title":"Csak segítséggel tud járni Pelé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd75e18a-15ca-4f5d-8a36-88edd9e466ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bajorországban mutattak ki két újabb esetet, így összesen már 16-ra nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Bajorországban mutattak ki két újabb esetet, így összesen már 16-ra nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200212_Ujabb_koronavirusfertozotteket_talaltak_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd75e18a-15ca-4f5d-8a36-88edd9e466ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ce0d19-4139-4c0d-9188-ddbd4e32e5e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Ujabb_koronavirusfertozotteket_talaltak_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 12. 11:14","title":"Újabb koronavírus-fertőzötteket találtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai szervek bőven elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze Kaleta Gábor meggyanúsításához. Úgy tűnik, nem a Terrorelhárítási Központ hozta haza, hanem a titkosszolgálat.","shortLead":"Az amerikai szervek bőven elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze Kaleta Gábor meggyanúsításához. Úgy tűnik, nem...","id":"20200211_kaleta_gabor_perui_nagykovet_gyerekpornografia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e65e49-9a13-4857-83ff-39919333726c","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_kaleta_gabor_perui_nagykovet_gyerekpornografia","timestamp":"2020. február. 11. 14:31","title":"Amerikai hatóságok leplezték le a volt perui magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók gyakran népszerű alkalmazásokat használnak arra, hogy kémkedjenek a felhasználók után. Akár úgy is, hogy ehhez tucatnyi androidos programot fertőznek meg. ","shortLead":"A csalók gyakran népszerű alkalmazásokat használnak arra, hogy kémkedjenek a felhasználók után. Akár úgy is, hogy ehhez...","id":"20200211_veszelyes_androidos_alkalmazasok_virus_kartevo_malware","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba37868-3429-42e2-a30d-79c572be69a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_veszelyes_androidos_alkalmazasok_virus_kartevo_malware","timestamp":"2020. február. 11. 08:03","title":"24 androidos alkalmazás, melyet jobb, ha azonnal letöröl a telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]